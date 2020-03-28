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    Slack, Microsoft Teams çağrı özelliğini kendi platformlarıyla entegre etmek istiyor

    Ekip iş birliği platformu Slack, kullanıcıların Slack’in en güçlü rakibi olan Microsoft Teams'i kullanan diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Slack, Microsoft Teams çağrı özelliğini kendi platformlarıyla entegre etmek istiyor
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    Slack grup iş birliği platformu zaten Outlook, OneDrive ve SharePoint dahil olmak üzere bir dizi Microsoft Office hizmetiyle entegre edilmiş durumda ancak Slack CEO'su Stewart Butterfield bir haber bülteninde platformlarının Microsoft Teams'in arama özelliğiyle de entegre edilebilmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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    Entegrasyonun Slack’te ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil. Microsoft ve Slack temsilcileri yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

    İki şirketin grup iş birliği pazarında rakip olduğu düşünülse de, iki rakip platform arasında entegrasyon beklenmektedir. Slack, uygulama mağazasında 2.000'den fazla üçüncü taraf aracıyla kullanıcılar için çok çeşitli entegrasyonlara sahip.

    Microsoft kısa süre önce Teams'in günlük 44 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Slack yetkilileri, Slack'in yakın zamanda günlük kaç aktif kullanıcısı olduğunu söylemeyi reddetti. Şirketin Ekim 2019'da halka açık olarak paylaştığı son sayı 12 milyon oldu.



    https://www.theverge.com/2020/3/27/21197091/slack-microsoft-teams-integration-calling-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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