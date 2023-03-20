Unity için ChatGPT modu yapıldı! Oyun geliştirmenin geleceği değişebilir

Unity için ChatGPT
Microsoft'un Bing arama motoru için hızla benimsediği OpenAI'ın ChatGPT'sinin başarısı, kullanımı kolay makine öğrenimi teknolojisine yönelik acil bir talep olduğunu kanıtlıyor. Yapay zeka, şimdilerde arama motorlarında, Office 365’te, eğitim alanlarında ve sinema sektörü gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Üretken yapay zekanın oyun endüstrisine girmesi ise elbette kaçınılmazdı ve ilk adımlar görünüşe göre atılmaya başlandı.
Keijiro Takahashi adlı bir geliştirici Unity Editor’e popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT'yi entegre etmeyi başardı. Hemen alttaki videodan da görebileceğiniz üzere sadece isteme dayalı olarak otomatik bir şekilde sahne oluşturulabiliyor. Elbette yapılan bu entegrasyon çok efektif değil. Geliştirici, konseptin bazı durumlar iyi bazılarında ise çok kötü çalıştığını belirtirken ve bu başarı ve başarısızlıklardan çeşitli fikirler edindiğini ifade ediyor. Takahashi’nin Unity’ye ChatGPT eklemesi oyun geliştirme süreçlerinin geleceğine de ışık tutuyor diyebiliriz.
Oyun şirketleri yapay zekaya yatırım yapıyor
South China Morning Post'un yakın tarihli bir makalesine göre Tencent, Giant Network, NetEase, Leihuo gibi oyun şirketleri yapay zeka alanına yatırımlar yapıyor. Leihuo ve NetEase bu Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Justice Online adlı oyuna ChatGPT benzeri bir sistem eklemeyi planlıyor.
Çinli yazılım şirketi Kingsoft'un oyun bölümü Seasun'un CEO'su Guo Weiwei'nin geçen ay düzenlenen yıllık oyun konferansında söylediğine göre, "Önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka tarafından üretilen içerik (AIGC) oyun endüstrisinin birçok yönünü büyük ölçüde değiştirecek." Daha önceki haberlerimizde Mount & Blade II: Bannerlord’a ChatGPT’nin eklendiğini de sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla üretken yapay zekalar, oyun endüstrisinin geleceğinde çok büyük bir paya sahip olacak. Hem oyun geliştirmeyi hızlandıracaklar hem de oyunlarda rakibimiz veya konuştuğumuz NPC’ler olacaklar.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90771/gaming-companies-rush-to-invest-in-ai-that-will-change-forever/index.html https://github.com/keijiro/AICommand Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)