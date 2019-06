Skype for Android uygulaması çıktı

Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği uygulamalardan biri olan Skype, yapılan resmi açıklamayla Android Market'teki yerini aldı. Android 2.1 ve üzeri telefonlarla uyumlu olan yazılım, WiFi ve 3G ağları üzerinden VOIP görüşme yapılmasına olanak tanıyor. Skype kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme yapılmasına olanak tanıyan uygulama ile

· WiFi veya mobil veri bağlantısı (GRRS, EDGE, 3G) aracılığıyla Skype?tan-Skype?a ücretsiz aramalar yaparak, Skype?ın SILK codec?i sayesinde CD kalitesinde ses bağlantısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki Skype kullanıcılarına bağlanabilecek.

· Sabit veya mobil telefonlara, düşük ücretli Skype aramaları yapabilecek.

· Skype üzerinden bir veya daha çok arkadaşıyla anında mesajlaşabilecek.

· Skype?ta ve mobil cihazlarında bulunan telefon defterlerini birbirleriyle senkronize edebilecek ve sonrasında, doğrudan cihazlarının telefon defteri üzerinden Skype aramaları gerçekleştirebilecek.

· Skype listelerinde ekli kişilerin çevrimiçi olup olmadığını, metin temelli sohbete veya sesli görüşmeye müsait olup olmadıklarını görebilecek.

· Mobil cihazın telefon defterinden Skype?a kolaylıkla isim ve numaralar aktarabilecek.

· Skype çevrimiçi numaralarından çağrı alabilecekler.

Yukarıda da belirttiğimzi gibi Android 2.1 ve üzeri akıllı telefonlarla kullanılabilen Skype for Android uygulaması için Skype tarafından yapılan testlerde, HTC Desire, HTC Legend, Google Nexus One, Motorola Milestone XT720 ve Motorola Milestone modelleriyle olumlu sonuçlar alındığı, Samsung Galaxy S'de ise problemler tespit edildiği ve üzerinde çalışıldığı açıklandı. Uyumlu cihaza sahip akıllı telefon kullanıcıları, Android Market'e girerek Skype for Android uygulamasını indirebilirler.