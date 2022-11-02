Dacia 2022 Kasım fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

Markalar peş peşe fiyat listelerini güncelliyor. Son olarak Dacia da 2022 Kasım fiyatlarını yayınladı. Fiyatlara baktığımızda 2022 Dacia modellerinde Ekim ayına göre yüzde 3-4 civarında zam görmekteyiz. İşte 2022 Dacia fiyat listesi.
Tek bir versiyon üzerinden satılan Dacia Sandero'nun fiyatı Ekim ayında 467.900 TL idi. 2022 yılının Kasım ayına ilişkin fiyat listesine baktığımızda fiyatın 485.000 TL olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde benzinli ve LPG'li versiyonlarla satılan Sandero Stepway'in fiyatlarında da 10 bin TL'nin üzerinde artış var.
Türkiye'de SUV pazarının popüler modellerinden biri olan Dacia Duster, Ekim ayında 489.000 TL'den başlıyordu. 2022 Kasım ayında Duster'ın başlangıç fiyatı 509.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. 2022 model yılında Duster'ın en pahalı versiyonu da 670.900 TL'den satılıyor.
|Versiyon
|2022 Ekim
|2022 Kasım
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|467.900 TL
|485.000 TL
|Versiyon
|2022 Ekim
|2022 Kasım
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg
|458.000 TL
|475.900 TL
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|472.000 TL
|490.000 TL
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|508.900 TL
|527.000 TL
|Versiyon
|2022 Ekim
|2022 Kasım
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2
|489.000 TL
|509.900 TL
|Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|511.900 TL
|532.000 TL
|Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|532.900 TL
|553.000 TL
|Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|564.900 TL
|585.000 TL
|Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4
|557.900 TL
|578.000 TL
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
|562.900 TL
|583.000 TL
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4
|649.900 TL
|670.900 TL
|Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|608.900 TL
|631.000 TL
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