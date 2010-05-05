Skype, 5 kullanıcının aynı anda görüntülü görüşmesini sağlayacak

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İnternet üzerinden verdiği VoIP hizmetiyle birlikte özellikle uluslararası görüşmelerde büyük bir avantaj sağlayan Skype, video konferasından da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma, önümüzdeki haftadan itibaren, Skype kullanıcısının aynı anda 5 kişiyle video görüşmesi yapmasını sağlayan uygulamanın testlerine başlıyor. Şimdilik ücretsiz olan bu yeni servisin ilerleyen dönemlerde ücretli hale getirilmesi bekleniyor.
Skype Inc, ayrıca dünyanın 170 ülkesindeki kullanıcıların mevcut Skype Pay-As-You Go tarifelerine göre %60 daha tasarruf sağlayan aylık ödeme planlarını da hayata geçirdi.
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@AhmedKaymakcı
skype ücretsiz hatta yeni üye olanlara arama hakkı veriyo istediği yeri arayabilyosun
MSN dersen bilmezler :) Messenger dersen bilirler.
4 kişi defalarca çoklu görüşme yaptık. Amaç sana taş atmak değil. Biz de hiçbir sorun olmadığını söylüyorum defalarca çoklu görüşme yapmamıza rağmen.
Bu Skype'ın suçu değil bence...UDP bağlantılarda paket kaybı çok olur...
Adamların performansı çok iyi yine de...
Biz arkadaşlarla çoklu görüşme yaptık, en ufak sorun çıkmadı. Biz de aynı şekilde oyun için çoklu görüşme yaptık, ne oyunda ne de seste sorun olmadı.
buna gülünür, Avrupa'da tartismasiz en cok tercih edilen iletisim programi Skype'tir. Messenger Live'i ABD disinda en cok Türkiye kullaniyordur sanirim. Skype sesli ve görüntülü iletisim programi olarak en kalitelisi bence.
Bilmeden atıyorsun gibime geldi