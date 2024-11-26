Marvel, yeni Kaptan Amerika filminden memnun değil

Tam Boyutta Gör Marvel, Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarı sayesinde rahat bir nefes almış olsa da aslında oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Deadpool & Wolverine ve Guardians of the Galaxy 3 gibi bir iki istisna dışında son dönemde çıkan Marvel işleri hayal kırıklığı yarattığı için, seyircinin Marvel Sinematik Evreni'ne olan ilgisi ve bağlılığı zedelendi. Marvel da bunun farkında olduğu için yeni filmleri konusunda ince eleyip sık dokuyor. Ancak stüdyonun tüm çabalarına rağmen, yeni Kaptan Amerika filmi bir türlü istenen noktaya gelmiyor.

Kaptan Amerika rolünü Anthony Mackie'nin devraldığı Captain America: Brave New World'ün çekimleri aslında 2023 yazında tamamlandı. Ancak film ilk test gösterimlerinden son derece düşük puanlar alınca, Marvel olaya el attı ve senaryoda değişiklikler yapılıp, kapsamlı ek çekimler için tekrar sete dönülmesini istedi. Nitekim öyle de oldu. Normalde bu yaz çıkacak olan film 2025'e alınırken, film ekibi de sete döndü ve uzun süren ek çekimler gerçekleşti. Ancak görünen o ki bu ek çekimler de filmi kurtarmaya yetmemiş. Çünkü Captain America: Brave New World'ün, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yeni test gösteriminde de beklentilerin altında kaldığı söyleniyor.

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Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, filmin yine düşük puanlar aldığını ve bir kez daha sete döneceğini söylüyor. Bu kez ek çekimler bir önceki kadar kapsamlı olmayacak belki ama filmde yine bir şeyler değişecek. Yaklaşık 2.5 ay sonra gösterime girecek bir film için bu hiç de iyi bir haber değil.

Yeni Kaptan Amerika filminin yönetmen koltuğunda, The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah oturuyor. Oyuncu kadrosunda Anthony Mackie'ye Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yaklaşık iki hafta önce yayınlanan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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