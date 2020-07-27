Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda yeni Kamiq’i satışa sunan Çekyalı üreticinin iddialı modeli Skoda Scala da nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Skoda Scala fiyatları 189 bin 900 TL’den başlıyor.

C hatchback segmentinde yer alan Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak. Elite donanım seviyesini yalnızca 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla tercih etmek mümkün. Premium donanım seviyesini ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

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Skoda Scala, Volkswagen Grubu’nun bir parçası olarak MQB A0 platformu üzerine inşa edildi. Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm olarak ölçülüyor. Sahip olduğu ölçülerle kullanıcısına büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Skoda Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1410 litreye kadar yükseliyor.

Skoda Scala’da 16 inç hafif alaşım jantlar, ön-arka LED farlar, LED gündüz aydınlatmaları, sürücü yorgunluk tespit sistemi, start&stop sistemi, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, anahtarsız çalıştırma, 8 hoparlörlü ses sistemi, hız sabitleyici, ambiyans aydınlatması, 3D dinamik arka sinyaller gibi donanımlar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

Skoda Scala fiyat listesi şöyle:

1.0 TSI 115 PS DSG Elite 189.900 TL 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 199.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 230.400 TL 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 238.400 TL

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