Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Corolla Eylül ayında ne kadar zamlandı? İşte yeni fiyatlar

    2022 model Toyota Corolla'nın güncel fiyat listesine baktığımızda geçen aya göre yüzde 2 oranında zamlandığını görmekteyiz. Peki Toyota Corolla fiyatları ne kadar? İşte Corolla fiyat listesi:
    Oy Ver

    Toyota Corolla Sedan Eylül 2022 fiyat listesi

    Diğer pek çok ayda olduğu gibi eylül ayı da zamlarla başladı. 2022 model Toyota Corolla fiyatlarına yüzde 2 oranında zam geldi ve 539 bin TL civarında olan başlangıç fiyatı 550 bin TL'ye yükseldi. İşte Toyota Corolla Eylül 2022 fiyat listesi:

    Son zammın ardından Toyota Corolla'nın Multidrive S şanzımanlı en ucuz paketinin fiyatı 574.400 TL'ye yükseldi. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 563.150 TL idi. En pahalı versiyon olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı da eylül ayında 768.150 TL'ye yükselmiş durumda.

    2022 model Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da artış sürüyor. Eylül ayında giriş seviyesindeki Hybrid Dream e-CVT versiyonun liste fiyatı 734.600 TL'ye çıkmış. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 720.200 TL seviyesindeydi. Corolla Hybrid'in en pahalı versiyonu geçen ay 815.600 TL iken eylül ayında 831.900 TL'ye kadar çıktığını görmekteyiz.

    Toyota Corolla Sedan 2022 Eylül fiyat listesi
    Versiyon 2022 Ağustos 2022 Eylül
    1.5 Vision 539.450 TL 550.200 TL
    1.5 Vision Multidrive S 563.150 TL 574.400 TL
    1.5 Dream 596.350 TL 608.250 TL
    1.5 Dream Multidrive S 620.100 TL 632.450 TL
    1.5 Flame Multidrive S 659.450 TL 672.600 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 696.100 TL 710.000 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 753.100 TL 768.150 TL

    Toyota Corolla Hybrid 2022 Eylül fiyat listesi
    Versiyon 2022 Ağustos 2022 Eylül
    Hybrid Dream e-CVT 720.200 TL 734.600 TL
    Hybrid Flame e-CVT 734.150 TL 748.850 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 758.600 TL 773.750 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 815.600 TL 831.900 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız