Toyota Corolla Eylül ayında ne kadar zamlandı? İşte yeni fiyatlar

- Toyota Corolla Sedan 2022 Eylül fiyat listesi
- Toyota Corolla Hybrid 2022 Eylül fiyat listesi
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Diğer pek çok ayda olduğu gibi eylül ayı da zamlarla başladı. 2022 model Toyota Corolla fiyatlarına yüzde 2 oranında zam geldi ve 539 bin TL civarında olan başlangıç fiyatı 550 bin TL'ye yükseldi. İşte Toyota Corolla Eylül 2022 fiyat listesi:
Son zammın ardından Toyota Corolla'nın Multidrive S şanzımanlı en ucuz paketinin fiyatı 574.400 TL'ye yükseldi. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 563.150 TL idi. En pahalı versiyon olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı da eylül ayında 768.150 TL'ye yükselmiş durumda.
2022 model Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da artış sürüyor. Eylül ayında giriş seviyesindeki Hybrid Dream e-CVT versiyonun liste fiyatı 734.600 TL'ye çıkmış. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 720.200 TL seviyesindeydi. Corolla Hybrid'in en pahalı versiyonu geçen ay 815.600 TL iken eylül ayında 831.900 TL'ye kadar çıktığını görmekteyiz.
|Versiyon
|2022 Ağustos
|2022 Eylül
|1.5 Vision
|539.450 TL
|550.200 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|563.150 TL
|574.400 TL
|1.5 Dream
|596.350 TL
|608.250 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|620.100 TL
|632.450 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|659.450 TL
|672.600 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|696.100 TL
|710.000 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|753.100 TL
|768.150 TL
|Versiyon
|2022 Ağustos
|2022 Eylül
|Hybrid Dream e-CVT
|720.200 TL
|734.600 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|734.150 TL
|748.850 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|758.600 TL
|773.750 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|815.600 TL
|831.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: