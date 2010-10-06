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Skype for Android uygulaması çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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22
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği uygulamalardan biri olan Skype, yapılan resmi açıklamayla Android Market'teki yerini aldı. Android 2.1 ve üzeri telefonlarla uyumlu olan yazılım, WiFi ve 3G ağları üzerinden VOIP görüşme yapılmasına olanak tanıyor. Skype kullanıcıları arasında ücretsiz görüşme yapılmasına olanak tanıyan uygulama ile

·         WiFi veya mobil veri bağlantısı (GRRS, EDGE, 3G) aracılığıyla Skype?tan-Skype?a ücretsiz aramalar yaparak, Skype?ın SILK codec?i sayesinde CD kalitesinde ses bağlantısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki Skype kullanıcılarına bağlanabilecek.
·         Sabit veya mobil telefonlara, düşük ücretli Skype aramaları yapabilecek.
·         Skype üzerinden bir veya daha çok arkadaşıyla anında mesajlaşabilecek.
·         Skype?ta ve mobil cihazlarında bulunan telefon defterlerini birbirleriyle senkronize edebilecek ve sonrasında, doğrudan cihazlarının telefon defteri üzerinden Skype aramaları gerçekleştirebilecek.
·         Skype listelerinde ekli kişilerin çevrimiçi olup olmadığını, metin temelli sohbete veya sesli görüşmeye müsait olup olmadıklarını görebilecek.
·         Mobil cihazın telefon defterinden Skype?a kolaylıkla isim ve numaralar aktarabilecek.
·         Skype çevrimiçi numaralarından çağrı alabilecekler.

Yukarıda da belirttiğimzi gibi Android 2.1 ve üzeri akıllı telefonlarla kullanılabilen Skype for Android uygulaması için Skype tarafından yapılan testlerde, HTC Desire, HTC Legend, Google Nexus One, Motorola Milestone XT720 ve  Motorola Milestone modelleriyle olumlu sonuçlar alındığı, Samsung Galaxy S'de ise problemler tespit edildiği ve üzerinde çalışıldığı açıklandı. Uyumlu cihaza sahip akıllı telefon kullanıcıları, Android Market'e girerek Skype for Android uygulamasını indirebilirler.


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tahir40 9 yıl
Beni iphone üzerinden skype'la bi arkadaş aradı ve ses telefonda hiç duymadığım derecede netti, ama bilgisayardan bilgisayarı skype ile arayınca ses net değil, kesilme ya da gecikme oluyor... Ya Skype paralı konuşanlara kıyak geçiyor ya da Türk telekomun dandik bağlantısı konuşmayı mahvediyor...
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gurol 9 yıl

tahir40

Beni iphone üzerinden skype'la bi arkadaş aradı ve ses telefonda hiç duymadığım derecede netti, ama bilgisayardan bilgisayarı skype ile arayınca ses net değil, kesilme ya da gecikme oluyor... Ya Skype paralı konuşanlara kıyak geçiyor ya da Türk telekomun dandik bağlantısı konuşmayı mahvediyor...
Sadece şans, ben skype'ı iş için kullanıyorum, dış ülkelerle bile çok iyi hem de görüntülü (bilgisayarda) görüşmeler yapıyorum.
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séquestre 9 yıl
Güle güle kullanın :)
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gurol 9 yıl
Şu an yayındaki sürümün galaxy S ile problemi var.
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yavuz_34 9 yıl
merhaba arkadaşlar nerden indire biliriz uygulamayı peki ?
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Bl00dyHell 9 yıl
Link koymak yasak olabilir diye düşündüm ama neyse koyayım

androidturkiye.info/...
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DH Misafiri 9 yıl
resimdeki adam porsiyon ekmeksiz kokoreçi elleriyle yer yemez lavabo nerde diye bile sormadan telefona saldırmış sanırım.
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Batuist 9 yıl
program internet üzerinden görüşmeye olanak sağlıyorsa birde internete para vermemiz gerekecek.. Türkiyede ineternet kotaları ve fiyatları düşünüldüğünde bizde hiçbirşey bedavaya gelmiyor.. en iyisi şebekelerin sunduğu internet yerine ttnin interneti ile bağlanmak olsa gerek..
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Bl00dyHell 9 yıl
Geçen gün kurdum, beta versiyonlarına göre çok çok ilerleme var.
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