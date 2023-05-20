Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu: Listede FIFA da var

FIFA 2021 platforma veda ediyor
Massive Chalice, Railway Empire 2 ve Chicory: A Colorful Tale oyunlarını kütüphanesine ekleyeceğini duyuran Microsoft, mayıs ayının bitişine yaklaşmamız ile servisi terk edecek oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki hafta içerisinde Game Pass sistemini terk edecek oyunlar:
- FIFA 21 (Konsol ve PC)
- Evil Genius 2: World Domination (Konsol ve PC)
- Lawn Mowing Simulator (Konsol ve PC)
- Floppy Knights (Konsol ve PC)
- Europa Universalis IV (Yalnızca PC)
Servisten FIFA 21’in çıkacak olması birçok oyuncu için üzücü olsa da Microsoft, EA Play sayesinde Game Pass kütüphanesinde FIFA 22 ve FIFA 23’ü barındırıyor. Microsoft’un servisi her geçen gün genişlemeye devam etse firma, bazı oyunları servisinden çıkarmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.