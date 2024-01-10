Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyunculara müjde: Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı

    CD Projekt RED, Project Orion olarak adlandırılan Cyberpunk 2077’nin devam oyunu için müjdeli haberi verdi. Stüdyoda ikinci oyun için çalışmalar başladı. İşte detaylar...
    Oyunculara müjde: Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı! Tam Boyutta Gör
    Büyük beklentilerin ardından optimizasyon sorunlarının gölgesinde kalan Cyberpunk 2077, bildiğiniz gibi Phantom Liberty genişlemesi ile tekrar hayata döndü. Günümüzde ise tüm gözler, Cyberpunk 2077'nin devamı olacak Orion kod adlı ikinci oyuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, CD Projekt RED ekibinden heyecan verici bir gelişme paylaşıldı. İkinci oyun için çalışmalar nihayet başladı.

    Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı

    Hatırlayacağınız üzere Cyberpunk 2077'nin devamı Ekim 2022'de duyurulmuş ve Orion kod adını ilk kez o zaman öğrenmiştik. Ancak günümüze kadar oyun hakkında herhangi bir gelişme paylaşılmadı. Bu sessizlik ise artık sonlanmaya başladı.

    Oyunculara müjde: Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı! Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında CD Projekt RED'in Anlatı Direktörü Igor Sarzyński, Cyberpunk 2077'nin ''yalnızca bir ısınma olduğunu belirterek'' ''Orion yolculuğunun başladığını'' duyurdu. Ayrıca benzer bir paylaşım da Cyberpunk 2077'nin Quest Direktörü Pawel Sasko'dan geldi. Sasko, serinin bir sonraki oyunu için CDPR Boston ofisinde olduğunu ve gerektiğinde yeni Witcher oyununa da yardım edebileceğini söyledi.

    Serinin devam oyununda nelerle karşılaşacağımız şu an için belirsiz. Zira bu paylaşımlar da muhtemel olarak ön prodüksiyon sürecine işaret ediyor. Bilmeyenler için bu dönem, oyunun çeşitli yönlerinin planlandığını ve çizildiği dönemi gösteriyor. Yani ön gelişim sürecinin de erken bir dönemi olarak ifade edilebilir. 

    ]

    Dolayısıyla ikinci oyunun hangi yöne gideceğini görmek oldukça ilginç olacak. Umarız oyunun lansmanında ilk yapımda olduğu gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Ayrıca CD Projekt Red'in, önümüzdeki yıllarda yeni bir Witcher destanı ve Witcher oyunu üzerinde çalışacağını hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    call of duty advanced warfare türkçe yama uyap e satış yorumlar banka müşteri kaydı silme kavgadan korkan erkek banka nasıl kurulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız