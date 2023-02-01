Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı

Resmi raporda görevlilerin elektrikli aracı söndürmek için iki itfaiye aracı, bir su tankeri ve bir merdivenli kamyon talep etmek zorunda kaldığı belirtildi. Bataryadan kaynaklanan yangının söndürülmesi için arabanın kriko ile kaldırılması gerekiyordu. Alevleri söndürmek için yaklaşık 6.000 galon su kullanıldı.
Köpük de işe yaramıyor
Bir Amerikan galonu yaklaşık 3.8 litre demek. Bu da itfaiyecilerin aracı söndürmek için 22.700 litre su harcadıkları anlamına geliyor. Tesla Model S'in acil durum müdahale kılavuzunda elektrikli otomobilin bataryasını söndürmek ve soğutmak için 3.000 ila 8.000 galon (11.356 ila 30.283 litre) su gerekebileceği bilgisi var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?