Yeni Ford Tourneo Courier ve elektrikli E-Tourneo Courier tanıtıldı

- Ford E-Tourneo Courier, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Benzinli ve %100 elektrikli motor seçenekleri
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Yeni Ford Tourneo Courier ilk olarak 2023 son çeyrekte benzinli manuel & otomatik modelleriyle pazara sunulurken, 100% elektrikli E-Tourneo Courier, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 sonunda satışa sunulacak.
Ford E-Tourneo Courier, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ford’un çok yönlü Tourneo ailesinin elektrikli araç sahibi olmayı daha çekici ve erişilebilir hale getirmek amacıyla kapsamlı dijital deneyimler ve bağlantılı özelliklerle sunulan en yeni üyesi, gücünü rafine bir tam elektrikli aktarma organından alıyor. Pratik uzaktan yazılım güncellemeleri (OTA) de aracın kullanıcı deneyimini bağlanabilirlik teknolojileri ile daha da geliştirmeye imkân veriyor.
Ford Tourneo Courier, beş kişiyi ve bagajlarını konforlu bir şekilde taşıyacak şekilde geliştirildi. 60-40 oranında bölünmüş arka koltuk ve mevcut Tourneo Courier’den yüzde 44 daha büyük (570 lt) olan bagaj alanı pratikliği bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar ayrıca geliştirilmiş omuz ve baş mesafesinin yanı sıra yapılandırılabilir orta konsol, gizli bagaj bölmesi ve tam elektrikli versiyona özel 44 litrelik ön bagaj dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı saklama alanı seçeneğinden de yararlanıyor.
Benzinli motora sahip Tourneo Courier, 1 ton çekme kapasitesine sahipken E-Tourneo Courier'da bu değer 700 kg olarak karşımıza çıkıyor.
Her iki durumda da tam bağlantılı kabin, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonunun yanı sıra hareket halindeyken bağlantıda kalmayı sağlamak üzere bir telefon şarj pedi sunuyor. Kablosuz yazılım güncellemeleri, servise gitmeyi gerektirmeden zaman içinde işlevselliği artırmak üzere planlanabiliyor.
E-Tourneo Courier; kontrast tavan rengi, çamurluk kemeri çıtaları ve tavan barları gibi bir dizi şık seri seçeneğiyle sunuluyor.
Benzinli ve %100 elektrikli motor seçenekleri
E-Tourneo Courier şse 100 kW (136 PS) gücündeki e-motoru ile akıcı ve tam elektrikli yolculuk deneyimi vadederken, seçilebilir tek pedallı sürüş modu bu deneyimi daha da geliştiriyor. Sınıfının en kapsamlı gelişmiş sürücü destek sistemleri paketi ise günlük sürüş ve uzun yol seyahatlerini keyifli hale getiriyor. Sürücüler ayrıca Normal, Eko ve Kaygan sürüş modlarından birini seçebiliyor.
E-Tourneo Courier, AC’de 11kW ve DC’de 100 kW olmak üzere iki farklı şarj seçeneğiyle sunuluyor. Ford’un uçtan uca tasarladığı evde şarj çözümü, kullanışlı şarj uygulaması ve geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak üzere geliştirilen zamanlama özelliği ile şarj yönetimini kullanıcılar için daha kolay hale getiriyor.AC şarj özelliğiyle 5,7 saatte yüzde 10-100 arası şarj sağlanıyor.
Halka açık şarj cihazlarını içeren E-Tourneo Courier’in DC hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılar araçlarını sadece 10 dakikada şarj edebiliyor ve 87 km menzil ekleyebiliyor, ayrıca evden uzakta hızlı bir şarja ihtiyaç duyduklarında 35 dakikadan kısa sürede yüzde 10-80 arasında şarj sağlayabiliyorlar.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.