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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Haziran’dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Bunun yanı sıra düzenleme ile trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı. Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında arttırılabilecek.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre mayıs ayında İstanbul'da otomobiline ve hasar durumuna göre azami brüt prim miktarı 1286 ila 5848 TL arasında değişiyor. Yeni zam göz önüne alındığında bu miktarlar haziran ayında 1608 ila 7310 TL arasında değişecek. Bu karar olmasaydı primler aylık zam oranı olarak belirlenen yüzde 2.25 oranında artacaktı.

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Düzenlemeyle birlikte ayrıca zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları %100 oranında artırıldı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri için kişi başına 500,000 TL'den 1 milyon TL'ye, kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

Maddi teminat miktarları ise araç başına 50,000 TL'den 100,000 TL'ye, kaza başına 100,000 TL'den 200,000 TL'ye yükseltildi. Bu teminat tutarlarında, 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 artırım yapılarak uygulanacak.

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Trafik sigortası primleri haziranda yüzde 25 artacak