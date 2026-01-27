Claude artık Slack, Figma ve Canva ile doğrudan entegre çalışıyor

Yeni entegrasyonlar, Anthropic’in açık kaynaklı Model Bağlam Protokolü yani MCP üzerine inşa ediliyor. Anthropic MCP’yi ilk olarak 2024’ün sonlarında tanıtmıştı. Protokolün temel amacı, yapay zekâ ajanlarının üçüncü taraf platformlarla bir insan gibi etkileşim kurabilmesini sağlamak olarak tanımlanmıştı. O tarihten bu yana MCP, ajan tabanlı üretkenlik çözümleri için fiili bir sektör standardına dönüşmüş durumda. Çok sayıda şirket ve geliştirici, kendi araçlarını ve veri kaynaklarını bu protokol üzerinden birbirine bağlayan MCP sunucuları kurmaya başladı.
Model Bağlam Protokolü üretkenlik araçlarını Claude içinde birleştiriyor
Claude içi uygulamalar yaklaşımı, klasik entegrasyonlardan farklı bir deneyim sunuyor. Daha önce Slack’te yazılan bir mesajın kopyalanıp bir yapay zekâ aracına taşınması veya Asana’daki bir görevin manuel olarak güncellenmesi gerekiyordu. MCP sayesinde Claude, bu uygulamaların bağlamını doğrudan anlayabiliyor ve kullanıcı adına işlem yapabiliyor.
Anthropic’in paylaştığı bilgilere göre Claude, Amplitude üzerinden analiz grafikleri oluşturabiliyor ve bu grafikler üzerinde parametrelerle oynayarak eğilimleri ortaya çıkarabiliyor. Asana entegrasyonu, sohbet sırasında konuşulan konuları doğrudan projelere, görevlere ve zaman çizelgelerine dönüştürmeye odaklanıyor. Box tarafında ise dosya arama, belge önizleme ve içerik hakkında soru sorma gibi işlevler Claude arayüzüne taşınıyor.
Kurumsal iletişim açısından bakıldığında Slack entegrasyonu öne çıkıyor. Claude; Slack konuşmalarını bağlam için tarayabiliyor, mesaj taslakları oluşturabiliyor ve bu mesajları paylaşılmadan önce gözden geçirme imkânı tanıyor. Salesforce ekosistemine ait olan Slack’in yanı sıra Anthropic Salesforce’un Agentforce 360 çözümünün de yakında Claude’a entegre edileceğini belirtiyor. Bu entegrasyonun, kurumsal bağlamı tek bir bağlantılı arayüzde toplaması ve ekiplerin birlikte düşünmesini kolaylaştırması hedefleniyor.
MCP'nin Linux Vakfı bünyesindeki Agentic AI Vakfı'na bağışlanmış olması, protokolün uzun vadeli geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Açık yönetişim modeli, farklı sağlayıcıların aynı standart üzerinde buluşmasını kolaylaştırabilir. Böylece Claude'un sunduğu entegrasyonların zamanla rakip yapay zekâ platformlarında da benzer şekilde görülmesinin önünü açabilir.