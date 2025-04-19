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    Yeni The X-Files dizisi geliyor; Prodüksiyonuna çok yakında başlanabilir

    Tüm zamanların en sevilen dizilerinden olan The X-Files, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. Yeni X-Files dizisinin prodüksiyonuna çok yakında başlanabilir.

    Yeni The X-Files dizisi çok yakında hayata geçirilebilir Tam Boyutta Gör
    Fruitvale Station ve Black Panther gibi başarılı filmlerle tanınan Ryan Coogler, şu sıralar yeni filmi Sinners ile adından söz ettiriyor. Bu hafta gösterime giren film, oldukça iyi yorumlar alıyor. Sinners kulaktan kulağa yayılmaya devam ederken, Ryan Coogler ve oyuncu ekibi de basın karşısına çıkarak filmin tanıtımını yapıyor. Bu röportajlardan birinde gelecek projeleri hakkında konuşan Coogler, bir süredir üzerinde çalıştığı The X-Files dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Coogler, Sinners ile işi biter bitmez The X-Files'a geçecek.

    Ryan Coogler öncülüğünde yeni bir X-Files dizisi hazırlanacağı ilk olarak 2023 yılında duyurulmuştu. Fakat aradan geçen sürede bu projeden bir daha haber alınamadı. Bu da projenin iptal edilmiş olabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak görünen o ki proje rafa kaldırılmamış; sadece hayata geçirilmesi uzun sürmüş. Last Podcast on the Left adlı podcast'te bu konuya değinen yönetmen, bir süredir bu proje üzerinde çalıştığını ve Sinners'tan sonraki ilk projesinin The X-Files olacağını açıkladı. Coogler, Sinners'ın tanıtım çalışmaları biter bitmez The X-Files'a geçecek.

    Mulder ve Scully de Yeni The X-Files'ın Parçası Olabilir

    The X-Files'ın prodüksiyonuna tam olarak ne zaman başlanacağı bilinmiyor. Ancak yönetmenin sıradaki projesi olması için çok yakın bir gelecekte hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Coogler yakında Black Panther 3 için de sete girecek.

    Yeni X-Files dizisi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Coogler, bu proje için Gillian Anderson ile iletişime geçtiğini söylüyor ki bu da orijinal ekibin de bir şekilde bu projenin parçası olacağını düşündürüyor. Ancak Mulder ve Scully'nin hikâyede ne ölçüde yer alacağı henüz netleşmiş değil.

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