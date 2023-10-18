Cities: Skylines 2'de Steam Atölyesi kullanılmayacak

Cities: Skylines, 2013 yılında çıkış yapmıştı ve SimCity'nin başarısızlığının ardından kullanıcıların aranılan oyunu olmuştu. Özellikle çevrimdışı tek oyunculu oynama seçeneği ve mod desteği sayesinde büyük ses getirmişti.
Serinin yeni oyunu Cities: Skylines 2'nin modlanabilirlik açısından orijinali kadar esnek olacağı tahmin ediliyor. Ancak modlama konusunda Paradox Interactive yeni yaptığı açıklamada önemli bir değişikliğe gidileceğini belirtti. Cities: Skylines 2 modları Steam Atölyesi'nde yer almayacak.
Paradox, bu haberini forumlar aracılığıyla duyurdu. Resmi mod dağıtım platformu artık Paradox'un özel çapraz platform mod kütüphanesi olan Paradox Mods olacak. Bir Sıkça Sorulan Sorular bölümünde, Steam Atölyesi'nin artık desteklenmeyeceği belirtildi.
Bu haber, bazı oyunseverler arasında hayal kırıklığı yarattı, çünkü Steam Atölyesi, modları kolayca bulma ve yükleme konusunda oldukça kullanışlı bir araçtı. Ancak Paradox, yeni platformun PC oyuncularının yanı sıra konsol oyuncularına da modları sunmasına izin verme avantajına sahip olduğunu savunuyor.
Şu anda orijinal Cities: Skylines için yüzlerce mod mevcut ve bu modların birçoğu Steam Atölyesi'nde bulunuyor. Bu nedenle, yeni platformun büyük bir mod kütüphanesini nasıl sıralayacağı ve sunacağı konusu henüz kesinlik kazanmış değil.
Cities: Skylines 2'nin mod araçları ve Paradox Mods entegrasyonu, oyunun 24 Ekim'deki piyasaya sürülme tarihinde yer almayacak. Henüz beta aşamasında olduğu açıklanan mod araçlarının "piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra başlayacağı" belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.