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    Anlık Bildirim

    Sims’e rakip geldi! Life by You, kapsamlı yaşam simülasyonu sunacak

    Cities Skylines ile SimCity serisine rakip olan Paradox Interactive, şimdi de Life by You ile Sims serisine rakip oluyor. Yeni yaşam simülasyonu türündeki oyun, kapsamlı özelleştirmeler vadediyor.
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    life by you Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Cities Skylines 2’yi duyuran Paradox Interactive, şehir yapma oyunları ise SimCity serisine rakip olmuşu. Geliştirici stüdyo şimdi de Life by You ile popüler Sims serisine doğrudan rakip olacak. Bununla birlikte Life by You’nun arkasındaki isimler ise oyunun vadettiği kadar önemli ve dolu görünüyor.

    Life by You, her anlamda Sims'in önünde olacak

    Daha önce hem The Sims serisinde hem de Second Life'ta önemli rollere sahip olan Rod Humble liderliğinde geliştirilen Life by You, 12 Eylül'de PC'de Steam ve Epic Games Store üzerinden erken erişime açılacak. Life by You fiyatı Epic Games’te şu anda 340 TL. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı ise belirsiz.

    Sims’e rakibi Life by You kapsamlı yaşam simülasyonu sunacak Tam Boyutta Gör
    Life by You'nun geliştirilmesi Paradox Tectonic olarak adlandırılan yeni bir dahili stüdyo tarafından yürütülüyor. Şirkete göre Life by You’da oyuncular her şeyi özelleştirebilecek. GTA serisinde olduğu gibi açık dünyaya sahip olan oyunda yaratılan karakterin hayatını baştan sonra tasarlanabilecek. Temel olarak Sims’e çok benziyor diyebiliriz ancak kişiselleştirme tarafı çok daha ağır basıyor. Paradox ayrıca oyunda herhangi bir yükleme ekranının da olmayacağının altını çiziyor.

    Karakterler ve dünyanın kendisi için özelleştirme seçenekleri olsa da yapımcı geniş mod desteğiyle oyunu sürekli gelişen bir yapı haline sokmayı hedefliyor. Ayrıca The Sims serisinin ikonik bir parçası haline gelen özel Simlish dili insanların en sevmediği özellikti. Life by You'da ise normal, gerçek diller kullanılacak. Bu arada The Sims serisi de büyük bir değişime hazırlanıyor. The Sims 4'ün piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıl geçmek üzere ve EA, kod adı "Project Rene" olarak bilinen bir sonraki Sims’e odaklanmış durumda. Bu oyun hem solo hem de çok oyunculu oynanışa sahip olacak, PC ve mobil cihazlar arasında çapraz oynamayı destekleyecek ancak bu oyunun çıkışına daha uzun bir süre var.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/life-by-you https://www.theverge.com/2023/3/20/23647861/life-by-you-paradox-interactive-rod-humble
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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