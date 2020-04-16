Sipariş iptalleri, 737 MAX krizini daha da derinleştiriyor

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Yaşanan iki ölümcül kaza sonrası yere inen ve halen daha uçuş sertifikasyonu alamayan Boeing’in en çok satan uçağı 737 MAX’lar şimdi de ardı ardına gelen iptal siparişleri ile gündemde.

Reuters’in paylaştığı bilgilere göre Mart ayında tam 150 uçak siparişi iptali gerçekleşmiş durumda. İrlanda merkezli leasing şirketi olan Avalon’un 75 uçakla başı çektiği listede, Brezilya merkezli GOL Havayolları da 34 uçak iptaliyle Boeing’e ciddi bir darbe indirmiş görünüyor.

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Boeing ile nakit tazminat alımı, ileri dönem sipariş anlaşmaları ve ödeme kolaylıkları alanlarında uzlaşmaya vardığını söyleyen GOL CEO’su Paulo Kakinoff, açıklamasının devamında “737 MAX’lar filomuzun bel kemiğini oluşturuyor. Bu kapsamda Boeing ile verdiğimiz mutabakatın uzun süreli iş birliğini daha da perçinleyeceğini düşünüyorum. Şirketimizin kalan 95 uçakla ilgili sipariş ve tedarik süreci davam etmektedir.” ifadelerini kullanmış.

2020 yılının ilk çeyreğinde 50 737 MAX teslimatı yaptığını duyuran Boeing’in ulaştığı rakam geride bıraktığımız 2019 yılında elde edilen 149 sayısının bir hayli altında.

Şirketin Mayıs ayı ile birlikte üretimine tekrar başlamayı umduğu 737 MAX’ların geleceği, yaşanan bu süreçle birlikte nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz.

https://interestingengineering.com/boeing-737-max-experiences-more-blows-with-more-cancelations

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