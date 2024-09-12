Tam Boyutta Gör Flappy Bird, 100 milyondan fazla kişi tarafından oynanarak muazzam bir popülerliğe ulaşmış ancak 2014 yılında orijinal geliştirici Dong Nguyen, günlük 50.000 dolarlık reklam geliri elde ettiği bildirilmesine rağmen oyunu satıştan kaldırmıştı. Çoğu kişiyi çıldırtan oyun şimdi geri dönüyor.

Flappy Bird, web tarayıcı, Android ve iOS cihazlara geliyor

Flappy Bird, internet tarayıcılar dahil olmak üzere birden fazla platformda Ekim ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi hedeflenen genişletilmiş bir sürümle geri dönmeye hazırlanıyor.

2025’te iOS ve Android platformuna çıkış yapacak olan yeni Flappy Bird, orijinal geliştirici Nguyen'den değil. Kendini Dünyayla oyunu paylaşmaya kendini adamış tutkulu hayranlardan oluşan yeni bir ekip olarak tanımlayan The Flappy Bird Foundation’ın imzasını taşıyor. Flappy Bird Foundation, daha önce ticari markayı elinde bulunduran ABD şirketi olan Gametech Holdings LLC'den resmi Flappy Bird ticari markasını, orijinal oyun ve karakterin haklarını, Flappy Bird karakterine ilham verdiği varsayılan mobil oyun olan Piou Piou vs. Cactus'tan aldığını duyurdu.

Yeni Flappy Bird’ün yeni oyun modları, karakterler, ilerleme ve devasa çok oyunculu mücadeleler sunacağı söyleniyor.

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Çıldırtan oyun Flappy Bird, 10 yılın ardından geri dönüyor!