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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    Apex Legends, Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi Respawn Entertainment, yepyeni bir oyun üzerinde çalıştığını onayladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 09:00 (14 sa.)
    558
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Popüler oyun şirketi Electronic Arts'a bağlı olan Respawn Entertainment'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı resmi olarak doğrulandı.

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    Ayrıca Bkz. "PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor"

    Geçtiğimiz günlerde stüdyonun tasarım direktörlerinden birisi Twitter üzerinden bir iş ilanı paylaştı. İş ilanının hangi oyun için olduğu belirtilmemişti ancak gelen sorular üzerine kendisi işe alımın yeni bir IP için olduğunu doğruladı. Yeni IP daha önce görmediğimiz yepyeni bir oyun anlamına geliyor.

    Ne yazık ki oyunun ne tarzda olduğu veya detayları bilinmiyor. İşe alımın yeni yapıldığına göre henüz geliştirme aşamasının erken aşamalarında olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte detaylar açıklanacaktır.

    Resmi olarak açıklanmasa da stüdyonun şu anda Star Wars Jedi Fallen Order'ın devamını yaptığı da biliniyor. Respawn Entertainment; Apex Legends, Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order oyunları ile tanınan bir geliştirici. Özellikle Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order ile oyuncuların sevgisini kazanmıştı diyebiliriz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/apex-and-jedi-fallen-order-studio-confirms-its-working-on-an-original-game/
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