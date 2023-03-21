Sims’e rakip geldi! Life by You, kapsamlı yaşam simülasyonu sunacak

Life by You, her anlamda Sims'in önünde olacak
Daha önce hem The Sims serisinde hem de Second Life'ta önemli rollere sahip olan Rod Humble liderliğinde geliştirilen Life by You, 12 Eylül'de PC'de Steam ve Epic Games Store üzerinden erken erişime açılacak. Life by You fiyatı Epic Games’te şu anda 340 TL. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı ise belirsiz.
Karakterler ve dünyanın kendisi için özelleştirme seçenekleri olsa da yapımcı geniş mod desteğiyle oyunu sürekli gelişen bir yapı haline sokmayı hedefliyor. Ayrıca The Sims serisinin ikonik bir parçası haline gelen özel Simlish dili insanların en sevmediği özellikti. Life by You'da ise normal, gerçek diller kullanılacak. Bu arada The Sims serisi de büyük bir değişime hazırlanıyor. The Sims 4'ün piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıl geçmek üzere ve EA, kod adı "Project Rene" olarak bilinen bir sonraki Sims’e odaklanmış durumda. Bu oyun hem solo hem de çok oyunculu oynanışa sahip olacak, PC ve mobil cihazlar arasında çapraz oynamayı destekleyecek ancak bu oyunun çıkışına daha uzun bir süre var.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/life-by-you https://www.theverge.com/2023/3/20/23647861/life-by-you-paradox-interactive-rod-humble Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)