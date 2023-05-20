Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu: Listede FIFA da var

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında, Windows bilgisayarlarda ve Cloud Gaming için kullanıma sunduğu Game Pass, sektörün en başarılı servislerinden olmaya devam ediyor. Sürekli değişen kütüphane, yakında bazı oyunlara veda etmek zorunda kalacak.

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FIFA 2021 platforma veda ediyor

Massive Chalice, Railway Empire 2 ve Chicory: A Colorful Tale oyunlarını kütüphanesine ekleyeceğini duyuran Microsoft, mayıs ayının bitişine yaklaşmamız ile servisi terk edecek oyunları açıkladı. İşte önümüzdeki hafta içerisinde Game Pass sistemini terk edecek oyunlar:

FIFA 21 (Konsol ve PC)

(Konsol ve PC) Evil Genius 2: World Domination (Konsol ve PC)

(Konsol ve PC) Lawn Mowing Simulator (Konsol ve PC)

(Konsol ve PC) Floppy Knights (Konsol ve PC)

(Konsol ve PC) Europa Universalis IV (Yalnızca PC)

Servisten FIFA 21’in çıkacak olması birçok oyuncu için üzücü olsa da Microsoft, EA Play sayesinde Game Pass kütüphanesinde FIFA 22 ve FIFA 23’ü barındırıyor. Microsoft’un servisi her geçen gün genişlemeye devam etse firma, bazı oyunları servisinden çıkarmaya devam edecek.

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Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden çıkacak oyunlar belli oldu