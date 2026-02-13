Sinemada bu hafta: Uğultulu Tepeler, Sessiz Tepe: Dönüş, Sırat (13 Şubat 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin aynı adlı romandan uyarlanan Uğultulu Tepeler geliyor. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin başrolünü üstlendiği film, Sevgililer Günü'nden hemen önce gösterime girerek gişedeki şansını daha da arttırmayı hedefliyor. Onun yanı sıra komedi, gerilim ve animasyon türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor.

1️⃣ Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)

Tam Boyutta Gör Emily Brontë'nin ünlü romanının bu yeni uyarlamasında başrolleri Margot Robbie ve Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein) paylaşıyor.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Emerald Fennell

: Emerald Fennell Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau

Uğultulu Tepeler, İngiltere kırsalında geçen yıkıcı bir aşk ve intikam hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu ama zehirli bağ, zamanla sınıf farkı, kıskançlık ve öfke üzerinden geri dönülmez bir yıkıma dönüşüyor. Filme kaynaklık eden roman, karakterlerin bastırılmış duygularını ve kuşaklar boyunca süren travmaları karanlık bir atmosfer içinde işlerken, aşkın romantik bir kurtuluş mu yoksa her şeyi tüketen bir saplantı mı olduğunu sorguluyor.

2️⃣ Sessiz Tepe: Dönüş (Return to Silent Hill)

Tam Boyutta Gör Return to Silent Hill, serinin en sevilen oyunlarından Silent Hill 2'yi sinemaya uyarlıyor. Yönetmen koltuğunda, 2006 yapımı Silent Hill'i de yöneten Christophe Gans oturuyor

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Christophe Gans

: Christophe Gans Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange

Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.

3️⃣ Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I'd Kick You)

Tam Boyutta Gör Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim, özellikle başrolündeki Rose Byrne'ın performansıyla övgü topluyor. Bu yıl Altın Küre'nin sahibi olan Byrne, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar adaylığı da aldı ki şu anda bu kategorinin favorisi konumunda.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Mary Bronstein

: Mary Bronstein Oyuncular: Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald

Linda, hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir annedir. Zaten güçlüklerle dolu olan hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.

4️⃣ Sırat (Sirât)

Tam Boyutta Gör Pek çok eleştirmen tarafından 2025'in en iyi filmleri arasında gösterilen Sırat, 13 Şubat'ta MUBI platformunda yayınlanacak; Bir gün sonra ise sinemalarda gösterime girecek.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Oliver Laxe

: Oliver Laxe Oyuncular: Sergi Lopez, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda

Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina’yı aramaktadır. Marina’yı bulma umuduyla, son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar. Ancak yolculuk düşündüğünden çok daha farklı ilerleyecektir.

5️⃣ Olay Para

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren tek yerli film komedi türündeki Olay Para olacak.

Tür : Komedi, Macera

: Komedi, Macera Yönetmen : Kıvanç Baran Arslan

: Kıvanç Baran Arslan Oyuncular: Kadir Polatcı, Kıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin

Dinçer ve Koray, hayatın sillesini yemiş, borç batağında iki sıkı dosttur. Umutsuzluğun pençesinde kıvranırlarken, Dinçer'in banka hesabına gece yarısı beş milyon lira yatırılır! Bu, piyangodan büyük ikramiye çıkması gibi bir şeydir. Ancak bu para, göründüğü kadar masum değildir; "Olay Para"dır!

6️⃣ Kahraman Cüceler: Görev Başında (Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki animasyon türündeki Kahraman Cüceler: Görev Başında.

Tür : Animasyon, Komedi

: Animasyon, Komedi Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl

Helvi'nin dünyası, Elfie'nin kendi klanının aksine, eğlence ve heyecan arayışında eşsiz olan, teknik olarak gelişmiş bir Elfkin çetesinin varlığını keşfettiğinde altüst olur. Helvi'nin çetenin en genç üyesi Bo ile olan dostluğu, 250 yıldan fazla bir süre sonra iki Elfkin klanını uzlaştırabilecek mi?

7️⃣ Momo

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer aile filmi ise Michael Ende’nin aynı adlı klasik romanından uyarlanan Momo.

Tür : Aile, Fantastik, Drama

: Aile, Fantastik, Drama Yönetmen : Christian Ditter

: Christian Ditter Oyuncular: Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman

Film çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo’nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor. İnsanların modern yaşamın hızı ve verimlilik baskısı altında birbirlerine ayıracak vaktinin kalmadığı bir dünyada Momo, zamanın koruyucusu Hora Usta ve kaplumbağa Cassiopeia ile iş birliği yaparak bu düzene karşı çıkar.

8️⃣ Kedi Yok (En Ghab El Kot)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde artan göçmen nüfusuyla birlikte vizyona giren Arapça filmlerin sayısı da artıyor. Bu hafta da sırada Kedi Yok var.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Sarah Noah

: Sarah Noah Oyuncular: Samah Anwar, Carmen Bsaibes, Taha Desouky

Film, ünlü bir sanat eserinin çalınmasıyla başlayan süreçte, bir suç çetesi ile müze çalışanları arasında gelişen çatışmanın beklenmedik bir romantik bağa dönüşmesini merkezine alıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

2️⃣ Sev Beni Sev Beni (Love Me Love Me)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelecek filmlerin başında, tam da Sevgililer Günü öncesi yayınlanan aşk filmi Love Me Love Me olacak.

Tür : Romantik, Gençlik

: Romantik, Gençlik Yönetmen : Roger Kumble

: Roger Kumble Oyuncular : Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci

: Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci Yayın Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: Amazon Prime Video

Kardeşinin ölümünden sonra yeni bir başlangıç için Milano'ya taşınan June, yeni uluslararası okulundaki kusursuz onur öğrencisi Will'de huzur bulur. Ama Will'in gizli MMA dövüşlerine katılan sorunlu arkadaşı James'le başlayan rekabet, hızla karşı konulmaz bir çekime dönüşür. June güvenli olanla istediğini sandığı her şeyi altüst eden aşk arasında seçim yapmak zorundadır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Nia DaCosta

: Nia DaCosta Oyuncular : Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams

: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams Yayın Tarihi: 17 Şubat

28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

2️⃣ Merhamet Yok (Mercy)

Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç

: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç Yönetmen : Timur Bekmambetov

: Timur Bekmambetov Oyuncular : Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis

: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis Yayın Tarihi: 17 Şubat

Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.

