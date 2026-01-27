Claude artık Slack, Figma ve Canva ile doğrudan entegre çalışıyor

Tam Boyutta Gör Claude entegrasyonu, Anthropic’in bugün yaptığı duyuruyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Şirket; Slack, Figma, Canva ve Asana’nın da aralarında bulunduğu dokuz üretkenlik platformunun artık Claude içinde etkileşimli uygulamalar olarak kullanılabildiğini açıkladı. Bu gelişme, kullanıcıların sohbet arayüzünden çıkmadan mesaj yazmasından proje yönetimine, tasarım taslaklarından veri analizine kadar birçok işi gerçekleştirebilmesini mümkün kılıyor.

Yapay zeka için tarihi adım: Güney Kore yasayı uygulamaya aldı 4 gün önce eklendi

Yeni entegrasyonlar, Anthropic’in açık kaynaklı Model Bağlam Protokolü yani MCP üzerine inşa ediliyor. Anthropic MCP’yi ilk olarak 2024’ün sonlarında tanıtmıştı. Protokolün temel amacı, yapay zekâ ajanlarının üçüncü taraf platformlarla bir insan gibi etkileşim kurabilmesini sağlamak olarak tanımlanmıştı. O tarihten bu yana MCP, ajan tabanlı üretkenlik çözümleri için fiili bir sektör standardına dönüşmüş durumda. Çok sayıda şirket ve geliştirici, kendi araçlarını ve veri kaynaklarını bu protokol üzerinden birbirine bağlayan MCP sunucuları kurmaya başladı.

Model Bağlam Protokolü üretkenlik araçlarını Claude içinde birleştiriyor

Claude içi uygulamalar yaklaşımı, klasik entegrasyonlardan farklı bir deneyim sunuyor. Daha önce Slack’te yazılan bir mesajın kopyalanıp bir yapay zekâ aracına taşınması veya Asana’daki bir görevin manuel olarak güncellenmesi gerekiyordu. MCP sayesinde Claude, bu uygulamaların bağlamını doğrudan anlayabiliyor ve kullanıcı adına işlem yapabiliyor.

Anthropic’in paylaştığı bilgilere göre Claude, Amplitude üzerinden analiz grafikleri oluşturabiliyor ve bu grafikler üzerinde parametrelerle oynayarak eğilimleri ortaya çıkarabiliyor. Asana entegrasyonu, sohbet sırasında konuşulan konuları doğrudan projelere, görevlere ve zaman çizelgelerine dönüştürmeye odaklanıyor. Box tarafında ise dosya arama, belge önizleme ve içerik hakkında soru sorma gibi işlevler Claude arayüzüne taşınıyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım ve sunum tarafında ise Canva ve Figma entegrasyonları dikkat çekiyor. Claude, Canva içinde sunum taslakları hazırlayabiliyor ve marka kimliğine uygun düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak uygulayabiliyor. Figma entegrasyonu ise FigJam üzerinde metin ve görsellerin akış şemalarına veya Gantt şemalarına dönüştürülmesine olanak tanıyor. Hex ve monday.com entegrasyonları da veriyle çalışma ve proje yönetimi tarafında benzer bir otomasyon mantığı sunuyor.

Kurumsal iletişim açısından bakıldığında Slack entegrasyonu öne çıkıyor. Claude; Slack konuşmalarını bağlam için tarayabiliyor, mesaj taslakları oluşturabiliyor ve bu mesajları paylaşılmadan önce gözden geçirme imkânı tanıyor. Salesforce ekosistemine ait olan Slack’in yanı sıra Anthropic Salesforce’un Agentforce 360 çözümünün de yakında Claude’a entegre edileceğini belirtiyor. Bu entegrasyonun, kurumsal bağlamı tek bir bağlantılı arayüzde toplaması ve ekiplerin birlikte düşünmesini kolaylaştırması hedefleniyor.

MCP’nin Linux Vakfı bünyesindeki Agentic AI Vakfı’na bağışlanmış olması, protokolün uzun vadeli geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Açık yönetişim modeli, farklı sağlayıcıların aynı standart üzerinde buluşmasını kolaylaştırabilir. Böylece Claude’un sunduğu entegrasyonların zamanla rakip yapay zekâ platformlarında da benzer şekilde görülmesinin önünü açabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Claude artık Slack, Figma ve Canva ile doğrudan entegre çalışıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: