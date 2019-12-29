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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SK Hynix ilk 128 katmanlı SSD ürünleri CES 2020 fuarına geliyor.

    Sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND bellek modüllerini taşıyan SK Hynix markasının SSD ürünleri CES 2020 tüketici elektroniği fuarında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SK Hynix ilk 128 katmanlı SSD ürünleri CES 2020 fuarına geliyor.

    Geçtiğimiz aylarda sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND belek modüllerinin hacimli üretimine başladığını duyuran SK Hynix şimdi de bu modülleri kendi SSD ürünlerinde kullanmaya hazırlanıyor.

    Sektörde bir ilk

    CES 2020 fuarında sahneye çıkacak olan yeni SSD ürünleri Gold 31 ve Platinum 31 şeklinde iki seri içerisinde yer alacak. 128 katmanlı 4D NAND modülleri sektörün de en yüksek dikey istiflenmiş flash belleği durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Şimdilik serilerde hangi modeller ve sınır hızlar bilinmiyor. SK Hynix kendi 4D NAND bellek modülleri yanında yine kendi SSD kontrolcülerini kullanıyor. Yani dikey entegrasyon sağlanmış durumda.

    Gold 31 serisinde SATA ve PCIe versiyonlarında SSD ürünleri göreceğiz. Platinum 31 serisinde ise sadece PCIe SSD ürünleri yer alıyor. Ürünlerin fiyat ve çıkış tarihi de CES 2020 fuarında açıklanacak.



    https://www.techpowerup.com/262422/sk-hynix-to-introduce-consumer-pcie-nvme-ssds-at-ces-2020 Yorum Yaz
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