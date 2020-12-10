Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini ise DryGin Studios'un yaptığı tıbbi simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

[bkzdh=]

İlginizi Çekebilir

2 boyutlu uçak simülasyon oyunu "Flight Simulator 2D" mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

8 Mart 2018'de Steam üzerinden PC için yayınlanan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun Bio Inc. Redemption, iOS ve Android için yayınlandı. Daha önce duyurulduğu gibi oyun ücretsiz olarak çıktı. App Store ve Google Play üzerinden oyuna şu anda ulaşabilirsiniz.

Yaklaşık olarak 20 saatin üzerinde tek kişilik oynanış süresi sunan Bio Inc. Redemption, iOS'ta 329,9 MB ve iOS 13.0 veya sonraki bir sürüm gerektiriyor. Android'de ise oyun 120 MB ve Android 2.3 veya sonraki bir sürümü gerektiriyor. Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Bio Inc. Redemption'ın ayrıca Steam üzerinde de erişilebilir olduğunu hatırlatalım.

Oyunda baktığınız hastalar için ölüm ve yaşam arasında kararlar vermeniz gerkiyor. Dilerseniz hastaları iyileştirebilir ya da bazı "hatalar" yaparak iyice kötüleştirebilirsiniz. Oyunda 600'ün üzerinde gerçek hastalık bulunuyor ve teşhisi koymak, tedaviyi seçmek ve uygulamak tamamen size kalmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.