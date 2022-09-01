Toyota Corolla Eylül ayında ne kadar zamlandı? İşte yeni fiyatlar

Diğer pek çok ayda olduğu gibi eylül ayı da zamlarla başladı. 2022 model Toyota Corolla fiyatlarına yüzde 2 oranında zam geldi ve 539 bin TL civarında olan başlangıç fiyatı 550 bin TL'ye yükseldi. İşte Toyota Corolla Eylül 2022 fiyat listesi:

Son zammın ardından Toyota Corolla'nın Multidrive S şanzımanlı en ucuz paketinin fiyatı 574.400 TL'ye yükseldi. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 563.150 TL idi. En pahalı versiyon olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in fiyatı da eylül ayında 768.150 TL'ye yükselmiş durumda.

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2022 model Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da artış sürüyor. Eylül ayında giriş seviyesindeki Hybrid Dream e-CVT versiyonun liste fiyatı 734.600 TL'ye çıkmış. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 720.200 TL seviyesindeydi. Corolla Hybrid'in en pahalı versiyonu geçen ay 815.600 TL iken eylül ayında 831.900 TL'ye kadar çıktığını görmekteyiz.

Toyota Corolla Sedan 2022 Eylül fiyat listesi Versiyon 2022 Ağustos 2022 Eylül 1.5 Vision 539.450 TL 550.200 TL 1.5 Vision Multidrive S 563.150 TL 574.400 TL 1.5 Dream 596.350 TL 608.250 TL 1.5 Dream Multidrive S 620.100 TL 632.450 TL 1.5 Flame Multidrive S 659.450 TL 672.600 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 696.100 TL 710.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 753.100 TL 768.150 TL

Toyota Corolla Hybrid 2022 Eylül fiyat listesi Versiyon 2022 Ağustos 2022 Eylül Hybrid Dream e-CVT 720.200 TL 734.600 TL Hybrid Flame e-CVT 734.150 TL 748.850 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 758.600 TL 773.750 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 815.600 TL 831.900 TL

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Toyota Corolla Sedan Eylül 2022 fiyat listesi