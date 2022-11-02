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    Dacia 2022 Kasım fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Dacia 2022 Kasım ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Peki Dacia otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2022 Kasım Dacia fiyatları:                              
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    Dacia 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Markalar peş peşe fiyat listelerini güncelliyor. Son olarak Dacia da 2022 Kasım fiyatlarını yayınladı. Fiyatlara baktığımızda 2022 Dacia modellerinde Ekim ayına göre yüzde 3-4 civarında zam görmekteyiz. İşte 2022 Dacia fiyat listesi.

    Tek bir versiyon üzerinden satılan Dacia Sandero'nun fiyatı Ekim ayında 467.900 TL idi. 2022 yılının Kasım ayına ilişkin fiyat listesine baktığımızda fiyatın 485.000 TL olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde benzinli ve LPG'li versiyonlarla satılan Sandero Stepway'in fiyatlarında da 10 bin TL'nin üzerinde artış var.

    Türkiye'de SUV pazarının popüler modellerinden biri olan Dacia Duster, Ekim ayında 489.000 TL'den başlıyordu. 2022 Kasım ayında Duster'ın başlangıç fiyatı 509.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. 2022 model yılında Duster'ın en pahalı versiyonu da 670.900 TL'den satılıyor.

    2022 Kasım Dacia Sandero fiyat listesi 💰
    Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım
    Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 467.900 TL 485.000 TL

    Dacia 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    2022 Kasım Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 🚗
    Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 458.000 TL 475.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 472.000 TL 490.000 TL
    Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 508.900 TL 527.000 TL

    Dacia 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    2022 Kasım Dacia Duster fiyat listesi 🚙
    Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 489.000 TL 509.900 TL
    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 511.900 TL 532.000 TL
    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.900 TL 553.000 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 564.900 TL 585.000 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 557.900 TL 578.000 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 562.900 TL 583.000 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 649.900 TL 670.900 TL
    Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 608.900 TL 631.000 TL

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