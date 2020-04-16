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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sipariş iptalleri, 737 MAX krizini daha da derinleştiriyor

    Koronavirüs salgını ve kazalar sonrası yaşanan sıkıntılar derken Boeing'in en popüler uçağı 737 MAX'a ait sipariş iptali haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Sipariş iptalleri, 737 MAX krizini daha da derinleştiriyor
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    Yaşanan iki ölümcül kaza sonrası yere inen ve halen daha uçuş sertifikasyonu alamayan Boeing’in en çok satan uçağı 737 MAX’lar şimdi de ardı ardına gelen iptal siparişleri ile gündemde.

    Reuters’in paylaştığı bilgilere göre Mart ayında tam 150 uçak siparişi iptali gerçekleşmiş durumda. İrlanda merkezli leasing şirketi olan Avalon’un 75 uçakla başı çektiği listede, Brezilya merkezli GOL Havayolları da 34 uçak iptaliyle Boeing’e ciddi bir darbe indirmiş görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz”"

    Boeing ile nakit tazminat alımı, ileri dönem sipariş anlaşmaları ve ödeme kolaylıkları alanlarında uzlaşmaya vardığını söyleyen GOL CEO’su Paulo Kakinoff, açıklamasının devamında “737 MAX’lar filomuzun bel kemiğini oluşturuyor. Bu kapsamda Boeing ile verdiğimiz mutabakatın uzun süreli iş birliğini daha da perçinleyeceğini düşünüyorum. Şirketimizin kalan 95 uçakla ilgili sipariş ve tedarik süreci davam etmektedir.” ifadelerini kullanmış.

    2020 yılının ilk çeyreğinde 50 737 MAX teslimatı yaptığını duyuran Boeing’in ulaştığı rakam geride bıraktığımız 2019 yılında elde edilen 149 sayısının bir hayli altında.

    Şirketin Mayıs ayı ile birlikte üretimine tekrar başlamayı umduğu 737 MAX’ların geleceği, yaşanan bu süreçle birlikte nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz.



    https://interestingengineering.com/boeing-737-max-experiences-more-blows-with-more-cancelations Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsayar 16 dk.
    Siparişleri En son kim iptal edebilir ? THY
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    mehmedaltair 25 dk.
    Umarım batarlar diyeceğim de daha geçen gün sarı kafadan 60 milyar dolar yardım istediler kolay kolay batmazlar arkasında devlet olduktan sonra
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 51 dk.
    Başka firma olsaydı çoktan batmıştı.. Her gün yeni bir problemini okudugumuz uçak hala daha üretilmeye onarılmaya devam ediliyor yazık..
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    darkaura 34 dk. Cem300
    kolay kolay batmaz. dunya sivil havaciligini domine eden iki buyuk sirketden bir tanesi olmasi bir yana amerikada politik sistemi nasil manupile edeceklerini cok iyi biliyorlar. ornegin fabrikalari uretim ve tedarik hatlari tek bir sehirde degil, ulke capinda butun eyaletlere dagilmis durumda. lojistik acidan mantikli bir dagilim degil ama politik acidan cok islevsel. eger boeing batar yada kuculurse bu pek cok eyaletde binlerce kisinin issiz kalmasi anlamina gelir ki her bolgeden senatorleri kendilerini desteklemek ve korumak zorunda birakiyor. bir nevi her eyaletten insanlari rehin aliyorlar. bu yuzden devlet, politik sistem asla batmalarina musade edemez, kurtarmak icin herseyi yapar. ayni taktigi amerikada savunma sanayide uygular. mesela ne olursa olsun devlet f35 projesini iptal edemez. her eyalette issiz kalan binlerce insan agir politik sonuclara neden olur.
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