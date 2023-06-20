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    KVKK, "çerez" kuralına uymayan siteye para cezası kesti

    KVKK, bir internet sitesinin çok sayıda çerezi depoladığı ve kullanıcılarına herhangi bir uyarı mesajı göstermediğini belirledi. İlgili platforma 300 bin TL para cezası verildi.
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    KVKK, 'çerez' kuralına uymayan siteye para cezası kesti Tam Boyutta Gör
    İnternet kullanıcılarının ziyaret verilerini tutarak bu veriyi ticari amaçla işleyen platformlara girişte çerez (cokie) uyarıları ile karşılaşıyoruz. Bu uyarının detayında çerezlerin ne amaçla tutulduğu ve çerezleri kabul etme seçenekleri görülebiliyor.

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir oyun platformunun web sitesinde çerezler hakkında uyarı mesajı yer almadığı için ilgili platforma para cezası kesti. Hangi site olduğu açıklanmayan platforma, 300 bin lira idari para cezası kesildi.

    Kurula yapılan şikayet üzerine söz konusu siteye inceleme başlatılmıştı. Sitede çok sayıda çerezin mevcut olduğu, bu çerçevede herhangi bir aydınlatma yapılmadığı, zorunlu olmayan ve kullanıcı hareketlerini reklam veya istatistik gibi amaçlar için takip eden çerezler için de veri sorumlusu tarafından açık rıza alma yoluna gidilmediği belirtildi.

    Kurul tarafından yapılan incelemede internet sitesinin reklam ve pazarlama amacı gibi normalde zorunlu olmayan çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlendiği belirlendi. Çerezler hakkında kullanıcılarına uyarı mesajı yayınlamayan ve pazarlama ve reklam amaçlı çerezler için açık rıza almayan platformun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşıldı. Bunun sonucunda 300 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Siz de çerezler ve kişisel verilerin işlenişi hakkında yükümlülüklerine uymadığını düşündüğünüz siteleri ve platformları KVKK’ya şikayet edebilirsiniz. Sikayet.kvkk.gov.tr adresine e-Devlet ile giriş yaparak online şikayet ve ihbar başvurusu yapılabiliyor.

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