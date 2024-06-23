Furiosa: A Mad Max Saga bu hafta dijitale geliyor

Furiosa: A Mad Max Saga'nın gişede beklentilerin çok altında kalması, filmin dijitale gelmesini de hızlandırdı. Sinemalarda beklediği ilgiyi görmeyen bu filmin dijital kopya satışlarında zararının bir kısmını telafi etmesini uman Warner Bros., filmi daha şimdiden dijitale getiriyor.
Furiosa: A Mad Max Saga, 25 Haziran'da VOD Platformlarında Yayınlanacak
23 Mayıs'ta vizyona giren Furiosa, çıkışından sadece bir ay sonra dijitale geliyor. Film, 25 Haziran'da VOD platformlarında yayınlanacak. Bu tarihten itibaren iTunes ve Google Play Movies gibi öde-izle platformları üzerinden online olarak izlenebilecek.
Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.