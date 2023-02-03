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Audi e-tron ciddi bir kazada bataryasını kaybetti. Evet yanlış okumadınız elektrikli araçtaki batarya paketi gövdeden ayrılarak yola fırladı. Otomobildeki olası tasarım hatalarına işaret eden bu kaza şüphesiz ki denetim makamlarının da dikkatini çekecek.

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Audi e-tron sürücüsü kırmızı ışığa hızla yaklaşırken dikkati dağılıyor. Direksiyondaki kişi ışıkta duran araçlara arkadan çarpmamak için sağlarından geçmeye çalışıyor ancak bu kez yeşil ışıkta ilerleyen Toyota Corolla'ya süratli bir şekilde çarpıyor.

Batarya elektrikli araçların en ağır parçası

Kaza görüntülerine baktığımızda bataryanın gövdeden koparak araçtan birkaç metre uzağa uçtuğunu görüyoruz. Bu normalde kabul edilemez bir durum. Zira son derece ağır olan batarya insanlara ve çevreye ciddi zarar verebilir. Neyse ki kimseye çarpmadı ve her iki sürücü de kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Tam Boyutta Gör Batarya, bir elektrikli aracın toplam ağırlığının üçte biri ila dörtte birini oluşturuyor. Yani yüzlerce kilogramlık ağırlıktan bahsediyoruz. Örneğin Tesla Model 3'ün bataryası 480 kg, GMC Hummer'ın bataryası ise 1.320 kg ağırlığında.

Audi güçlü şekilde tutturulduğunu söylemişti

Elektrikli otomobillerin tasarımı, batarya paketlerinin gövde yapısının bir parçası olarak üretilmesi üzerine kurulu. Bu da burulma direncini artırarak yüksek düzeyde güvenliğe katkıda bulunur. Fakat Audi e-tron'da durum pek de böyle görünmüyor.

Tam Boyutta Gör Audi daha önce e-tron'un bataryasının gövdeye 35 noktadan vidalandığını ve bu sayede gövde yapısının son derece sağlam ve güvenli olduğunu açıklamıştı. Ancak Kanada'da meydana gelen trajik kaza bu iddiaya gölge düşürmeye yetti.

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Skandal Audi e-tron kazası: Bataryası yola fırladı