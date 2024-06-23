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    Anlık Bildirim

    Furiosa: A Mad Max Saga bu hafta dijitale geliyor

    Gişede aradığını bulamayan Furiosa: A Mad Max Saga, çıkışından sadece bir ay sonra dijitale geliyor. Yeni Mad Max filmi bu hafta VOD (öde-izle) platformlarında yayınlanacak.
    Furiosa bu hafta dijitale gelecek Tam Boyutta Gör
    Yeni Mad Max filmi Furiosa, büyük beklentilerle vizyona girmiş olsa da bu beklentilerin çok altında kaldı. Aslında film oldukça olumlu yorumlar aldı ama nedense bu yorumlar gişeye yansımadı. Bu da filmin gişe rakamlarının beklentilerin çok altında kalmasına sebep oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, filmin Warner Bros.'a muhtemelen 200 milyon dolar kaybettireceğini gösterdi.

    Furiosa: A Mad Max Saga'nın gişede beklentilerin çok altında kalması, filmin dijitale gelmesini de hızlandırdı. Sinemalarda beklediği ilgiyi görmeyen bu filmin dijital kopya satışlarında zararının bir kısmını telafi etmesini uman Warner Bros., filmi daha şimdiden dijitale getiriyor.

    Furiosa: A Mad Max Saga, 25 Haziran'da VOD Platformlarında Yayınlanacak

    23 Mayıs'ta vizyona giren Furiosa, çıkışından sadece bir ay sonra dijitale geliyor. Film, 25 Haziran'da VOD platformlarında yayınlanacak. Bu tarihten itibaren iTunes ve Google Play Movies gibi öde-izle platformları üzerinden online olarak izlenebilecek.

    Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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