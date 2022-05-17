Skoda fiyatları arttı: İşte Skoda Mayıs 2022 fiyat listesi

Tam Boyutta Gör

Mayıs 2022'de sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Skoda da kısa süre önce fiyat listesini güncelledi. Buna göre 2022 model Skoda Fabia'ya 10 bin TL zam yapıldı. Fark diğer modellerde daha yüksek. İşte Skoda Mayıs 2022 fiyat listesi:

16 Mayıs'tan itibaren 2022 model Skoda Fabia başlangıç fiyatı 394.900 TL'ye yükseldi. Daha önce bu fiyat 384.900 TL idi. Fabia'nın en pahalı versiyonu olan 1.0 TSI 110 PS DSG Premium versiyonun fiyatı ise 469.900 TL'den 479.900 TL'ye çıktı.

Trafik sigortası primleri haziranda yüzde 25 artacak 3 sa. önce eklendi

2022 model Skoda Octavia'nın giriş seviyesi de artık 664.900 TL'den başlıyor. Daha önce aynı versiyonun fiyatı 637.900 TL idi. Octavia'nın en pahalı versiyonu olan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS'in fiyatı da 1.479.900 TL'den 1.539.900 TL seviyesine yükselmiş durumda.

Skoda SUV ailesinin büyük üyesi Kodiaq da 16 Mayıs 2022 itibarıyla yaklaşık 900 bin TL seviyesinden başlıyor ve en pahalı versiyonda fiyat 2 milyon TL'ye kadar yükseliyor.

Skoda Fabia Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.0 TSI 95 PS Elite 394.900 TL 384.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 442.400 TL 432.400 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 479.900 TL 469.900 TL

Tam Boyutta Gör

Skoda Scala Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 524.400 TL 507.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 550.400 TL 533.400 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 609.900 TL 592.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 632.400 TL 614.900 TL

Tam Boyutta Gör

Skoda Octavia Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 664.900 TL 637.900 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite 706.900 TL 679.900 TL 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium 742.900 TL 712.900 TL 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium 784.900 TL 754.900 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS 1.539.900 TL 1.479.900 TL Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout 949.900 TL 904.900 TL Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 RS 1.589.900 TL 1.529.900 TL

Tam Boyutta Gör

Skoda Superb Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 789.900 TL 759.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 859.900 TL 820.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 964.900 TL 924.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline 1.044.900 TL 999.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 1.124.900 TL 1.079.900 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal 1.609.900 TL 1.549.900 TL Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 964.900 TL 924.900 TL Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Scout 1.144.900 TL -

Tam Boyutta Gör

Skoda Kamiq Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 585.900 TL 562.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 653.400 TL 628.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 675.900 TL 650.900 TL

Tam Boyutta Gör

Skoda Kodiaq Mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Şimdiki fiyat Önceki fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 899.900 TL 849.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 999.900 TL 964.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 1.159.900 TL 1.109.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline 1.179.400 TL 1.129.400 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 1.313.900 TL 1.263.900 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 Sportline 1.779.400 TL 1.714.400 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 L&K Crystal 1.918.900 TL 1.819.900 TL 2,0 TSI 245 PS DSG 4x4 RS 1.999.900 TL 1.924.900 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda fiyatları arttı: İşte Skoda Mayıs 2022 fiyat listesi