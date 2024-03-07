Skoda, yeni elektrikli SUV modelinin ipucu görselini paylaştı

Skoda, mart ayı içerisinde tanıtımını gerçekleştireceği yeni elektrikli SUV modelinin ipucu görselini yayınladı. 15 Mart tarihindeki yıllık basın konferansında ön gösterimi yapılacak olan modelin ismi henüz belli değil ancak Skoda Elroq olacağı konuşuluyor.
Skoda Karoq'un tam elektrikli muadili olacağı iddia edilen yeni kompakt SUV modelin şimdilik sadece önden karanlık silüetini görebiliyoruz. Aracın yüksekliği bir SUV modele baktığımızı doğrularken, tavan rayları, güçlü çizgilere sahip ön kaput ve geniş çamurluklar ilk bakışta dikkat çekiyor.
Yeni modelin ön bölümünde dikey çizgilerden oluşan boydan boya LED ışık imzası ve aydınlatılmış Skoda yazısı da bulunuyor ki bu özelliğin gelecek tüm Skoda modellerinde kendine yer edinmesi bekleniyor.
2024 yılı içerisinde satışa sunulması planlanan model, yaz aylarında Türkiye'ye gelecek olan yeni Peugeot E-3008'in yanı sıra C5 Aircross ve Grandland'in bu yıl tanıtılması planlanan %100 elektrikli halefleriyle rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.