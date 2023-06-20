Tam Boyutta Gör Son günlerde e-Devlet’ten ve kamu kurumlarından sızdırıldığı iddia edilen kişisel veriler gündem oldu. Türk vatandaşlarının TC kimlik numarası, adresi, GSM numarası, sağlık bilgileri, reçete bilgileri gibi kişisel verileri çeşitli internet sitelerinde listeleniyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarından sızdırıldığı iddia edilen bu veriler hakkında açıklama yayınladı.

9 Mart'ta inceleme başlatıldı

Kuruldan yapılan açıklamada veri sızıntısı hakkında kamu kurumlarından KVKK’ya herhangi bir veri ihlali bildirimi yapılmadığı belirtildi. Vatandaşların verilerinin sızdırıldığına yönelik daha önce benzer haberler yer alması nedeniyle 9 Mart 2023 tarihinde durum hakkında resen inceleme başlatıldı. Veri sızıntısı tespiti için kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

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KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında vatandaşların kişisel verilerinin kamu kurumlarından sızdırıldığına yönelik çeşitli haberler yer almış ancak Kurumumuza bugüne kadar konuya ilişkin olarak kamu kurumlarından intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır.

Konu hakkında medyada daha önce de benzer haberlerin yer alması sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09 Mart 2023 tarih ve 2023/341 sayılı kararı ile bu durum hakkında resen inceleme başlatılmış olup ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.”

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Sızdırılan kimlik verileri hakkında KVKK'dan açıklama