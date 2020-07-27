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    Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çekyalı markanın C hatchback sınıfındaki iddialı modeli Skoda Scala sonunda Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Skoda Scala fiyatı haberimizde:
    2 sa.
    4,4b
    119
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz haftalarda yeni Kamiq’i satışa sunan Çekyalı üreticinin iddialı modeli Skoda Scala da nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Skoda Scala fiyatları 189 bin 900 TL’den başlıyor.

    C hatchback segmentinde yer alan Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak. Elite donanım seviyesini yalnızca 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla tercih etmek mümkün. Premium donanım seviyesini ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.

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    Skoda Scala, Volkswagen Grubu’nun bir parçası olarak MQB A0 platformu üzerine inşa edildi. Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm olarak ölçülüyor. Sahip olduğu ölçülerle kullanıcısına büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Skoda Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1410 litreye kadar yükseliyor.

    Skoda Scala’da 16 inç hafif alaşım jantlar, ön-arka LED farlar, LED gündüz aydınlatmaları, sürücü yorgunluk tespit sistemi, start&stop sistemi, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, anahtarsız çalıştırma, 8 hoparlörlü ses sistemi, hız sabitleyici, ambiyans aydınlatması, 3D dinamik arka sinyaller gibi donanımlar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.

    Skoda Scala fiyat listesi şöyle:

    1.0 TSI 115 PS DSG Elite 189.900 TL
    1.0 TSI 115 PS DSG Premium 199.900 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 230.400 TL
    1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 238.400 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eas722 2 sa. en beğenilen
    Alın düzelttim:

    1.0 TSI 115 PS DSG Elite 239.900 TL
    1.0 TSI 115 PS DSG Premium 249.900 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 280.400 TL
    1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 288.400 TL

    Sonuçta yarın bayiye gitsen araç ellerinde olmayacak. Sarı sitede de bundan başka fiyata bulamayacaksın.
    Alın düzelttim: 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 239.900 TL 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 249.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 280.400 TL 1.6 TDI...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 sa.
    Gelsin yok satacak. Millette bir araba açlığı var gelen gidiyor hemen? Ekonomik kriz var diyorduk ama bende anlamadım?
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 52 dk.
    Sen gül gibi Yeti'yi Tiguan'a kurban et, ondan sonra 4 farklı SUV çıkar, bekle tutar...
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    pinwheel (Ahmet ) 1 sa.
    Fiyat listelerini boşuna paylaşıyor markalar. Araba yok ki neyi paylaşıyorsun hepsi galerilerde
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 sa.
    SuperB şu an piyasanın f/p kralıdır, bulabilene...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    danzii53 1 sa. yeni yorumcu
    Bu nedir abi ya fiyatlar uçmuş valla 🙁
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    WDStyle (Hakan Yıldız) 2 sa.
    Şimdiden hepsi satılmış bile :/
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 sa.
    Gelsin yok satacak. Millette bir araba açlığı var gelen gidiyor hemen? Ekonomik kriz var diyorduk ama bende anlamadım?
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Manhunt Three 1 sa. dr20mouse
    Ever ekonomik kriz yok. Bu fiyatlara araç herkes alabiliyor. Hatta bunlar fazla düşük sınıf, e ve s sınıflar peynir ekmek gibi satıyor.
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    eas722 2 sa. en beğenilen
    Alın düzelttim:

    1.0 TSI 115 PS DSG Elite 239.900 TL
    1.0 TSI 115 PS DSG Premium 249.900 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 280.400 TL
    1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium 288.400 TL

    Sonuçta yarın bayiye gitsen araç ellerinde olmayacak. Sarı sitede de bundan başka fiyata bulamayacaksın.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    pilotbeyBG 2 sa. yeni yorumcu eas722
    doğru diyosunuz hocam
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    The Seven Deadly Sins 2 sa.
    scoda scala b sinifi mi oluyor yoksa c sinifi mi?
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    nikony 2 sa.
    Yine mekanik el freni vakası.
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    Moueson 2 sa.
    Vw nin alt markası Skoda bile 200 bini geçdiyse vay halimize!
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    deoks 2 sa. Moueson
    Bizim millet vw diye öldüğü müddetçe 500 bine de yok satarlar.
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    tonodias 2 sa. Moueson
    200bini geçmek mi ? :) Fiyatlar tavan dostum. 200bine garantiyi yenilersin heralde :)
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    selçux ( Selçuk) 1 sa. Moueson
    200 bine bulup alırsan öp başına koy bakma orda 200 dediğine galericiler sağolsun hepsini almışlar aylar öncesinden.
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