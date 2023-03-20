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    Unity için ChatGPT modu yapıldı! Oyun geliştirmenin geleceği değişebilir

    Keijiro Takahashi adlı bir geliştirici Unity Editor’e popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT'yi entegre etti. Oyun geliştirmenin geleceği yapay zeka ile kökünden değişebilir.
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    Unity için ChatGPT: Oyun geliştirmenin geleceği değişebilir Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ilk ortaya çıktığından bu yana birçok farklı sektörde sarsıcı etkilere neden oldu ve çok fazla alternatif yol ortaya koydu. Pek çok teknoloji firması ChatGPT ve onun gibi üretken yapay zeka modellerini kendi hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Şimdi ise bilgisayar, konsol ve mobil platformlarda oyunlar veya simülasyonlar geliştirmek için kullanılan Unity’ye ChatGPT entegre edildi.

    Unity için ChatGPT

    Microsoft'un Bing arama motoru için hızla benimsediği OpenAI'ın ChatGPT'sinin başarısı, kullanımı kolay makine öğrenimi teknolojisine yönelik acil bir talep olduğunu kanıtlıyor. Yapay zeka, şimdilerde arama motorlarında, Office 365’te, eğitim alanlarında ve sinema sektörü gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Üretken yapay zekanın oyun endüstrisine girmesi ise elbette kaçınılmazdı ve ilk adımlar görünüşe göre atılmaya başlandı.

    Keijiro Takahashi adlı bir geliştirici Unity Editor’e popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT'yi entegre etmeyi başardı. Hemen alttaki videodan da görebileceğiniz üzere sadece isteme dayalı olarak otomatik bir şekilde sahne oluşturulabiliyor. Elbette yapılan bu entegrasyon çok efektif değil. Geliştirici, konseptin bazı durumlar iyi bazılarında ise çok kötü çalıştığını belirtirken ve bu başarı ve başarısızlıklardan çeşitli fikirler edindiğini ifade ediyor. Takahashi’nin Unity’ye ChatGPT eklemesi oyun geliştirme süreçlerinin geleceğine de ışık tutuyor diyebiliriz.

    Oyun şirketleri yapay zekaya yatırım yapıyor

    South China Morning Post'un yakın tarihli bir makalesine göre Tencent, Giant Network, NetEase, Leihuo gibi oyun şirketleri yapay zeka alanına yatırımlar yapıyor. Leihuo ve NetEase bu Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Justice Online adlı oyuna ChatGPT benzeri bir sistem eklemeyi planlıyor.

    Çinli yazılım şirketi Kingsoft'un oyun bölümü Seasun'un CEO'su Guo Weiwei'nin geçen ay düzenlenen yıllık oyun konferansında söylediğine göre, "Önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka tarafından üretilen içerik (AIGC) oyun endüstrisinin birçok yönünü büyük ölçüde değiştirecek." Daha önceki haberlerimizde Mount & Blade II: Bannerlord’a ChatGPT’nin eklendiğini de sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla üretken yapay zekalar, oyun endüstrisinin geleceğinde çok büyük bir paya sahip olacak. Hem oyun geliştirmeyi hızlandıracaklar hem de oyunlarda rakibimiz veya konuştuğumuz NPC’ler olacaklar.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90771/gaming-companies-rush-to-invest-in-ai-that-will-change-forever/index.html https://github.com/keijiro/AICommand
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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