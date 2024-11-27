Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Slumdog Millionaire'in devam filmi çekilecek

    2009 yılında En İyi Film Oscarı'nı kazanan Milyoner (Slumdog Millionaire) filminin devam filmi için hazırlıklara başlandı. Devam filmi, Jamal Malik'in hikâyesini anlatmaya devam edecek.
    Slumdog Millionaire'e devam filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Hollywood'daki devam filmi çılgınlığı hız kesmiyor. Artık, devam filmi çekilme ihtimali aklımızın ucundan geçmeyecek yapımlar bile seriye dönüştürülmeye başlandı. Bu çılgınlığın son kurbanı da Milyoner (Slumdog Millionaire) olacak gibi görünüyor.

    Eski Netflix yöneticisi Swati Shetty ve yapımcı ortağı Grant Kessman tarafından kurulan Bridge7 adlı yapım şirketi, Slumdog Millionaire'in devam filmi ve TV uyarlaması haklarını satın aldı. Şimdilik dizi uyarlaması konusunda bir adım atılmadı ama devam filmi için hazırlıklara başlandı.

    Slumdog Millionaire'in Devam Filmi de Jamal'a Odaklanacak

    Slumdog Millionaire'in devam filmi, ilk filmde milyon dolarlık ödüle uzanan ilginç hayat hikâyesini izlediğimiz Jamal Malik'in bundan sonra yaşadıklarına odaklanacak.

    İlk filmde Jamal'a hayat veren Dev Patel, bugün artık yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan, ödüllü bir oyuncu ve yönetmene dönüşmüş durumda. Bu yüzden bu devam filminde rol almasına pek ihtimal verilmiyor. Hatta genel olarak ilk filmin ekibinin bu devam filmiyle pek bağlantısı olmayacağı düşünülüyor. Yeni projeyi kimin hayata geçireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    2009 yılında En İyi Film dâhil 8 dalda Oscar kazanan Slumdog Millionaire, dünya genelinde 378.4 milyon dolar hasılat yaparak gişede de başarı yakalamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın dizel mi benzinli mi nasıl anlaşılır en iyi güvenlik kamerası yorumları t gdi motor reels izlenme sayısı takipçi sayımdan fazla 307 yol bilgisayarı silik ekran çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız