Oyunculara müjde: Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı

Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı
Hatırlayacağınız üzere Cyberpunk 2077'nin devamı Ekim 2022'de duyurulmuş ve Orion kod adını ilk kez o zaman öğrenmiştik. Ancak günümüze kadar oyun hakkında herhangi bir gelişme paylaşılmadı. Bu sessizlik ise artık sonlanmaya başladı.
Serinin devam oyununda nelerle karşılaşacağımız şu an için belirsiz. Zira bu paylaşımlar da muhtemel olarak ön prodüksiyon sürecine işaret ediyor. Bilmeyenler için bu dönem, oyunun çeşitli yönlerinin planlandığını ve çizildiği dönemi gösteriyor. Yani ön gelişim sürecinin de erken bir dönemi olarak ifade edilebilir.
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Dolayısıyla ikinci oyunun hangi yöne gideceğini görmek oldukça ilginç olacak. Umarız oyunun lansmanında ilk yapımda olduğu gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Ayrıca CD Projekt Red'in, önümüzdeki yıllarda yeni bir Witcher destanı ve Witcher oyunu üzerinde çalışacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.