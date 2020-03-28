Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı!

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Mevcut koronavirüs pandemisini durdurmak için hepimiz evde kalmak ve arkadaşlarla ve aileyle yakın temasta bulunmaktan kaçınmalıyız. Böyle durumlarda sevdiklerinizle iletişim kurmak her zaman kolay değildir ancak Google Duo gibi görüntülü arama hizmetleri bu sorunun hafifletilmesine yardımcı olur.

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Google'ın görüntülü sohbet uygulaması Duo, şimdiye kadar sekiz katılımcıya kadar bir sınıra sahipti ancak pandemi sırasında daha büyük sanal görüşmelere imkan sağlamak için maksimum katılımcı sayısını on ikiye çıkardı.

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Google Ürün ve Tasarım Müdürü Sanaz Ahari, bu yeni özelliği attığı bir tweetle duyurdu.

Bazı görüntülü sohbet uygulamalarında bir görüşmede bulunabilecek maksimum katılımcı sayıları ise Houseparty için 8, Apple'ın FaceTime için 32, Skype ve Messenger için 50.

https://mashable.com/article/google-duo-group-video-chat-limit-12/

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