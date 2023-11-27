Skywell'in yeni modeli Skyhome, 10 dk şarjla 490 km menzil vadediyor

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Skyhome şu an prototip aşamasında ancak yüzde 90'a varan oranda üretime hazır. Üretim versiyonunun satış fiyatının 220 ila 250 bin Yuan yani güncel kurla 31 ila 35 bin dolar aralığında olması bekleniyor.
Skyhome, günümüz elektrikli otomobillerin çoğu gibi alçak bir burna, yumuşak hatlara ve coupe stili gövdeye sahip. Özellikle sedan modellerde hava direncinin azaltılarak menzilin artırılması için bu yol izleniyor. Bunun yanı sıra hava girişleri, jantlar, dijital yan aynalar ve gizli kapı kolları da aerodinamik tasarıma katkıda bulunuyor.
Otomobilde ekranlar nedeniyle ön koltuk kavgası yaşanmasını istemeyen Çinli marka, arka koltuktaki yolcular için de bolca ekrana yer vermiş. Koltuk sırtlarındaki küçük ekranların yanı sıra tavandan aşağı doğru kayarak aktif olan büyük bir kavisli ekran daha mevcut. Bu özellik, arka koltukların uyku pozisyonuna yatırılabilmesi, ayak masajı fonksiyonu ve büyük bir buzdolabı da işin içine dahil olduğunda adeta özel bir jet ile yolculuk yapıyormuş hissi yaratıyor.
Skywell'in üretim versiyonunu ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Ancak üretimin önümüzdeki seneye planlandığını düşünürsek nihai ürünü görmek için çok beklemeyeceğimiz söyleyebiliriz.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.