Skype, 5 kullanıcının aynı anda görüntülü görüşmesini sağlayacak

İnternet üzerinden verdiği VoIP hizmetiyle birlikte özellikle uluslararası görüşmelerde büyük bir avantaj sağlayan Skype, video konferasından da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma, önümüzdeki haftadan itibaren, Skype kullanıcısının aynı anda 5 kişiyle video görüşmesi yapmasını sağlayan uygulamanın testlerine başlıyor. Şimdilik ücretsiz olan bu yeni servisin ilerleyen dönemlerde ücretli hale getirilmesi bekleniyor.

Skype Inc, ayrıca dünyanın 170 ülkesindeki kullanıcıların mevcut Skype Pay-As-You Go tarifelerine göre %60 daha tasarruf sağlayan aylık ödeme planlarını da hayata geçirdi.