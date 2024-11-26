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    Anlık Bildirim

    Marvel, yeni Kaptan Amerika filminden memnun değil

    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Kaptan Amerika filmi bir türlü istenen noktaya gelmedi. Test gösteriminde yine düşük puanlar alan film bir kez daha sete dönüyor.
    Captain America 4 beğenilmedi; Tekrar sete dönüyor Tam Boyutta Gör
    Marvel, Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarı sayesinde rahat bir nefes almış olsa da aslında oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Deadpool & Wolverine ve Guardians of the Galaxy 3 gibi bir iki istisna dışında son dönemde çıkan Marvel işleri hayal kırıklığı yarattığı için, seyircinin Marvel Sinematik Evreni'ne olan ilgisi ve bağlılığı zedelendi. Marvel da bunun farkında olduğu için yeni filmleri konusunda ince eleyip sık dokuyor. Ancak stüdyonun tüm çabalarına rağmen, yeni Kaptan Amerika filmi bir türlü istenen noktaya gelmiyor.

    Kaptan Amerika rolünü Anthony Mackie'nin devraldığı Captain America: Brave New World'ün çekimleri aslında 2023 yazında tamamlandı. Ancak film ilk test gösterimlerinden son derece düşük puanlar alınca, Marvel olaya el attı ve senaryoda değişiklikler yapılıp, kapsamlı ek çekimler için tekrar sete dönülmesini istedi. Nitekim öyle de oldu. Normalde bu yaz çıkacak olan film 2025'e alınırken, film ekibi de sete döndü ve uzun süren ek çekimler gerçekleşti. Ancak görünen o ki bu ek çekimler de filmi kurtarmaya yetmemiş. Çünkü Captain America: Brave New World'ün, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yeni test gösteriminde de beklentilerin altında kaldığı söyleniyor.

    Captain America: Brave New World, 14 Şubat'ta Gösterime Girecek

    Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, filmin yine düşük puanlar aldığını ve bir kez daha sete döneceğini söylüyor. Bu kez ek çekimler bir önceki kadar kapsamlı olmayacak belki ama filmde yine bir şeyler değişecek. Yaklaşık 2.5 ay sonra gösterime girecek bir film için bu hiç de iyi bir haber değil.

    Yeni Kaptan Amerika filminin yönetmen koltuğunda, The Cloverfield Paradox ve Luce gibi filmlerle tanınan Julius Onah oturuyor. Oyuncu kadrosunda Anthony Mackie'ye Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez ve Carl Lumbly gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yaklaşık iki hafta önce yayınlanan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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