Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor

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Günümüzün şüphesiz en popüler oyun serilerinden birisi FIFA. Oyunun çevrimdışı modları dışında bildiğiniz gibi ayrıca bir de çevrimiçi modları bulunuyor. Bu modlara oyunu alarak ücretsiz erişebilseniz de oyun içerisinde ekstra satın alımlar yapılabiliyor. Özellikle FIFA Ultimate Team'de para harcayan oyuncu sayısı bir hayli fazla.

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Geçtiğimiz saatlerde de CBC'ye bir çalışan tarafından bazı Electronic Arts belgeleri sızdırıldı. Sızıdırılan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA Ultimate Team'de daha fazla vakit geçirmesini ve daha fazla para harcamasını istiyor. Elbette bu şaşırtıcı bir durum değil sonuçta şirketler bu tarz şeyleri para kazanmak için yapıyor. Ancak sızdırılan belgelerde EA'nin bu konuda çok istekli olduğu görülebiliyor.

Sızdırılan belgelerde Electronic Arts, oyuncuların tüm yaz boyunca FIFA 21 oynayacağını, FIFA Ultimate Team'in onlar için temel taşı olduğunu ve oyuncuları oraya yönlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtmiş.

FIFA Ultimate Team'de para harcanan kısım, yani loot box dediğimiz şeyler bugün birçok ülkede kumar olarak görülüyor ve bazı ülkelerde de kumar olup olmadığı aktif olarak araştırılıyor. Ancak EA birçok kez bunun kumar olduğunu düşünmediğini söylemişti.

https://kotaku.com/leaked-documents-show-ea-really-wants-you-to-buy-fifa-l-1846764818

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