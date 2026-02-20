Sinemada bu hafta: Cam Sehpa, Sığınak, Scarlet (20 Şubat 2026)

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, komedi ve gerilim türlerini harmanlayan Türk filmi Cem Sehpa geliyor. Onun yanı sıra Jason Statham'lı Sığınak ve anime türündeki Scarlet gibi filmler de bu hafta sinemalara geliyor.
1️⃣ Cam Sehpa
Pısırık bir kocanın evliliği içinde aldığı ilk ciddi karar bir cam sehpa alışverişidir. Karısının itirazına rağmen aldığı cam sehpa, aile içi büyük bir trajediye sebep olacağı gibi, karakterleri de sonu hiç tahmin edilemeyecek bir kader yolculuğuna çıkaracaktır.
2️⃣ Sığınak (Shelter)
- Tür: Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Oyuncular: Jason Statham, Naomi Ackie, Daniel Mays, Bill Nighy
İskoçya'da ıssız bir adada gizemli şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason, fırtınalı bir günde hiç tanımadığı genç bir kızın hayatını kurtarır. Tüm kaderini değiştirecek ve geçmişinden gelen karanlıkla yüzleşmesine sebep olacak bu olaydan sonra, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
3️⃣ Scarlet
- Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik
- Yönetmen: Mamoru Hosoda
Hamlet'ten izler taşıyan Scarlet, ortaçağ döneminde kılıç kullanan prenses Scarlet’ın babasının katledilmesinin intikamını almak için zaman ve mekânı aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Görevinde başarısız olup ağır yaralı halde “Öteki Dünya”ya, yaşam ile ölüm arasındaki çılgınlıkla dolu bir diyara düşen Scarlet, burada günümüzden idealist bir genç adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, ona intikam döngüsünün ötesinde, öfke ve acısız bir geleceğin mümkün olduğunu gösterirken, nefret döngüsünü kırmasına kapı aralar.
4️⃣ Sesim Geliyor Mu? (Is This Thing On?)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Bradley Cooper
- Oyuncular: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Ciaran Hinds
Film, orta yaş bunalımı ve boşanmayla karşı karşıya kalan Alex’in New York komedi sahnesinde yeni amacını aramaya başlamasını, Tess’in ise aileleri için yaptığı fedakarlıklarla yüzleşirken ortak ebeveynlik, kimlik ve aşkın yeni bir biçim alıp alamayacağı konularında bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
5️⃣ Ben Bir Yabancıydım (I Was a Stranger)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Brandt Andersen
- Oyuncular: Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy
Suriyeli bir doktorun, küçük kızıyla birlikte Halep’ten kaçmak zorunda kaldığı sırada verdiği çaresiz bir karar, dört yabancının kaderini aynı noktada birleştirir. Oğlunu kurtarmaya çalışan bir kaçakçı, vicdanıyla mücadele eden bir asker, evini arayan bir şair, görev ve merhamet arasında kalan bir Yunan sahil güvenlik kaptanı… Bu dört yabancının yolları, hayatta kalmanın belirsiz olduğu bir gece Akdeniz’de kesişir.
6️⃣ Chopin, Chopin!
- Tür: Biyografi, Drama, Müzik
- Yönetmen: Michal Kwiecinski
- Oyuncular: Eryk Kulm, Joséphine de La Baume, Victor Meutelet
Döneminin en çok konuşulan ismi, dekadan Paris gecelerinin romantik figürü olan Chopin’in kanayan ciğerleri ona günlerinin sayılı olduğunu hatırlatır. Artık yalnızca iki saplantısı kalmıştır: Müziği ve büyük aşkı George Sand.
7️⃣ Gece Vardiyası (Late Shift)
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: Petra Biondina Volpe
- Oyuncular: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram
İsviçre’de yetersiz personel bulunan bir acil serviste çalışan özverili hemşire Floria, zorlu gece vardiyasında sayısız hastasıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Baskıya rağmen, kritik durumda olan annesine, teşhis bekleyen yaşlı bir hastaya ve yüksek beklentili özel bir hastaya titizlikle bakar. Ancak, yaptığı ciddi bir hata onu çöküşün eşiğine getirir ve her şeyi alt üst etme tehdidi oluşturur.
8️⃣ Muamma: Cenin-i Cin
- Tür: Korku
- Yönetmen: Bülent Terzioğlu
- Oyuncular: Özcan Varaylı, Elif Baysal, Sebahat Adalar
Bayram ile Gül, çocukları Ali ile birlikte köyde mütevazı evlerinde yaşamaktadırlar. Evde bir süreden sonra tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Her ne kadar anne ve baba bu olayı hocalarla çözmeye çalışsalar da, Ali böyle olaylara inanmaz ve oralı olmaz. Daha sonra olaylar işin içinden çıkılamayacak bir vaziyet alır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ The Bluff
- Tür: Aksiyon
- Yönetmen: Frank E. Flowers
- Oyuncular: Karl Urban, Priyanka Chopra
- Yayın Tarihi: 25 Şubat
- Platform: Amazon Prime Video
Uzak bir adada sürdürdüğü huzurlu hayatı, intikam hırsıyla yanan eski kaptanının dönüşüyle altüst olan yetenekli eski bir korsan kanlı geçmişiyle yüzleşip ailesini acımasız bir kuşatmadan kurtarmak için ölümcül yeteneklerini kullanmalıdır.
2️⃣ Alevlerin Ortasında (Cortafuego)
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: David Victori
- Oyuncular: Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel, Diana Gómez
- Yayın Tarihi: 20 Şubat
- Platform: Netflix
Mara, kocasının ölümünün ardından kızı ve ailesinin bir kısmıyla birlikte ormandaki yazlık evlerine gider. Ancak geçmişe son bir veda olması gereken bu yolculuk, bölgede orman yangını çıktığı sırada Mara'nın tek kızı Lide'nin ortadan kaybolmasıyla bir kâbusa dönüşür. Yalnız kalan ve kimseden yardım alamayan aile, yangının bulundukları bölgeye giderek yaklaşmasıyla çaresizce zamana karşı yarışmaya başlar ve Lide'yi bulmak için ormana doğru yola koyulurlar. Tek umutları bölgenin yerel orman korucusu Santi gibi görünmektedir, ancak şüpheler kısa sürede artmaya başlar ve hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Korku, keder ve üstü kapatılmış sırlar arasında kalan Mara, yangının tek tehdit olmadığını fark etmeye başlar… Birileri yalan söylemektedir.
vay be gayet iyi