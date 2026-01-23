Sinemada bu hafta: Geber Aşkım, Merhamet Yok, Primat (23 Ocak 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson gibi iki ünlü ismi bir araya getiren Geber Aşkım geliyor. Onun yanı sıra gerilim, bilim-kurgu ve animasyon türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor.

1️⃣ Geber Aşkım (Die, My Love)

Tam Boyutta Gör Ariana Harwicz‘in aynı adlı romanından uyarlanan Die, My Love'ın başrollerinde ünlü oyuncular Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Lynne Ramsay

: Lynne Ramsay Oyuncular : Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Steinfeld

: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Steinfeld Çıkış Tarihi: 23 Ocak / MUBI, 24 Ocak / Sinema

Lynne Ramsay'nin (We Need to Talk About Kevin) yönettiği film, yeni anne olduktan sonra akıl sağlığını korumak için çabalayan Grace’i takip ediyor. Taşrada her yere ve herkese uzak, eski bir evde yaşayan Grace, gerçeklik ve hayal birbirine girerken yavaş yavaş deliliğe doğru kayıyor.

2️⃣ Merhamet Yok (Mercy)

Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç

: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç Yönetmen : Timur Bekmambetov

: Timur Bekmambetov Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis

Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.

3️⃣ Primat (Primate)

Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için bu haftanın öne çıkan filmi Primat olacak gibi görünüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Johannes Roberts

: Johannes Roberts Oyuncular: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur

Film, bir grup arkadaşın tropik tatilinin, kaldıkları yerin evcil şempanzesinin kuduz olmasıyla bir kabusa dönüşmesini anlatıyor.

4️⃣ Kokuhô

Tam Boyutta Gör Japonya'ya En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adaylığı kazandıran Kokuhô, gişe performansıyla da Japonya'nın bugüne kadarki en başarılı filmlerinden biri oldu.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Sang-il Lee

: Sang-il Lee Oyuncular: Takahiro Miura, Ai Mikami, Soya Kurokawa

Shuichi Yoshida’nın aynı adlı romanından uyarlanan Kokuhô, iki Kabuki sanatçısının hayatını konu alıyor. Yakuza çete başı babası ölünce, 14 yaşındaki Kikuo ünlü bir Kabuki oyuncusunun yanına evlatlık verilir. Kikuo, adamın oğlu Shunsuke ile birlikte bu geleneksel Japon tiyatro sanatını öğrenmeye başlar. İki genç onlarca yıl boyunca büyür ve gelişir; skandallar ve zaferler, dostlukla ihanet arasında rakip ve kardeş olarak birlikte yol alırlar.

5️⃣ Of-Pof Balık (The Pout-Pout Fish)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta iki film öne çıkıyor. Bunlardan ilki Of-Po Balık.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmenler: Ricard Cussó & Rio Harrington

Harabe halindeki bir gemi enkazında yaşayan Bay Balık, bir gün evini hurdalık sanan hiperaktif genç deniz ejderhası Pip’i eşyalarını karıştırırken yakalar. Aralarında çıkan hararetli tartışma sonucunda ikisinin de evi yerle bir olur. Ama umut vardır! Onlara bir dilek hakkı vereceğine inanılan efsanevi “Parıltı”yı bulmak için neredeyse imkânsız bir yolculuğa çıkarlar. Fakat tek bir sorun vardır: Bir başkası da bu efsanenin peşindedir.

6️⃣ Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde (Chickenhare and the Secret of the Groundhog)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon filmi ise Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Benjamin Mousquet

Cesur ve maceraperest kaşif Hopper, dostları kaplumbağa Abe ve kokarca Meg ile yepyeni maceralara atılıyor. Bu sefer senelerdir ilk kez gördüğü kız kardeşi ile halkını kurtarmak için sihirli ve efsanevi bir hazinenin peşine düşen Hopper, hem babası Kral Peter’dan hem de Meg’in eski ortağı ünlü kaşif Crolloq’tan önce hazineye ulaşabilecek midir?

7️⃣ Müthiş Eleanor (Eleanor the Great)

Tam Boyutta Gör Eleanor the Great, oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Scarlett Johansson'ın ilk yönetmenlik denemesi olarak öne çıkıyor.

Tür : Drama,

: Drama, Yönetmen : Scarlett Johansson

: Scarlett Johansson Oyuncular: June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor

Büyük bir kaybın ardından Florida’dan New York’a taşınan 93 yaşındaki Eleanor, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken tesadüfen katıldığı bir destek grubunda karmaşık bir sürecin içine girer. Dikkat çekmek için paylaştığı bir hikâye, genç bir gazetecilik öğrencisinin yoğun ilgisini beraberinde getirince, Eleanor beklenmedik sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalır.

8️⃣ Zir-i Cin 4: Nesep Bağı

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmenler : Mesut Erbaş & Burak Küçük

: Mesut Erbaş & Burak Küçük Oyuncular: Onur Azad Yılmaz, Eylem Doğan, Sinem Yıldız Mandıra

İhanetle başlayan bir sır, cinayetle son bulurken, Hz. Süleyman tarafından lanetlenen Zir kabilesinin günahkar cinleri, kanında kötülük olan bir aileye musallat olur. Kocası Nevzat'ı öldüren Gülizar ve suça ortak olan Muhtar, bu büyük sırrı örtmek için çareyi kara büyü yapan bir muskacıda arar. Fakat işler beklendiği gibi gitmez; Zir kabilesi, günahlarının bedeli olarak onlardan bir nesli lanetleyecek korkunç bir "Nesep Bağı" talep eder. Kul hakkının ağırlığı altında ezilen Gülizar, kendi rahminden dünyaya ait olmayan bir varlığı doğurmaya zorlanırken, geçmişin unutulan gelenekleri ve laneti, masumları bile içine çeken bir felakete yol açar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Yıkım Ekibi (The Wrecking Crew)

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Yıkım Ekibi'nin başrollerinde Jason Momoa ve Dave Bautista yer alıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Ángel Manuel Soto

: Ángel Manuel Soto Oyuncular : Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Morena Baccarin

: Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Morena Baccarin Yayın Tarihi : 28 Ocak

: 28 Ocak Platform: Amazon Prime Video

Yıkım Ekibi'nde, küs olan üvey kardeşler Jonny (Jason Momoa) ve James (Dave Bautista), babalarının gizemli ölümünün ardından yeniden bir araya gelir. Gerçeği ararken, saklanan sırlar ailelerini parçalamakla tehdit eden bir komployu ortaya çıkarır. Ángel Manuel Soto tarafından yönetilen film, Hawaii'de geçiyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)

Tam Boyutta Gör Dört dalda Oscar adaylığı kazanan Gizli Ajan, yılın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor. Ayrıca başroldeki Wagner Moura'nın (Narcos) performansı da övgü topluyor ki kendisi bu hafta Altın Küre ödülünü de kazandı.

Tür : Politik Gerilim, Drama

: Politik Gerilim, Drama Yönetmen : Kleber Mendonça Filho

: Kleber Mendonça Filho Oyuncular : Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone

: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone Yayın Tarihi: 27 Ocak

Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.

2️⃣ Anakonda (Anaconda)

Tam Boyutta Gör Jack Black ve Paul Rudd'ın başrollerini paylaştığı Anakonda, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği keyifli bir macera vadediyor.

Tür : Macera, Komedi, Aksiyon

: Macera, Komedi, Aksiyon Yönetmen : Tom Gormican

: Tom Gormican Oyuncular : Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior

: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior Yayın Tarihi: 27 Ocak

Film, yıllardır en sevdikleri film Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

