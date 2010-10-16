Sipariş Ettiğiniz Saab Otomobilinizin Üretimini İzleyin

2011 model Saab marka bir otomobil almayı düşünüyorsanız size güzel bir haberimiz var. Çok yakın bir süre içerisinde Saab marka otomobil sipariş eden müşteriler, araçları fabrikada üretilirken üretimin her aşamasını izleyebilecekler.

Saab çok yakında Trollhättan fabrikasının tamamına kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor. Müşteriler, sipariş ettikleri otomobillerin çeşitli montaj noktalarında resimlerini de içeren kısa mesajlar alacak. Hatta müşteriler istedikleri takdirde araçlarının üretimini canlı olarak da izleyebilecek.

Saab'ın müşteri odaklı üretim planları bunlarla da sınırlı değil. Marka çok yakında müşterilerine yeni bir teslim şekli de sunacak. İsteyen müşteriler sipariş ettikleri araçlarını bayi yerine direkt olarak fabrikadan teslim alabilecekler. İsveç şirketi sunduğu bu müşteri odaklı yenilikleriyle otomotiv dünyasında üretim ve teslim prosedürlerini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor.