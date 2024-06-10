Apple Intelligence tanıtıldı: iOS, macOS ve her yere geliyor! İşte merak edilenler

Apple, geçtiğimiz yıllarda yapay zeka terimi yerine “makine öğrenimi” kullanımıyla karşımıza çıksa da WWDC 2024 ile birlikte her şey değişiyor. Teknoloji devi artık osistem çapında üretken yapay zekâya yönelik dev bir adım atıyor. Bu adımın adı ise Apple Intelligence. Firma, Apple Intelligence ile birlikte diğer teknoloji devleriyle arasında açılan farkı kapatacak. Peki Apple Intelligence nedir? ve bizleri neler bekliyor?

Apple Intelligence tanıtıldı

Apple CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence’i duyururken “Tüm bunlar yapay zekanın ötesine geçiyor. Bu kişisel zeka ve Apple için bir sonraki büyük adım." ifadelerini kullandı. Apple Intelligence, firmanın iOS, macOS ve en son VisionOS dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Apple Intelligence için A17 Pro veya M serisi çipe ihtiyaç olunacak. Anlaşılacağı üzere bazı özellikler cihaz üzerinde çalışacak. Ancak bazı özellikler ise buluta ihtiyaç duyacak. Apple bunun için “ Private Cloud” adını verdiği bir bulutu kullanacağını ve bu verilerin asla sunucularda saklanmayacağını veya Apple'ın bu verilere asla erişemeyeceğini söylüyor.

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Apple Intelligence, sizler için uygulamalarda bir şeyler yapacak. Yani diğerlerinin aksine Apple’ın yapay zekası bir şeyler yapmak için sürekli sizden bir istem beklemeyecek. Bu, sizin için çalışan bir yapay zeka. Dolayısıyla Apple Intelligence, sizin için bir şeyler yazabilecek ya da mail ve diğer uygulamalardaki metinleri özetleyebilecek.

Apple ayrıca Apple Intelligence’ın bir uygulamadan başka bir uygulamadaki bir eylemi gerçekleştirmesini istemek, örneğin eşinizin size gönderdiği bir podcast'i çalmasını istemek gibi şeyler yapabileceğini söylüyor. Veya baktığınız bir fotoğrafı çekmesini ve bir arkadaşınıza göndermesini isteyebilirsiniz. Şirket buna “ekran farkındalığı” adını veriyor.

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Apple Intelligence, şirketin çoğu uygulamasına entegre edilecek. Mail içinde (üçüncü taraf uygulamalarla birlikte) mesaj oluşturmaya yardımcı olma veya yanıt vermek için Akıllı Yanıtlar’ı kullanmak gibi işlevler getiriliyor. Mail'de bir mesaj yazarken, Siri'nin sizin için yazmasını sağlayabilir ve tonunu değiştirmesini isteyebilirsiniz. Şirket, bunun gibi yazma özelliklerinin sistem genelinde, yazabildiğiniz her yerde mevcut olduğunu söylüyor.

Google'ın bir süredir Gmail'de sunduğu yapay zeka özelliklerini anımsatıyor diyebiliriz. Bununla birlikte Genmoji adının verildiği oldukça bariz bir özellik de tanıtıldı. Genmoji sayesinde istediğiniz emojiyi bulamadığınızda, yapay zeka tarafından sizin için bir emoji üretmesini sağlayabileceksiniz.

Siri artık çok daha zeki

Apple Intelligence ayrıca, on yıldan uzun bir süre önce duyurulan Siri için en büyük güncelleme anlamına geliyor. Siri artık sadece bir ses arayüzü değil. Apple, iOS 18'de kullanıcıların Siri ile çok daha doğal bir şekilde konuşabileceklerini söylüyor. Apple, yapay zeka tabanlı üretken zekasına erişmek için sisteme doğrudan sorgu yazma özelliğini de ekliyor. Dolayısıyla sesin elverişli olamadığı zamanlarda yazarak da işleri halletmek mümkün olacak.

Siri artık Apple Intelligence ile zamanlanmış metin mesajları ayarlayabilecek. Ayrıca ondan bir şey istediğinizde kurduğunuz cümlelerin bağlamında hangi uygulamaları kullanmasını istediğinizi anlayabilecek.

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