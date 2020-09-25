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    Skoda CEO'su açıkladı: Yeni Fabia 2021'de geliyor

    Koreli, Japon ve Fransız rakipleriyle kompakt sınıfta rekabet etmeye konsantre olan Skoda, bu kapsamda önümüzdeki yıl yeni Fabia'yı oyuna sürecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda CEO'su açıkladı: Yeni Fabia 2021'de geliyor
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    2014'ten bu yana yollarda olan ve 2018'de küçük bir makyaj operasyonundan geçirilen Skoda Fabia'nın yüzü oldukça eskidi. Kompakt sınıfta rekabetten kopmak istemeyen Çekyalı marka, tamamen yeni Skoda Fabia için 2021'i işaret etti.

    Yeni Skoda Fabia'ya yönelik açıklama doğrudan Skoda CEO'su Thomas Schafer'dan geldi. Kısa süre önce Bernhard Maier'in yerine geçen yeni CEO, şirketin yakın geleceğine ilişkin fikirlerini paylaştı.

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    Yaptığı açıklamada "Bizim asıl rakiplerimiz olan Koreli, Japon ve Fransız üreticilerle rekabete odaklandık" şeklinde konuşan Schafer, "Önümüzdeki yıl satışa sunacağımız yeni Fabia'yı da merakla bekliyorum. Mükemmel bir araç olacak ve beklentim çok yüksek" sözleriyle de yeni Fabia'nın müjdesini vermiş oldu.

    Skoda CEO'su açıkladı: Yeni Fabia 2021'de geliyor
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    Schafer konuyla ilgili detay paylaşmadı fakat yeni Fabia'nın Volkswagen Grubu'nun MQB A0 platformu üzerine inşa edileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Bu geçişle birlikte yeni Fabia'nın hatırı sayılır miktarda büyümesini ve daha ferah bir iç mekana sahip olmasını bekleyebiliriz.

    Yeni Skoda Fabia, ülkemiz dahil pek çok Avrupa ülkesinde düşük hacimli benzinli motorlarla satışa sunulacaktır. Bunun yanı sıra ilk etapta ya da ilerleyen süreçte hafif hibrit seçenekler görmemiz de mümkün. Şanzıman tarafında ise beş veya altı ileri manuel ile altı veya yedi ileri otomatik seçenekleri görebiliriz.

    İç ve dış tasarımında büyük kardeşleri Scala ve Octavia'dan izler taşımasını beklediğimiz yeni Skoda Fabia ile ilgili taze bilgiler geldikçe siz değerli olurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    *Haberde güncel Fabia'nın fotoğrafları kullanılmıştır.



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