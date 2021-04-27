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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor

    Bir çalışanın CBC'ye sızdırdığı bilgilere göre Electoric Arts oyuncuların FIFA 21'de FIFA Ultimate Team'e yönelmesini ve orada daha çok vakit geçirmesini istiyor.
    27 Nisan 2021, 11:32 (11 sa.)
    1,4b
    21
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor
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    Günümüzün şüphesiz en popüler oyun serilerinden birisi FIFA. Oyunun çevrimdışı modları dışında bildiğiniz gibi ayrıca bir de çevrimiçi modları bulunuyor. Bu modlara oyunu alarak ücretsiz erişebilseniz de oyun içerisinde ekstra satın alımlar yapılabiliyor. Özellikle FIFA Ultimate Team'de para harcayan oyuncu sayısı bir hayli fazla.

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    Ayrıca Bkz. "Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Geçtiğimiz saatlerde de CBC'ye bir çalışan tarafından bazı Electronic Arts belgeleri sızdırıldı. Sızıdırılan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA Ultimate Team'de daha fazla vakit geçirmesini ve daha fazla para harcamasını istiyor. Elbette bu şaşırtıcı bir durum değil sonuçta şirketler bu tarz şeyleri para kazanmak için yapıyor. Ancak sızdırılan belgelerde EA'nin bu konuda çok istekli olduğu görülebiliyor.

    Sızdırılan belgelerde Electronic Arts, oyuncuların tüm yaz boyunca FIFA 21 oynayacağını, FIFA Ultimate Team'in onlar için temel taşı olduğunu ve oyuncuları oraya yönlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtmiş. 

    FIFA Ultimate Team'de para harcanan kısım, yani loot box dediğimiz şeyler bugün birçok ülkede kumar olarak görülüyor ve bazı ülkelerde de kumar olup olmadığı aktif olarak araştırılıyor. Ancak EA birçok kez bunun kumar olduğunu düşünmediğini söylemişti.



    https://kotaku.com/leaked-documents-show-ea-really-wants-you-to-buy-fifa-l-1846764818
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M mavitonunda 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belge sızmasına gerek yok ki bütün sistemler oyuncuların daha çok para harcamasını sağlayacak yerlere yöneltir. Hatta işi kumara döktürür hırslandırır daha çok yatırım yapmasını sağlar
    Belge sızmasına gerek yok ki bütün sistemler oyuncuların daha çok para harcamasını sağlayacak yerlere yöneltir. Hatta işi kumara döktürür hırslandırır daha çok ...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    broodofqueen (Gökhan Koç) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay canına! Demek EA, para kazanmak istiyor, kart satmak istiyor. Gerçekten mi?
    Hiç bilmiyordum, iyi ki haberini yaptınız. Yavaş yavaş Fotomaç-Fotospor kıvamına geliyorsunuz.
    Vay canına! Demek EA, para kazanmak istiyor, kart satmak istiyor. Gerçekten mi? Hiç bilmiyordum, iyi ki haberini yaptınız. Yavaş yavaş Fotomaç-Fotospor kıvam...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vict0ry (.. .) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    FIFA 21 çıktığı günden beri oynuyorum bütün paketleri açtım bütün sbcleri yaptım ama düzgün para eden kart vermedi bir türlü. Bu hafta bütün kadroyu silip bıraktım oyunu. O kadar emek veriyorum doğru düzgün kart açamadım. Bu 15 milyonluk kartları kim açıyor belli değil. Böyle bir ortamda bulunmamak lazım.
    2 Yanıt Yanıtla
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    0 007css 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    O kartları açsanızda momentum yüzünden zaten daha kötü oynamaya başlıyor oyuncu ve takım.97 messi çıkarmıştım koşmuyordu resmen hızı 99 olmasına rağmen.Ben momentum olayı yüzünden bıraktım fifa oynamayı daha da 1 kuruş para kaptırmam bu dolandırıcı firmaya...
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    adjustik 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    aynen bende öyle ama ben biraz oyuncu çıkardım hepsi de satılamaz çıktı mesela 81+ pickten 3 tane cr7 çıkardım ultimate pakettende cr7 gelmişti mesela geçen gün yine 80+ pickten tots bissaka çıktı ama kullanamayacağım için onuda Essien e bastım :) bende bırakma evresine yaklaştım 2-3 hafta daha wl oynar bırakırım oyunun en sevmediğim dönemine geldik artık hiç sevmiyorum tots dönemini

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    mck94 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    FUT tam bir cilginlik, biraktigimdan beri huzur buldum 😁
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    Shelby_34 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ultimate team çıktığından beri amaçları para kazanmak. Yeni mi anladınız bunu?
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    xamaximax 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu tarz oyunlar ücretsiz olmalı artık her sene satılmazki aynı oyun servis istemine geçilebilir isteyen ek özellikleri açar isteyen kartını paketini alır
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    F fehmialper (F Alper Demir) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seneye de aynı aptallığı yapıp sadece kadro güncellemesine giderlerse 2005-2018 arası olduğu gibi tekrar fifa orucuna başlayıp, unreal engine ile yenilenecek pes’e geçeceğim.
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    broodofqueen (Gökhan Koç) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay canına! Demek EA, para kazanmak istiyor, kart satmak istiyor. Gerçekten mi?
    Hiç bilmiyordum, iyi ki haberini yaptınız. Yavaş yavaş Fotomaç-Fotospor kıvamına geliyorsunuz.
    Yanıtla +6
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    danlabilic (Danla Bilic) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ea zaten bu işle nam salmış bi şirket bu belgelerle de tescillenmiş oldu
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    M mahsur kalan adam (V ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunun için belgeye gerek var mı
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    M mavitonunda 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belge sızmasına gerek yok ki bütün sistemler oyuncuların daha çok para harcamasını sağlayacak yerlere yöneltir. Hatta işi kumara döktürür hırslandırır daha çok yatırım yapmasını sağlar
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) mavitonunda
    Adamlar her sene ayni altyapi ustune takim guncellemelerini yeni oyun diye satiyor zaten. Sonraki yil ise para ile satin aldigin oyunu online oynayamiyorsun.
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