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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı!

    Google Ürün ve Tasarım Müdürü Sanaz Ahari, Google'ın görüntülü sohbet uygulaması Duo'da bir çağrıya katılabilecek maksimum insan sayısını sekizden on ikiye çıkarıldığını belirtti.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı!
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    Mevcut koronavirüs pandemisini durdurmak için hepimiz evde kalmak ve arkadaşlarla ve aileyle yakın temasta bulunmaktan kaçınmalıyız. Böyle durumlarda sevdiklerinizle iletişim kurmak her zaman kolay değildir ancak Google Duo gibi görüntülü arama hizmetleri bu sorunun hafifletilmesine yardımcı olur. 

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    Google'ın görüntülü sohbet uygulaması Duo, şimdiye kadar sekiz katılımcıya kadar bir sınıra sahipti ancak pandemi sırasında daha büyük sanal görüşmelere imkan sağlamak için maksimum katılımcı sayısını on ikiye çıkardı.

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    Google Ürün ve Tasarım Müdürü Sanaz Ahari, bu yeni özelliği attığı bir tweetle duyurdu. 

    Bazı görüntülü sohbet uygulamalarında bir görüşmede bulunabilecek maksimum katılımcı sayıları ise Houseparty için 8, Apple'ın FaceTime için 32, Skype ve Messenger için 50.



    https://mashable.com/article/google-duo-group-video-chat-limit-12/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 dk.
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    | OMG! | 14 dk.
    Herkes gider mersine, duo gider tersine
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa.
    Ben hala memnun değilim bu google duo görüntü kalitesinden.100 mbps internetle bile verimli bir görüntü alınmıyor.Ama skypede çok iyi kalitede görüntü alıyorum.
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    YesimCirakli 3 sa.
    İyi güzel ama duo.google.com/... adresine Chrome ile girsek bile grup görüşme yapamıyoruz. Koca ekranda web tabalı olarak grup görüşmesi ne zaman yapabileceğiz? Minik ekranda görüntülü grup görüşmenin çok da espirisi yok.
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