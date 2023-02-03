Skandal Audi e-tron kazası: Bataryası yola fırladı

Audi e-tron ciddi bir kazada bataryasını kaybetti. Evet yanlış okumadınız elektrikli araçtaki batarya paketi gövdeden ayrılarak yola fırladı. Otomobildeki olası tasarım hatalarına işaret eden bu kaza şüphesiz ki denetim makamlarının da dikkatini çekecek.
Audi e-tron sürücüsü kırmızı ışığa hızla yaklaşırken dikkati dağılıyor. Direksiyondaki kişi ışıkta duran araçlara arkadan çarpmamak için sağlarından geçmeye çalışıyor ancak bu kez yeşil ışıkta ilerleyen Toyota Corolla'ya süratli bir şekilde çarpıyor.
Batarya elektrikli araçların en ağır parçası
Kaza görüntülerine baktığımızda bataryanın gövdeden koparak araçtan birkaç metre uzağa uçtuğunu görüyoruz. Bu normalde kabul edilemez bir durum. Zira son derece ağır olan batarya insanlara ve çevreye ciddi zarar verebilir. Neyse ki kimseye çarpmadı ve her iki sürücü de kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Audi güçlü şekilde tutturulduğunu söylemişti
Elektrikli otomobillerin tasarımı, batarya paketlerinin gövde yapısının bir parçası olarak üretilmesi üzerine kurulu. Bu da burulma direncini artırarak yüksek düzeyde güvenliğe katkıda bulunur. Fakat Audi e-tron'da durum pek de böyle görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?