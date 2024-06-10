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    Apple Intelligence tanıtıldı: iOS, macOS ve her yere geliyor! İşte merak edilenler

    Apple, WWDC 2024 kapsamında ekosistem çapında üretken yapay zekâya yönelik dev bir adım attı. Teknoloji devi Apple Intelligence'ı tanıttı. İşte Apple Intelligence’e dair tüm detaylar:

    Apple, geçtiğimiz yıllarda yapay zeka terimi yerine “makine öğrenimi” kullanımıyla karşımıza çıksa da WWDC 2024 ile birlikte her şey değişiyor. Teknoloji devi artık osistem çapında üretken yapay zekâya yönelik dev bir adım atıyor. Bu adımın adı ise Apple Intelligence. Firma, Apple Intelligence ile birlikte diğer teknoloji devleriyle arasında açılan farkı kapatacak. Peki Apple Intelligence nedir? ve bizleri neler bekliyor?

    Apple Intelligence tanıtıldı

    Apple CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence’i duyururken “Tüm bunlar yapay zekanın ötesine geçiyor. Bu kişisel zeka ve Apple için bir sonraki büyük adım." ifadelerini kullandı. Apple Intelligence, firmanın iOS, macOS ve en son VisionOS dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Apple Intelligence için A17 Pro veya M serisi çipe ihtiyaç olunacak. Anlaşılacağı üzere bazı özellikler cihaz üzerinde çalışacak. Ancak bazı özellikler ise buluta ihtiyaç duyacak. Apple bunun için “ Private Cloud” adını verdiği bir bulutu kullanacağını ve bu verilerin asla sunucularda saklanmayacağını veya Apple'ın bu verilere asla erişemeyeceğini söylüyor.

    Apple Intelligence tanıtıldı: İşte merak edilen her şey Tam Boyutta Gör

    Apple Intelligence, sizler için uygulamalarda bir şeyler yapacak. Yani diğerlerinin aksine Apple’ın yapay zekası bir şeyler yapmak için sürekli sizden bir istem beklemeyecek. Bu, sizin için çalışan bir yapay zeka. Dolayısıyla Apple Intelligence, sizin için bir şeyler yazabilecek ya da mail ve diğer uygulamalardaki metinleri özetleyebilecek.

    Apple ayrıca Apple Intelligence’ın bir uygulamadan başka bir uygulamadaki bir eylemi gerçekleştirmesini istemek, örneğin eşinizin size gönderdiği bir podcast'i çalmasını istemek gibi şeyler yapabileceğini söylüyor. Veya baktığınız bir fotoğrafı çekmesini ve bir arkadaşınıza göndermesini isteyebilirsiniz. Şirket buna “ekran farkındalığı” adını veriyor.

    Apple Intelligence tanıtıldı: İşte merak edilen her şey Tam Boyutta Gör

    Apple Intelligence, şirketin çoğu uygulamasına entegre edilecek. Mail içinde (üçüncü taraf uygulamalarla birlikte) mesaj oluşturmaya yardımcı olma veya yanıt vermek için Akıllı Yanıtlar’ı kullanmak gibi işlevler getiriliyor. Mail'de bir mesaj yazarken, Siri'nin sizin için yazmasını sağlayabilir ve tonunu değiştirmesini isteyebilirsiniz. Şirket, bunun gibi yazma özelliklerinin sistem genelinde, yazabildiğiniz her yerde mevcut olduğunu söylüyor.

    Google'ın bir süredir Gmail'de sunduğu yapay zeka özelliklerini anımsatıyor diyebiliriz. Bununla birlikte Genmoji adının verildiği oldukça bariz bir özellik de tanıtıldı. Genmoji sayesinde istediğiniz emojiyi bulamadığınızda, yapay zeka tarafından sizin için bir emoji üretmesini sağlayabileceksiniz.

    Siri artık çok daha zeki

    Apple Intelligence ayrıca, on yıldan uzun bir süre önce duyurulan Siri için en büyük güncelleme anlamına geliyor. Siri artık sadece bir ses arayüzü değil. Apple, iOS 18'de kullanıcıların Siri ile çok daha doğal bir şekilde konuşabileceklerini söylüyor. Apple, yapay zeka tabanlı üretken zekasına erişmek için sisteme doğrudan sorgu yazma özelliğini de ekliyor. Dolayısıyla sesin elverişli olamadığı zamanlarda yazarak da işleri halletmek mümkün olacak.

    Siri artık Apple Intelligence ile zamanlanmış metin mesajları ayarlayabilecek. Ayrıca ondan bir şey istediğinizde kurduğunuz cümlelerin bağlamında hangi uygulamaları kullanmasını istediğinizi anlayabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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