Apple yapay zeka yüzünden kan kaybettikçe büyük bir satın alım ihtimali artıyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın inovasyon konusunda yetersiz kaldığı yıllardır konuşulan bir konuydu ama yapay zeka alanında yaşanan patlamaya kadar şirket bunu bir şekilde kompanse edebiliyordu. Ne var ki yapay zeka bir anda sektörün itici gücü hâline gelince, Apple'ın bu inovasyon eksikliği çok daha büyük bir handikapa dönüştü. Şirket Apple Intelligence gibi hamlelerle bu eksikliği gidermeye çalışmış olsa da bu alanda Google, Microsoft, Meta gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldığı gerçeği yatırımcıların gözünden kaçmadı. Nitekim bu durum hisselere de yansımaya başladı. Şirketin pazar değeri bu yılın başından bu yana 640 milyon dolar düştü ki analistler bunda yapay zekanın büyük payı olduğunu düşünüyor. Bu da Apple üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor.

Tarihsel olarak baktığımızda Apple öyle çok büyük satın alımlar yapan bir şirket değil; En son 2014'te büyük ölçekli bir anlaşmaya imza atmış ve Beats'i satın almışlardı. Ancak analistler, Amerikalı teknoloji devinin şimdi bir kez daha büyük bir satın alım yapmak zorunda olduğuna inanıyor.

Apple İnovasyon Açığını Parayla Kapatabilir Mi?

Hatırlarsanız birkaç hafta önce gelen haberler, Apple'ın yapay zeka şirketi Perplexity'yi satın almayı düşündüğünü ortaya çıkarmıştı. Bloomberg'in aktardığı son bilgilere göre, Apple'ın kayda değer bir yapay zeka şirketini satın alması artık neredeyse zorunluluk hâline gelmiş durumda. Çünkü şu anda yatırımcıların tüm odağı yapay zekaya kaymış durumda ve Apple bu alanda geri kaldığı sürece kan kaybetmeye devam edecek. Nitekim Apple yatırımcıları arasında da homurdanmalar başlamış durumda. Yatırımcı nezdinde oluşan bu memnuniyetsizlik, şirketi genel stratejisini değiştirip Perplexity ya da benzeri bir yapay zeka şirketini satın almaya itebilir.

Son değerleme sürecinde Perplexity'nin değeri 14 milyar dolar olarak belirlenmişti. Potansiyel bir anlaşmada Apple'ın bundan biraz daha fazla ödemesi gerekebilir. Ancak Wall Street analisti Dan Ives'ın da dikkat çektiği üzere, bunlar finansal olarak Apple'ı zorlayacak meblağlar değil. Ancak asıl soru böyle bir anlaşmanın inovasyon açığını kapatmak için yeterli olup olmayacağı. Perplexity yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan bir şirket olsa da OpenAI, Google, xAI gibi şirkelterle kıyaslandığında zirveye oynama ihtimali çok daha düşük. Yani aslında böyle bir satın alım da Apple'ın zirveye oynaması için tek başına yeterli olmayabilir.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 14 Temmuz 2025 19 sa. önce eklendi

Bu yüzden Perplexity ya da Anthropic gibi bir şirketin satın alınması nihai çözümden ziyade, daha büyük bir girişimin ilk adımı olarak görülüyor. Böyle bir satın alımla birlikte Apple'a katılacak ekip, adım adım büyütülecek yeni yapay zeka departmanının temelini oluşturabilir. Böylece Apple, son haftalarda Meta'dan gördüğümüze benzer bir atılım yapabilir. İlk aşamada kendi yapay zeka ekibiyle temelleri atan Meta, son haftalarda yapay zeka alanından önemli isimleri bünyesine katarak bir anda bu alanda çok daha iddialı hâle geldi. Analistlere göre Apple da ilk olarak Perplexity ya da benzeri bir şirketi satın alıp temeli attıktan sonra, önemli transferlerle bu ekibi büyütebilir ve çok daha rekabetçi hâle getirebilir. Neticede iş daha fazla para verip rakiplerden birilerini transfer etmeye geldiğinde, Apple ile yarışabilecek çok az şirket var.

Ancak bunun başarılabilmesi için Apple yönetiminin önce inovasyon sorunuyla yüzleşmesi gerekiyor. Apple içinden gelen duyumlar, şirketin dışarıdan aldığı yapay zekaları kullanarak yoluna devam etme ihtimali üzerinde durduğunu gösteriyor. Apple yatırımcılarının giderek huysuzlanmasının başlıca sebeplerinden biri de Tim Cook yönetiminin bu tutumu. Nitekim Apple yönetiminde önemli değişiklikler gerektiğini söyleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Analistler Tim Cook'un koltuğunun şimdilik tehlikede olmadığını düşünse de tüm bu yaşananlar Cook'a dair güvensizliği arttırıyor. Günün sonunda bu da Apple'ı büyük bir satın alıma iten başka bir sebep olabilir. Neticede Cook da yatırımcılarının güvenini kaybetmek istemeyecektir.

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