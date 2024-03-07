Skoda, mart ayı içerisinde tanıtımını gerçekleştireceği yeni elektrikli SUV modelinin ipucu görselini yayınladı. 15 Mart tarihindeki yıllık basın konferansında ön gösterimi yapılacak olan modelin ismi henüz belli değil ancak Skoda Elroq olacağı konuşuluyor.

Skoda Karoq'un tam elektrikli muadili olacağı iddia edilen yeni kompakt SUV modelin şimdilik sadece önden karanlık silüetini görebiliyoruz. Aracın yüksekliği bir SUV modele baktığımızı doğrularken, tavan rayları, güçlü çizgilere sahip ön kaput ve geniş çamurluklar ilk bakışta dikkat çekiyor.

Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 yaz aylarında Türkiye'de 4 sa. önce eklendi

Yeni modelin ön bölümünde dikey çizgilerden oluşan boydan boya LED ışık imzası ve aydınlatılmış Skoda yazısı da bulunuyor ki bu özelliğin gelecek tüm Skoda modellerinde kendine yer edinmesi bekleniyor.

2024 yılı içerisinde satışa sunulması planlanan model, yaz aylarında Türkiye'ye gelecek olan yeni Peugeot E-3008'in yanı sıra C5 Aircross ve Grandland'in bu yıl tanıtılması planlanan %100 elektrikli halefleriyle rekabet edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda, yeni elektrikli SUV modelinin ipucu görselini paylaştı