Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Popüler oyun şirketi Electronic Arts'a bağlı olan Respawn Entertainment'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı resmi olarak doğrulandı.

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Geçtiğimiz günlerde stüdyonun tasarım direktörlerinden birisi Twitter üzerinden bir iş ilanı paylaştı. İş ilanının hangi oyun için olduğu belirtilmemişti ancak gelen sorular üzerine kendisi işe alımın yeni bir IP için olduğunu doğruladı. Yeni IP daha önce görmediğimiz yepyeni bir oyun anlamına geliyor.

Ne yazık ki oyunun ne tarzda olduğu veya detayları bilinmiyor. İşe alımın yeni yapıldığına göre henüz geliştirme aşamasının erken aşamalarında olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte detaylar açıklanacaktır.

Resmi olarak açıklanmasa da stüdyonun şu anda Star Wars Jedi Fallen Order'ın devamını yaptığı da biliniyor. Respawn Entertainment; Apex Legends, Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order oyunları ile tanınan bir geliştirici. Özellikle Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order ile oyuncuların sevgisini kazanmıştı diyebiliriz.

https://www.videogameschronicle.com/news/apex-and-jedi-fallen-order-studio-confirms-its-working-on-an-original-game/

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