Tam Boyutta Gör Büyük beklentilerin ardından optimizasyon sorunlarının gölgesinde kalan Cyberpunk 2077, bildiğiniz gibi Phantom Liberty genişlemesi ile tekrar hayata döndü. Günümüzde ise tüm gözler, Cyberpunk 2077'nin devamı olacak Orion kod adlı ikinci oyuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, CD Projekt RED ekibinden heyecan verici bir gelişme paylaşıldı. İkinci oyun için çalışmalar nihayet başladı.

Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı

Hatırlayacağınız üzere Cyberpunk 2077'nin devamı Ekim 2022'de duyurulmuş ve Orion kod adını ilk kez o zaman öğrenmiştik. Ancak günümüze kadar oyun hakkında herhangi bir gelişme paylaşılmadı. Bu sessizlik ise artık sonlanmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında CD Projekt RED'in Anlatı Direktörü Igor Sarzyński, Cyberpunk 2077'nin ''yalnızca bir ısınma olduğunu belirterek'' ''Orion yolculuğunun başladığını'' duyurdu. Ayrıca benzer bir paylaşım da Cyberpunk 2077'nin Quest Direktörü Pawel Sasko'dan geldi. Sasko, serinin bir sonraki oyunu için CDPR Boston ofisinde olduğunu ve gerektiğinde yeni Witcher oyununa da yardım edebileceğini söyledi.

Serinin devam oyununda nelerle karşılaşacağımız şu an için belirsiz. Zira bu paylaşımlar da muhtemel olarak ön prodüksiyon sürecine işaret ediyor. Bilmeyenler için bu dönem, oyunun çeşitli yönlerinin planlandığını ve çizildiği dönemi gösteriyor. Yani ön gelişim sürecinin de erken bir dönemi olarak ifade edilebilir.

Dolayısıyla ikinci oyunun hangi yöne gideceğini görmek oldukça ilginç olacak. Umarız oyunun lansmanında ilk yapımda olduğu gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Ayrıca CD Projekt Red'in, önümüzdeki yıllarda yeni bir Witcher destanı ve Witcher oyunu üzerinde çalışacağını hatırlatalım.

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Oyunculara müjde: Cyberpunk 2 için hazırlıklar başladı!