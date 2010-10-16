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Sipariş Ettiğiniz Saab Otomobilinizin Üretimini İzleyin

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
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39
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Sipariş Ettiğiniz Saab Otomobilinizin Üretimini İzleyin
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2011 model Saab marka bir otomobil almayı düşünüyorsanız size güzel bir haberimiz var. Çok yakın bir süre içerisinde Saab marka otomobil sipariş eden müşteriler, araçları fabrikada üretilirken üretimin her aşamasını izleyebilecekler.

Saab çok yakında Trollhättan fabrikasının tamamına kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor. Müşteriler, sipariş ettikleri otomobillerin çeşitli montaj noktalarında resimlerini de içeren kısa mesajlar alacak. Hatta müşteriler istedikleri takdirde araçlarının üretimini canlı olarak da izleyebilecek.

Saab'ın müşteri odaklı üretim planları bunlarla da sınırlı değil. Marka çok yakında müşterilerine yeni bir teslim şekli de sunacak. İsteyen müşteriler sipariş ettikleri araçlarını bayi yerine direkt olarak fabrikadan teslim alabilecekler. İsveç şirketi sunduğu bu müşteri odaklı yenilikleriyle otomotiv dünyasında üretim ve teslim prosedürlerini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor.

Sipariş Ettiğiniz Saab Otomobilinizin Üretimini İzleyin
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DH Misafiri 9 yıl
saab uçak kokpiti yapan bi kuruluştur
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akın48 9 yıl
Harika bir fikir. Ve bunun gibi kamera sistemlerini tüm markaların servislerinde görmeyi diliyorum..
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kolpaci 9 yıl
volvo dan sonra gelen sağlam arabalardan biri kaliteli fakat Türkiye ' de tutulmuyo nedense.
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DH Misafiri 9 yıl
Saab kalidedir İsvec'ten çakal mal cıkmaz buda böyle biline...bilende bilmeyende yazmış!..şu... olay iyi olmuş bayileri devre dışı bingo,fabrikadan teslimat olay budur.Zaten şu bayi olayına oldum olası yada market bakkal olayına oldum olası kıl'ımdır fiyatı katlamaktan başa ne halta yarar...aradakiler zengin etmekten başka birde...şu hareket bile başlı başına bir radikal kalitedir bravo Saab...
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Batuist 9 yıl
başlığı öyle okuyunca ben şimdi youtube da video izlicez zannettim.. epeyde hoşuma giderdi ama öyle değilmiş.. başlık yanılttı.. gerçi otomobilde sipariş etmemiştim ama neyse :)
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B-veritas 9 yıl
Saab en az bir BMW Audi kadar iyi bir markadır. Nasıl ki Lexus aslında Mercedes ten bile daha lüks ve kaliteli bir marka olmasına rağmen lüks denilince ülkemizde akla ilk Mercedes gelir, SAAB ta marka değerinden ötürü ülkemizde pek tercih edilmemektedir.
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DH Misafiri 9 yıl
önce bir saab bulun,test sürüşü yapın,otobana çıkın ve gazı kökleyin...210 bg lik gücle koltuğa nasıl yapıştığınızı hissedin ..sonra buraya yazdıklarınıza bakın ;)
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séquestre 9 yıl
Yenilikçi bir hareket :) Keyifli olabilir..
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By Salus 9 yıl
Saab'ı beğenmeyenler bindiğiniz çoğu araçtan çok daha kaliteli işçiliğe sahip Bırakın Artık Şu Ön Yangıları
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Black Label Society 9 yıl
bence yersiz çünkü çok kısa bir heves olacak ve muhtemelen hangi arabanın kendisine ait olduğunu da farkedemeyecek:)

ford otosanda yaklaşık olarak 50 saniyede bir connect çıkıyordu hattan (toplamda 50sn tabi) dolayısıyla onu görsem ne oluuur görmesem nolur zaten aynı hattın üzerinde yüzlerce aynı araba hepsi birbirine benziyo:)

bu arada faramir arkadaşımıza bi lafım var

üretilen en kaliteli arabalar arasındadır saab her ne kadar sen begenmesen de;) ha motor hacmi genelde büyük olduğu için türkiyeye ideal değil ama inan bana güzel dediğin çoğu arabadan çok daha kaliteli;)
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infinite 9 yıl
direksiyon vites...tanıdık değil mi ? opel değil mi içi olduğu gibi nerde kaldı saab özgünlüğü ?
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stekay 9 yıl

chuck billy

bence yersiz çünkü çok kısa bir heves olacak ve muhtemelen hangi arabanın kendisine ait olduğunu da farkedemeyecek:)

ford otosanda yaklaşık olarak 50 saniyede bir connect çıkıyordu hattan (toplamda 50sn tabi) dolayısıyla onu görsem ne oluuur görmesem nolur zaten aynı hattın üzerinde yüzlerce aynı araba hepsi birbirine benziyo:)

bu arada faramir arkadaşımıza bi lafım var

üretilen en kaliteli arabalar arasındadır saab her ne kadar sen begenmesen de;) ha motor hacmi genelde büyük olduğu için türkiyeye ideal değil ama inan bana güzel dediğin çoğu arabadan çok daha kaliteli;)



daha ford otosanda 50 saniyede araç çıktığını görmedim istersen bu akşam bir daha bakayım heleki connect yok öle bişey
ayrıca söyleyecek çok şey var ama yeri değil burası
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Korax 9 yıl
280 bg ve cift turbolu bi saab sursen ayni seyi söylermiydin tekrar merak ediyorum. Isvecte yasiyorum, yedek parcasi, 2. eli burada cok uygun. Benzinde cok pahali degil turkiyeye gore ucuz, saab'a baya baya biniliyo valla :)
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Metalurjist 9 yıl
Süper birşey

Müşteri değeri bilen marka
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evoXr 9 yıl
mal saabı mülk saabı ..hani bunun ilk saabı
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Sánchez 9 yıl

dexter48

Süper birşey

Müşteri değeri bilen marka


Aynen.
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