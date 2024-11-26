Marvel, yeni Kaptan Amerika filminden memnun değil

Kaptan Amerika rolünü Anthony Mackie'nin devraldığı Captain America: Brave New World'ün çekimleri aslında 2023 yazında tamamlandı. Ancak film ilk test gösterimlerinden son derece düşük puanlar alınca, Marvel olaya el attı ve senaryoda değişiklikler yapılıp, kapsamlı ek çekimler için tekrar sete dönülmesini istedi. Nitekim öyle de oldu. Normalde bu yaz çıkacak olan film 2025'e alınırken, film ekibi de sete döndü ve uzun süren ek çekimler gerçekleşti. Ancak görünen o ki bu ek çekimler de filmi kurtarmaya yetmemiş. Çünkü Captain America: Brave New World'ün, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yeni test gösteriminde de beklentilerin altında kaldığı söyleniyor.
Captain America: Brave New World, 14 Şubat'ta Gösterime Girecek
Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, filmin yine düşük puanlar aldığını ve bir kez daha sete döneceğini söylüyor. Bu kez ek çekimler bir önceki kadar kapsamlı olmayacak belki ama filmde yine bir şeyler değişecek. Yaklaşık 2.5 ay sonra gösterime girecek bir film için bu hiç de iyi bir haber değil.
Yeni Kaptan Amerika filminin yönetmen koltuğunda, The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah oturuyor. Oyuncu kadrosunda Anthony Mackie'ye Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yaklaşık iki hafta önce yayınlanan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.