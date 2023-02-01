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    Anlık Bildirim

    Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı

    Elektrikli otomobilleri söndürmek normal arabalara göre çok daha zor. İtfaiye ekipleri otoyolda alev alan bir Tesla Model S'i söndürmek için 22.700 litre su harcamak zorunda kaldı.
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    Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Pazar günü Sacramento itfaiye ekibi bir Tesla Model S'in yandığına dair ihbar aldı. Kurtarma ekiplerinin düzenli olarak karşılaştığı sıradan bir vaka gibi görünüyordu ancak söz konusu olay elektrikli otomobilleri söndürmenin içten yanmalı araçlardan çok daha zor olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Resmi raporda görevlilerin elektrikli aracı söndürmek için iki itfaiye aracı, bir su tankeri ve bir merdivenli kamyon talep etmek zorunda kaldığı belirtildi. Bataryadan kaynaklanan yangının söndürülmesi için arabanın kriko ile kaldırılması gerekiyordu. Alevleri söndürmek için yaklaşık 6.000 galon su kullanıldı.

    Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı Tam Boyutta Gör

    Köpük de işe yaramıyor

    Bir Amerikan galonu yaklaşık 3.8 litre demek. Bu da itfaiyecilerin aracı söndürmek için 22.700 litre su harcadıkları anlamına geliyor. Tesla Model S'in acil durum müdahale kılavuzunda elektrikli otomobilin bataryasını söndürmek ve soğutmak için 3.000 ila 8.000 galon (11.356 ila 30.283 litre) su gerekebileceği bilgisi var.

    Otoyolda alev alan Tesla sönmek bilmedi: 22.700 litre su harcandı Tam Boyutta Gör
    İtfaiyeciler ayrıca elektrikli otomobilleri söndürmek için geleneksel otomobillerde olduğu gibi köpük kullanılamayacağını söyledi. Köpük bildiğiniz üzere yanma sürecini durdurmak amacıyla oksijeni kesmek için kullanılıyor. Ancak lityum piller yandığında katot malzemesi yok olur ve oksijen açığa çıkar, bu nedenle yanma köpüğün altında bile devam eder.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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