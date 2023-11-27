Skywell'in yeni modeli Skyhome, 10 dk şarjla 490 km menzil vadediyor

Tam Boyutta Gör Türkiye'de ET5 isimli elektrikli D-SUV modeliyle yakından tanıdığımız Skywell, yeni elektrikli sedan modeli Skyhome'u görücüye çıkardı. Önümüzdeki yıl üretimine başlanması planlanan yeni model, iki elektrik motorundan toplam 617 hp güç alıyor.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Skyhome şu an prototip aşamasında ancak yüzde 90'a varan oranda üretime hazır. Üretim versiyonunun satış fiyatının 220 ila 250 bin Yuan yani güncel kurla 31 ila 35 bin dolar aralığında olması bekleniyor.

Skyhome, günümüz elektrikli otomobillerin çoğu gibi alçak bir burna, yumuşak hatlara ve coupe stili gövdeye sahip. Özellikle sedan modellerde hava direncinin azaltılarak menzilin artırılması için bu yol izleniyor. Bunun yanı sıra hava girişleri, jantlar, dijital yan aynalar ve gizli kapı kolları da aerodinamik tasarıma katkıda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Dışarıdan bakıldığında tipik bir otomobil gibi görünen Skyhome'u asıl ilginç kılan detaylar içeride yer alıyor. Son dönemde Tesla ve diğer bazı markaların karşımıza çıkardığı lövye şeklindeki direksiyon tasarımı ilk göze çarpan detaylardan. Ayrıca konsol boyunca uzanan yekpare kavisli ekran da son derece dikkat çekici. Farklı materyallerin harmanlandığı alandaki ambiyans aydınlatması da ortama hoş bir dokunuş katmış.

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Otomobilde ekranlar nedeniyle ön koltuk kavgası yaşanmasını istemeyen Çinli marka, arka koltuktaki yolcular için de bolca ekrana yer vermiş. Koltuk sırtlarındaki küçük ekranların yanı sıra tavandan aşağı doğru kayarak aktif olan büyük bir kavisli ekran daha mevcut. Bu özellik, arka koltukların uyku pozisyonuna yatırılabilmesi, ayak masajı fonksiyonu ve büyük bir buzdolabı da işin içine dahil olduğunda adeta özel bir jet ile yolculuk yapıyormuş hissi yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz tam olarak belli deği ancak iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği ve maksimum 460 kW (617 hp) güç sunulduğunu biliyoruz. Bu tekerlekli salon, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor. Süper hızlı şarj sistemi de 10 dakikada 490 km menzil gibi inanılmaz bir değer vadediyor. Bunun yanı sıra araçta havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi ve seviye 3 otonom sürüş sistemi de bulunuyor.

Skywell'in üretim versiyonunu ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Ancak üretimin önümüzdeki seneye planlandığını düşünürsek nihai ürünü görmek için çok beklemeyeceğimiz söyleyebiliriz.

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Skywell'in yeni modeli Skyhome: 10 dk şarjla 490 km menzil