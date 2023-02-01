Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Pazar günü Sacramento itfaiye ekibi bir Tesla Model S'in yandığına dair ihbar aldı. Kurtarma ekiplerinin düzenli olarak karşılaştığı sıradan bir vaka gibi görünüyordu ancak söz konusu olay elektrikli otomobilleri söndürmenin içten yanmalı araçlardan çok daha zor olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Resmi raporda görevlilerin elektrikli aracı söndürmek için iki itfaiye aracı, bir su tankeri ve bir merdivenli kamyon talep etmek zorunda kaldığı belirtildi. Bataryadan kaynaklanan yangının söndürülmesi için arabanın kriko ile kaldırılması gerekiyordu. Alevleri söndürmek için yaklaşık 6.000 galon su kullanıldı.

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Köpük de işe yaramıyor

Bir Amerikan galonu yaklaşık 3.8 litre demek. Bu da itfaiyecilerin aracı söndürmek için 22.700 litre su harcadıkları anlamına geliyor. Tesla Model S'in acil durum müdahale kılavuzunda elektrikli otomobilin bataryasını söndürmek ve soğutmak için 3.000 ila 8.000 galon (11.356 ila 30.283 litre) su gerekebileceği bilgisi var.

Tam Boyutta Gör İtfaiyeciler ayrıca elektrikli otomobilleri söndürmek için geleneksel otomobillerde olduğu gibi köpük kullanılamayacağını söyledi. Köpük bildiğiniz üzere yanma sürecini durdurmak amacıyla oksijeni kesmek için kullanılıyor. Ancak lityum piller yandığında katot malzemesi yok olur ve oksijen açığa çıkar, bu nedenle yanma köpüğün altında bile devam eder.

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Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı