Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype, 5 kullanıcının aynı anda görüntülü görüşmesini sağlayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,7b
1
39
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet üzerinden verdiği VoIP hizmetiyle birlikte özellikle uluslararası görüşmelerde büyük bir avantaj sağlayan Skype, video konferasından da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma, önümüzdeki haftadan itibaren, Skype kullanıcısının aynı anda 5 kişiyle video görüşmesi yapmasını sağlayan uygulamanın testlerine başlıyor. Şimdilik ücretsiz olan bu yeni servisin ilerleyen dönemlerde ücretli hale getirilmesi bekleniyor.

Skype Inc, ayrıca dünyanın 170 ülkesindeki kullanıcıların mevcut Skype Pay-As-You Go tarifelerine göre %60 daha tasarruf sağlayan aylık ödeme planlarını da hayata geçirdi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Microsoft Windows Live messenger'ın açılması ayrı bir sıkıntı, internetin yavaşsa sesli yada görüntülü konuşmak mümkün değil ama sskype' de böğle bi sıkıntıyla karşılaşmadım. O yüzden arkadaşlara kesinlikle messenger live bırakıp skeype kullanmarını tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
natrium 9 yıl
Skype tanışmamdan sonra msni bıraktım desem yeridir. Sesli konferans oyunlarda falan süper işe yarıyor ayrıca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ben skype msn bilmem ben agent bilirm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrecoB 9 yıl
Gercekten basarili birsey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onel 9 yıl
skype wifi olup kontörüm olmadığı zamanlarda ipodumdan kullanıyorum. Ses kalitesi oldukça iyi. Yeni üyelere 1 dakika cep veya 2 dakikalık ev telefonuyla konuşma hakkı veriyordu birkaç ay önce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 9 yıl
bu skype ücretsiz mi? Wlm ücretsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rorşak 9 yıl
resimde 4 kullanıcı var bide sesler karışcakmı 1. kullanıcı konuşurken 3. kullanacıda duycakmı yoksa 3nüde sadece bizmi diycaz kafam karıştı

@AhmedKaymakcı
skype ücretsiz hatta yeni üye olanlara arama hakkı veriyo istediği yeri arayabilyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
Dunyanın heryerınde msn kulanıyorlar demıs arkadas, avrupaya gidip unıverstılerılerın kulandıgı programam bakarsan MSN deyınce ne oldugunu soruyorlar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl

artenis

Dunyanın heryerınde msn kulanıyorlar demıs arkadas, avrupaya gidip unıverstılerılerın kulandıgı programam bakarsan MSN deyınce ne oldugunu soruyorlar ;)

MSN dersen bilmezler :) Messenger dersen bilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 9 yıl
Ben her saniye korna gibi ses geliyor demedim zaten ve sadece kendi görüşlerimi yazmadım. Sağlam çalıştığı zamanlar oluyor.. Özellikle iki kişide sorun neredeyse hiç yok fakat çoklu görüşmelerde bizi rezil etti kaç tane maçı kaybettik sayısını unuttum. Sesli konferansı problemli bir program nasıl video destekleyecek onu çözmeye çalışıyorum sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 9 yıl

moffaka

Ben her saniye korna gibi ses geliyor demedim zaten ve sadece kendi görüşlerimi yazmadım. Sağlam çalıştığı zamanlar oluyor.. Özellikle iki kişide sorun neredeyse hiç yok fakat çoklu görüşmelerde bizi rezil etti kaç tane maçı kaybettik sayısını unuttum. Sesli konferansı problemli bir program nasıl video destekleyecek onu çözmeye çalışıyorum sadece.


4 kişi defalarca çoklu görüşme yaptık. Amaç sana taş atmak değil. Biz de hiçbir sorun olmadığını söylüyorum defalarca çoklu görüşme yapmamıza rağmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merttr 9 yıl
vodoo ucretli olarak zaten bu video konf. veren bir program ki cok da basarili, bu arada skype i windows live ile karsilastirmak hatali olur farkli segmentler bunlar, yurtdisinda olanlar, telefon kartlarina dokulen yuzlerce dolardan sonra skype gibi servislerin faydasini cok cok iyi anliyorlardir asiri ucuz olmasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uzaktan Kumandan 9 yıl
tekeli kırmak zor mesele vesselam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 9 yıl
Ses kalitesi güzel ama teke tek görüşmelerde, dün gece online oyunumuzun gene içine etti sürekli olarak kesiliyor ve lanet telekomdan kaynaklanmıyor, çünkü yabancı arkadaşlarımda aynı yorumu yapıyor. Sesli konferansı bile beceremeyen skype nasıl video konferansı becerecek bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sum 41 9 yıl

moffaka

Ses kalitesi güzel ama teke tek görüşmelerde, dün gece online oyunumuzun gene içine etti sürekli olarak kesiliyor ve lanet telekomdan kaynaklanmıyor, çünkü yabancı arkadaşlarımda aynı yorumu yapıyor. Sesli konferansı bile beceremeyen skype nasıl video konferansı becerecek bakalım.

Bu Skype'ın suçu değil bence...UDP bağlantılarda paket kaybı çok olur...

Adamların performansı çok iyi yine de...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 9 yıl

moffaka

Ses kalitesi güzel ama teke tek görüşmelerde, dün gece online oyunumuzun gene içine etti sürekli olarak kesiliyor ve lanet telekomdan kaynaklanmıyor, çünkü yabancı arkadaşlarımda aynı yorumu yapıyor. Sesli konferansı bile beceremeyen skype nasıl video konferansı becerecek bakalım.



Biz arkadaşlarla çoklu görüşme yaptık, en ufak sorun çıkmadı. Biz de aynı şekilde oyun için çoklu görüşme yaptık, ne oyunda ne de seste sorun olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
Zeki Müren'de bizi görecek mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mp3DeLiSi 9 yıl
Skypeyi ilk cıktıgı günden beri kullanıyorum ve gayet memnunum. Msnden cok hızlı. Bu uygulama güzel olur ve bunun yanı sıra aynı anda x ve y kişileri ile ayrı pencelerde kamera görüşme imkanı olsa cok iyi olacak ama maalesef bu hala mümkün değil. Sadece biriyle kamerada görüşürken başka birinin yaptıgı aramayı görebiliyoruz ve arayan kişiye kamera acmak için diğer kişiyi beklemeye almamız gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.volkan 9 yıl
Dunyanin hemen hemen her yerinde basarisiz skype.. herkes msn yada yahoo nessenger kullaniyor. ancak cok basarili bir program. pazarlama tekniginde hata var sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eDDiè 9 yıl

s.volkan

Dunyanin hemen hemen her yerinde basarisiz skype.. herkes msn yada yahoo nessenger kullaniyor. ancak cok basarili bir program. pazarlama tekniginde hata var sanki

buna gülünür, Avrupa'da tartismasiz en cok tercih edilen iletisim programi Skype'tir. Messenger Live'i ABD disinda en cok Türkiye kullaniyordur sanirim. Skype sesli ve görüntülü iletisim programi olarak en kalitelisi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Theodore Cartman. 9 yıl

s.volkan

Dunyanin hemen hemen her yerinde basarisiz skype.. herkes msn yada yahoo nessenger kullaniyor. ancak cok basarili bir program. pazarlama tekniginde hata var sanki

Bilmeden atıyorsun gibime geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21747 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
skype
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim