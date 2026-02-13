Sinemada bu hafta: Uğultulu Tepeler, Sessiz Tepe: Dönüş, Sırat (13 Şubat 2026)

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin aynı adlı romandan uyarlanan Uğultulu Tepeler geliyor. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin başrolünü üstlendiği film, Sevgililer Günü'nden hemen önce gösterime girerek gişedeki şansını daha da arttırmayı hedefliyor. Onun yanı sıra komedi, gerilim ve animasyon türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor.
1️⃣ Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)
- Tür: Romantik, Drama
- Yönetmen: Emerald Fennell
- Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, Hong Chau
Uğultulu Tepeler, İngiltere kırsalında geçen yıkıcı bir aşk ve intikam hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki tutkulu ama zehirli bağ, zamanla sınıf farkı, kıskançlık ve öfke üzerinden geri dönülmez bir yıkıma dönüşüyor. Filme kaynaklık eden roman, karakterlerin bastırılmış duygularını ve kuşaklar boyunca süren travmaları karanlık bir atmosfer içinde işlerken, aşkın romantik bir kurtuluş mu yoksa her şeyi tüketen bir saplantı mı olduğunu sorguluyor.
2️⃣ Sessiz Tepe: Dönüş (Return to Silent Hill)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Christophe Gans
- Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange
Return to Silent Hill'in başrollerini Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson paylaşıyor. Filmde Jeremy Irvine, hayatının aşkı olarak gördüğü Mary (Anderson) ile ilişkisi bittikten sonra yıkım yaşayan James'e hayat veriyor. Mary'den gelen gizemli bir mektup James'i Silent Hill'e davet edince, James bir zamanlar sıradan bir kasaba gibi görünen Silent Hill'in habis bir güç tarafından dönüştürüldüğünü fark ediyor. Genç adam bu tekinsiz kasabada Mary'yi bulmaya çalışırken, kabusları süsleyecek bazı yaratıklar ve gizemlerle karşılaşıyor.
3️⃣ Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim (If I Had Legs I'd Kick You)
- Tür: Kara Komedi, Drama
- Yönetmen: Mary Bronstein
- Oyuncular: Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald
Linda, hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir annedir. Zaten güçlüklerle dolu olan hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.
4️⃣ Sırat (Sirât)
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: Oliver Laxe
- Oyuncular: Sergi Lopez, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda
Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina’yı aramaktadır. Marina’yı bulma umuduyla, son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar. Ancak yolculuk düşündüğünden çok daha farklı ilerleyecektir.
5️⃣ Olay Para
- Tür: Komedi, Macera
- Yönetmen: Kıvanç Baran Arslan
- Oyuncular: Kadir Polatcı, Kıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin
Dinçer ve Koray, hayatın sillesini yemiş, borç batağında iki sıkı dosttur. Umutsuzluğun pençesinde kıvranırlarken, Dinçer'in banka hesabına gece yarısı beş milyon lira yatırılır! Bu, piyangodan büyük ikramiye çıkması gibi bir şeydir. Ancak bu para, göründüğü kadar masum değildir; "Olay Para"dır!
6️⃣ Kahraman Cüceler: Görev Başında (Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission)
- Tür: Animasyon, Komedi
- Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl
Helvi'nin dünyası, Elfie'nin kendi klanının aksine, eğlence ve heyecan arayışında eşsiz olan, teknik olarak gelişmiş bir Elfkin çetesinin varlığını keşfettiğinde altüst olur. Helvi'nin çetenin en genç üyesi Bo ile olan dostluğu, 250 yıldan fazla bir süre sonra iki Elfkin klanını uzlaştırabilecek mi?
7️⃣ Momo
- Tür: Aile, Fantastik, Drama
- Yönetmen: Christian Ditter
- Oyuncular: Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman
Film çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo’nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor. İnsanların modern yaşamın hızı ve verimlilik baskısı altında birbirlerine ayıracak vaktinin kalmadığı bir dünyada Momo, zamanın koruyucusu Hora Usta ve kaplumbağa Cassiopeia ile iş birliği yaparak bu düzene karşı çıkar.
8️⃣ Kedi Yok (En Ghab El Kot)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Sarah Noah
- Oyuncular: Samah Anwar, Carmen Bsaibes, Taha Desouky
Film, ünlü bir sanat eserinin çalınmasıyla başlayan süreçte, bir suç çetesi ile müze çalışanları arasında gelişen çatışmanın beklenmedik bir romantik bağa dönüşmesini merkezine alıyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Sırat (Sirât)
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: Oliver Laxe
- Oyuncular: Sergi Lopez, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda
- Yayın Tarihi: 13 Şubat
- Platform: MUBI
Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina’yı aramaktadır. Marina’yı bulma umuduyla, son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar. Ancak yolculuk düşündüğünden çok daha farklı ilerleyecektir.
2️⃣ Sev Beni Sev Beni (Love Me Love Me)
- Tür: Romantik, Gençlik
- Yönetmen: Roger Kumble
- Oyuncular: Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci
- Yayın Tarihi: 13 Şubat
- Platform: Amazon Prime Video
Kardeşinin ölümünden sonra yeni bir başlangıç için Milano'ya taşınan June, yeni uluslararası okulundaki kusursuz onur öğrencisi Will'de huzur bulur. Ama Will'in gizli MMA dövüşlerine katılan sorunlu arkadaşı James'le başlayan rekabet, hızla karşı konulmaz bir çekime dönüşür. June güvenli olanla istediğini sandığı her şeyi altüst eden aşk arasında seçim yapmak zorundadır.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Nia DaCosta
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams
- Yayın Tarihi: 17 Şubat
28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.
2️⃣ Merhamet Yok (Mercy)
- Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç
- Yönetmen: Timur Bekmambetov
- Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis
- Yayın Tarihi: 17 Şubat
Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: