Siri için yeni bir dönem başlıyor: İşte gelen özellikler

Apple’ın WWDC 2024 etkinliği “hesap makinesi tanıtmak” gibi sıkıcı bir yönde ilerlerken Apple Intelligence ile birlikte işin seyri değişti. Apple Intelligence, firmanın üretken yapay zekaya attığı dev bir adım olarak yorumlanabilir. Apple Intelligence altındaki özellikler, iOS dahil olmak üzere tüm ekosisteme yayılıyor. Apple Intelligence’ın sihirli dokunuşu ile sesli asistan Siri için de yeni bir çağ başlıyor.
Siri için yeni dönem
Apple Intelligence tarafından desteklenen Siri, sistem deneyimine daha derinlemesine entegre oluyor. Daha zengin dil anlama özellikleriyle Siri daha doğal, bağlamla daha ilgili ve daha kişisel hale geliyor ve günlük görevleri basitleştirip hızlandırabiliyor. Kullanıcıların kelimeleri karıştırması durumunda takip edebiliyor ve bir istekten diğerine bağlamı koruyabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar Siri'ye artık yazı yazabiliyorlar. Böylece Siri ile o an için doğru olan şekilde iletişim kurmak için metin ve ses arasında geçiş yapabiliyorlar. Siri ayrıca, aktif olduğunda ekranın kenarını saran zarif bir parlayan ışık ile yepyeni bir tasarıma sahip.
Siri artık kullanıcılara gittikleri her yerde cihaz desteği verebiliyor. iPhone, iPad ve Mac'te bir şeyin nasıl yapılacağına ilişkin binlerce soruyu yanıtlayabiliyor. Kullanıcılar Mail uygulamasında bir e-postanın nasıl zamanlanacağından, Aydınlık Mod'dan Karanlık Mod'a nasıl geçileceğine kadar her şeyi öğrenebiliyor. Bu, telefonu öğrenmekte zorlanan ebeveynler için harika.
Ekran farkındalığı sayesinde Siri, zaman içinde daha fazla uygulamada kullanıcıların içeriklerini anlayabilecek ve harekete geçebilecek. Örneğin, bir arkadaşınız Mesajlar uygulamasında bir kullanıcıya yeni adresini mesaj olarak gönderdiğinde, “Bu adresi kişi kartına ekle” seçeneğiyle karşılacak.
Apple Intelligence ile Siri, Apple ve üçüncü taraf uygulamalar içinde ve genelinde yüzlerce yeni eylem gerçekleştirebilecek. Örneğin, bir kullanıcı “Okuma Listemden ağustos böcekleriyle ilgili makaleyi getir” veya “Rize’de çektiğim çay bardağı fotoğraflarını Ahmet’e gönder” dediğinizde Siri bu işi halledebilecek.
Siri, kullanıcıya ve cihazdaki bilgilere göre “uyarlanmış zeka” sunabilecek. Örneğin, bir kullanıcı “Ahmet’in tavsiye ettiği podcast'i çal” dediğinde Siri, kullanıcının bir metinde mi yoksa e-postada mı bahsedildiğini hatırlamasına gerek kalmadan bölümü bulup çalacak. Ya da “Annemin uçağı ne zaman iniyor?” diye sorulduğunda Siri uçuş detaylarını bulacak ve gerçek zamanlı uçuş takibi ile çapraz referans bağlamı kurarak varış zamanını verebilecek.
Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek?
Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve visionOS 2 dahil olmak üzere işletim sistemlerinin en son sürümlerinde kullanıma sunulacak. Apple, Apple Intelligence özelliklerini güncellemelerle birlikte ücretsiz olarak kullanıma sunacak. Apple Intelligence, bu sonbahar beta olarak çıkacak. Başlangıçta ABD İngilizcesi ile sınırlı olacak.
- iPhone 15 Pro Max (A17 Pro)
- iPhone 15 Pro (A17 Pro)
- iPad Pro (M1 ve sonras)
- iPad Air (M1 ve sonras)
- MacBook Air (M1 ve sonras)
- MacBook Pro (M1 ve sonras)
- iMac (M1 ve sonras)
- Mac mini (M1 ve sonras)
- Mac Studio (M1 Max ve sonrası)
- Mac Pro (M2 Ultra)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.