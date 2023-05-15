Yeni Ford Tourneo Courier ve elektrikli E-Tourneo Courier tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen yeni Ford Tourneo Courier ve onun tam elektrikli versiyonu E-Tourneo Courier bugün resmi olarak tanıtıldı.

Yeni Ford Tourneo Courier ilk olarak 2023 son çeyrekte benzinli manuel & otomatik modelleriyle pazara sunulurken, 100% elektrikli E-Tourneo Courier, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 sonunda satışa sunulacak.

Ford E-Tourneo Courier, özellikleriyle neler sunuyor❓

Ford’un çok yönlü Tourneo ailesinin elektrikli araç sahibi olmayı daha çekici ve erişilebilir hale getirmek amacıyla kapsamlı dijital deneyimler ve bağlantılı özelliklerle sunulan en yeni üyesi, gücünü rafine bir tam elektrikli aktarma organından alıyor. Pratik uzaktan yazılım güncellemeleri (OTA) de aracın kullanıcı deneyimini bağlanabilirlik teknolojileri ile daha da geliştirmeye imkân veriyor.

Tam Boyutta Gör Geniş ve işlevsel bir araç yaratmak için geliştirilen E-Tourneo Courier, dinamik ve kompakt bir tasarıma sahip. Dış tasarımda kısa burun ve sade çizgiler görsel genişlik hissini ve sağlamlığı güçlendirirken, Ford’un imzası olan krom elmas ızgara ile elektrikli araçlara özgü uçtan uca farlar aracın fütüristik görünümünü tamamlıyor.

Ford Tourneo Courier, beş kişiyi ve bagajlarını konforlu bir şekilde taşıyacak şekilde geliştirildi. 60-40 oranında bölünmüş arka koltuk ve mevcut Tourneo Courier’den yüzde 44 daha büyük (570 lt) olan bagaj alanı pratikliği bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar ayrıca geliştirilmiş omuz ve baş mesafesinin yanı sıra yapılandırılabilir orta konsol, gizli bagaj bölmesi ve tam elektrikli versiyona özel 44 litrelik ön bagaj dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı saklama alanı seçeneğinden de yararlanıyor.

Benzinli motora sahip Tourneo Courier, 1 ton çekme kapasitesine sahipken E-Tourneo Courier'da bu değer 700 kg olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Araç içi dijital deneyimler ise Tourneo Courier'da 12 inç tam dijital gösterge paneli ile 8 inç, tam elektrikli versiyonda ise 12 inçlik geniş dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilen SYNC 4 bilgi-eğlence sistemini kapsayan ‘digiboard’ gösterge paneli çevresinde toplanıyor.

Her iki durumda da tam bağlantılı kabin, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonunun yanı sıra hareket halindeyken bağlantıda kalmayı sağlamak üzere bir telefon şarj pedi sunuyor. Kablosuz yazılım güncellemeleri, servise gitmeyi gerektirmeden zaman içinde işlevselliği artırmak üzere planlanabiliyor.

E-Tourneo Courier; kontrast tavan rengi, çamurluk kemeri çıtaları ve tavan barları gibi bir dizi şık seri seçeneğiyle sunuluyor.

Benzinli ve %100 elektrikli motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni Ford Tourneo Courier'ın kaputu altında 125 PS güce sahip 1.0 litre EcoBoost üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Söz konusu motor, tıpkı Ford Puma'da olduğu gibi gücünü ön tekerleklere iletiyor. Benzinli motorda 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleri karşımıza çıkıyor.

E-Tourneo Courier şse 100 kW (136 PS) gücündeki e-motoru ile akıcı ve tam elektrikli yolculuk deneyimi vadederken, seçilebilir tek pedallı sürüş modu bu deneyimi daha da geliştiriyor. Sınıfının en kapsamlı gelişmiş sürücü destek sistemleri paketi ise günlük sürüş ve uzun yol seyahatlerini keyifli hale getiriyor. Sürücüler ayrıca Normal, Eko ve Kaygan sürüş modlarından birini seçebiliyor.

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E-Tourneo Courier, AC’de 11kW ve DC’de 100 kW olmak üzere iki farklı şarj seçeneğiyle sunuluyor. Ford’un uçtan uca tasarladığı evde şarj çözümü, kullanışlı şarj uygulaması ve geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak üzere geliştirilen zamanlama özelliği ile şarj yönetimini kullanıcılar için daha kolay hale getiriyor.AC şarj özelliğiyle 5,7 saatte yüzde 10-100 arası şarj sağlanıyor.

Halka açık şarj cihazlarını içeren E-Tourneo Courier’in DC hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılar araçlarını sadece 10 dakikada şarj edebiliyor ve 87 km menzil ekleyebiliyor, ayrıca evden uzakta hızlı bir şarja ihtiyaç duyduklarında 35 dakikadan kısa sürede yüzde 10-80 arasında şarj sağlayabiliyorlar.

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Yeni Ford Tourneo Courier tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri