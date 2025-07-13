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    Teksas'taki sel felaketinde kaybolanları bulmak için yapay zeka ve sonar kullanılıyor

    Teksas'taki sel felaketinde kaybolanları bulmak için en son teknolojiler devreye sokuldu. Arama kurtarma ekipleri, yapay zeka entegre edilmiş sonar sistemlerini kullanıyor.

    Teksas'taki sel sonrası yapay zeka ve sonar ile arama yapılıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi yüzünden 129 kişi hayatını kaybederken, 170 kişi de kayıplara karıştı. Felaketin en ağır yaşandığı bölgelerden biri olan Kerr County’de 161 kişi için arama kurtarma çalışmaları hâlâ sürüyor. ABD, bu çalışmalar sırasında daha önce bu alanda kullanıldığına pek şahit olmadığımız teknolojileri de devreye soktu. Şu anda arama kurtarma çalışmalarında yapay zeka ve sonar teknolojileri kullanılıyor.

    Arama çalışmalarını yürüten GulfSAR ekibi, Acquia adlı özel bir sonar teknolojisi kullanıyor. Bu cihazlar, su altına sonar dalgaları gönderip geri dönen veriyi yapay zekaya aktararak potansiyel bir bedenin yerini tespit etmeye çalışıyor. Ekibin bir üyesi olan Cody Gould, “Tarama sırasında sonar dalgası gönderiliyor ve geri gelen veriyi AI analiz ederek bize su altında bir beden olup olmadığını bildiriyor,” diyor. Yapılan taramalar sonucu en az bir bedenin tespit edildiği belirtilse de fırtına nedeniyle dalgıçlar henüz doğrulama girişiminde bulunamadı.

    Acquia, Sonar Verilerini Ayıklayıp Anlamlı Hâle Getirebiliyor

    Acquia’nın klasik sonar sistemlerine kıyasla  en büyük farkı görüntü tanıma kabiliyetine sahip olması. Sistem sadece nesneleri algılamakla kalmıyor, aynı zamanda suyun bulanıklığı, akıntı ve tortu gibi etkenler nedeniyle bozulmuş verileri temizleyip yapay zekâya anlamlı bir biçimde sunabiliyor. Bu da dalgıçların ya da operatörlerin gözle tespit edemeyeceği unsurları belirleme açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Tespit edilen olası bedenler, koordinatlarıyla birlikte ekiplere iletiliyor.

    Acquia özellikle sığ ve karmaşık yapıya sahip akarsular için optimize edilmiş bir sistem. Geleneksel sonar sistemleri genellikle açık deniz koşullarında başarılı olurken, nehir yatağındaki kaya, kütük ve tortu birikintileri sinyalin yorumlanmasını zorlaştırabiliyor. Acquia ise bu tür verilerde çoklu değişken analizi yaparak daha net bir sonuç sunabiliyor. Sistem aynı zamanda kendisini eğitebilen bir yapıya sahip; Her tarama sonrasında veri havuzunu genişletip benzer senaryolarda daha isabetli tespitler yapabiliyor.

    Sahada dolaşan arama ekipleri, kurtarma köpekleri ve dron, helikopter, bot gibi araçlar elbette yine arama-kurtarmanın bel kemiğini oluşturuyor ama Teksas'ta kullanılan bu sistem, yapay zeka destekli sonarın da bu tarz operasyonların önemli bir parçası olabileceğini gösteriyor. Özellikle su altında beden tespiti gibi zorlu görevlerde, AI destekli sistemlerin sunduğu hız ve hassasiyet fark yaratabilir.

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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