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    Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu: Listede FIFA da var

    Sektörün en başarılı servislerinden olan Game Pass, yeni oyunlar eklemeye devam etse de bazı oyunlara veda etmeye de devam ediyor. Mayıs ayında servisi terk edecek oyunlar belli oldu.
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    Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox konsollarında, Windows bilgisayarlarda ve Cloud Gaming için kullanıma sunduğu Game Pass, sektörün en başarılı servislerinden olmaya devam ediyor. Sürekli değişen kütüphane, yakında bazı oyunlara veda etmek zorunda kalacak.

    FIFA 2021 platforma veda ediyor

    Massive Chalice, Railway Empire 2 ve Chicory: A Colorful Tale oyunlarını kütüphanesine ekleyeceğini duyuran Microsoft, mayıs ayının bitişine yaklaşmamız ile servisi terk edecek oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki hafta içerisinde Game Pass sistemini terk edecek oyunlar:

    • FIFA 21 (Konsol ve PC)
    • Evil Genius 2: World Domination (Konsol ve PC)
    • Lawn Mowing Simulator (Konsol ve PC)
    • Floppy Knights (Konsol ve PC)
    • Europa Universalis IV (Yalnızca PC)

    Servisten FIFA 21’in çıkacak olması birçok oyuncu için üzücü olsa da Microsoft, EA Play sayesinde Game Pass kütüphanesinde FIFA 22 ve FIFA 23’ü barındırıyor. Microsoft’un servisi her geçen gün genişlemeye devam etse firma, bazı oyunları servisinden çıkarmaya devam edecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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