Slumdog Millionaire'in devam filmi çekilecek

Eski Netflix yöneticisi Swati Shetty ve yapımcı ortağı Grant Kessman tarafından kurulan Bridge7 adlı yapım şirketi, Slumdog Millionaire'in devam filmi ve TV uyarlaması haklarını satın aldı. Şimdilik dizi uyarlaması konusunda bir adım atılmadı ama devam filmi için hazırlıklara başlandı.
Slumdog Millionaire'in Devam Filmi de Jamal'a Odaklanacak
Slumdog Millionaire'in devam filmi, ilk filmde milyon dolarlık ödüle uzanan ilginç hayat hikâyesini izlediğimiz Jamal Malik'in bundan sonra yaşadıklarına odaklanacak.
İlk filmde Jamal'a hayat veren Dev Patel, bugün artık yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan, ödüllü bir oyuncu ve yönetmene dönüşmüş durumda. Bu yüzden bu devam filminde rol almasına pek ihtimal verilmiyor. Hatta genel olarak ilk filmin ekibinin bu devam filmiyle pek bağlantısı olmayacağı düşünülüyor. Yeni projeyi kimin hayata geçireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
2009 yılında En İyi Film dâhil 8 dalda Oscar kazanan Slumdog Millionaire, dünya genelinde 378.4 milyon dolar hasılat yaparak gişede de başarı yakalamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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