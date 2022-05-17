Skoda fiyatları arttı: İşte Skoda Mayıs 2022 fiyat listesi

- Skoda Fabia Mayıs 2022 fiyat listesi
- Skoda Scala Mayıs 2022 fiyat listesi
- Skoda Octavia Mayıs 2022 fiyat listesi
- Skoda Superb Mayıs 2022 fiyat listesi
- Skoda Kamiq Mayıs 2022 fiyat listesi
- Skoda Kodiaq Mayıs 2022 fiyat listesi
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Mayıs 2022'de sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Skoda da kısa süre önce fiyat listesini güncelledi. Buna göre 2022 model Skoda Fabia'ya 10 bin TL zam yapıldı. Fark diğer modellerde daha yüksek. İşte Skoda Mayıs 2022 fiyat listesi:
16 Mayıs'tan itibaren 2022 model Skoda Fabia başlangıç fiyatı 394.900 TL'ye yükseldi. Daha önce bu fiyat 384.900 TL idi. Fabia'nın en pahalı versiyonu olan 1.0 TSI 110 PS DSG Premium versiyonun fiyatı ise 469.900 TL'den 479.900 TL'ye çıktı.
2022 model Skoda Octavia'nın giriş seviyesi de artık 664.900 TL'den başlıyor. Daha önce aynı versiyonun fiyatı 637.900 TL idi. Octavia'nın en pahalı versiyonu olan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS'in fiyatı da 1.479.900 TL'den 1.539.900 TL seviyesine yükselmiş durumda.
Skoda SUV ailesinin büyük üyesi Kodiaq da 16 Mayıs 2022 itibarıyla yaklaşık 900 bin TL seviyesinden başlıyor ve en pahalı versiyonda fiyat 2 milyon TL'ye kadar yükseliyor.
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.0 TSI 95 PS Elite
|394.900 TL
|384.900 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Elite
|442.400 TL
|432.400 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Premium
|479.900 TL
|469.900 TL
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
|524.400 TL
|507.900 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Elite
|550.400 TL
|533.400 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Premium
|609.900 TL
|592.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|632.400 TL
|614.900 TL
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
|664.900 TL
|637.900 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite
|706.900 TL
|679.900 TL
|1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium
|742.900 TL
|712.900 TL
|1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium
|784.900 TL
|754.900 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
|1.539.900 TL
|1.479.900 TL
|Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout
|949.900 TL
|904.900 TL
|Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS
|1.589.900 TL
|1.529.900 TL
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite
|789.900 TL
|759.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|859.900 TL
|820.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|964.900 TL
|924.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline
|1.044.900 TL
|999.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal
|1.124.900 TL
|1.079.900 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal
|1.609.900 TL
|1.549.900 TL
|Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|964.900 TL
|924.900 TL
|Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Scout
|1.144.900 TL
|-
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.0 TSI 110 PS DSG Elite
|585.900 TL
|562.900 TL
|1.0 TSI 110 PS DSG Premium
|653.400 TL
|628.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|675.900 TL
|650.900 TL
|Versiyon
|Şimdiki fiyat
|Önceki fiyat
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite
|899.900 TL
|849.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
|999.900 TL
|964.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige
|1.159.900 TL
|1.109.900 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline
|1.179.400 TL
|1.129.400 TL
|1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal
|1.313.900 TL
|1.263.900 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 Sportline
|1.779.400 TL
|1.714.400 TL
|2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 L&K Crystal
|1.918.900 TL
|1.819.900 TL
|2,0 TSI 245 PS DSG 4x4 RS
|1.999.900 TL
|1.924.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D