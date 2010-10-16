Sipariş Ettiğiniz Saab Otomobilinizin Üretimini İzleyin

2011 model Saab marka bir otomobil almayı düşünüyorsanız size güzel bir haberimiz var. Çok yakın bir süre içerisinde Saab marka otomobil sipariş eden müşteriler, araçları fabrikada üretilirken üretimin her aşamasını izleyebilecekler.
Saab çok yakında Trollhättan fabrikasının tamamına kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor. Müşteriler, sipariş ettikleri otomobillerin çeşitli montaj noktalarında resimlerini de içeren kısa mesajlar alacak. Hatta müşteriler istedikleri takdirde araçlarının üretimini canlı olarak da izleyebilecek.
Saab'ın müşteri odaklı üretim planları bunlarla da sınırlı değil. Marka çok yakında müşterilerine yeni bir teslim şekli de sunacak. İsteyen müşteriler sipariş ettikleri araçlarını bayi yerine direkt olarak fabrikadan teslim alabilecekler. İsveç şirketi sunduğu bu müşteri odaklı yenilikleriyle otomotiv dünyasında üretim ve teslim prosedürlerini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor.
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ford otosanda yaklaşık olarak 50 saniyede bir connect çıkıyordu hattan (toplamda 50sn tabi) dolayısıyla onu görsem ne oluuur görmesem nolur zaten aynı hattın üzerinde yüzlerce aynı araba hepsi birbirine benziyo:)
bu arada faramir arkadaşımıza bi lafım var
üretilen en kaliteli arabalar arasındadır saab her ne kadar sen begenmesen de;) ha motor hacmi genelde büyük olduğu için türkiyeye ideal değil ama inan bana güzel dediğin çoğu arabadan çok daha kaliteli;)
daha ford otosanda 50 saniyede araç çıktığını görmedim istersen bu akşam bir daha bakayım heleki connect yok öle bişey
ayrıca söyleyecek çok şey var ama yeri değil burası
Müşteri değeri bilen marka
Aynen.