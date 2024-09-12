Çıldırtan oyun Flappy Bird, 10 yılın ardından geri dönüyor!

Flappy Bird, web tarayıcı, Android ve iOS cihazlara geliyor
Flappy Bird, internet tarayıcılar dahil olmak üzere birden fazla platformda Ekim ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi hedeflenen genişletilmiş bir sürümle geri dönmeye hazırlanıyor.
2025’te iOS ve Android platformuna çıkış yapacak olan yeni Flappy Bird, orijinal geliştirici Nguyen'den değil. Kendini Dünyayla oyunu paylaşmaya kendini adamış tutkulu hayranlardan oluşan yeni bir ekip olarak tanımlayan The Flappy Bird Foundation’ın imzasını taşıyor. Flappy Bird Foundation, daha önce ticari markayı elinde bulunduran ABD şirketi olan Gametech Holdings LLC'den resmi Flappy Bird ticari markasını, orijinal oyun ve karakterin haklarını, Flappy Bird karakterine ilham verdiği varsayılan mobil oyun olan Piou Piou vs. Cactus'tan aldığını duyurdu.
Yeni Flappy Bird’ün yeni oyun modları, karakterler, ilerleme ve devasa çok oyunculu mücadeleler sunacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.ign.com/articles/10-years-after-it-was-pulled-offline-viral-mobile-game-flappy-bird-is-coming-back https://flappybird.org Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.