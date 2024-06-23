Furiosa: A Mad Max Saga bu hafta dijitale geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Mad Max filmi Furiosa, büyük beklentilerle vizyona girmiş olsa da bu beklentilerin çok altında kaldı. Aslında film oldukça olumlu yorumlar aldı ama nedense bu yorumlar gişeye yansımadı. Bu da filmin gişe rakamlarının beklentilerin çok altında kalmasına sebep oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, filmin Warner Bros.'a muhtemelen 200 milyon dolar kaybettireceğini gösterdi.

Furiosa: A Mad Max Saga'nın gişede beklentilerin çok altında kalması, filmin dijitale gelmesini de hızlandırdı. Sinemalarda beklediği ilgiyi görmeyen bu filmin dijital kopya satışlarında zararının bir kısmını telafi etmesini uman Warner Bros., filmi daha şimdiden dijitale getiriyor.

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Furiosa: A Mad Max Saga, 25 Haziran'da VOD Platformlarında Yayınlanacak

23 Mayıs'ta vizyona giren Furiosa, çıkışından sadece bir ay sonra dijitale geliyor. Film, 25 Haziran'da VOD platformlarında yayınlanacak. Bu tarihten itibaren iTunes ve Google Play Movies gibi öde-izle platformları üzerinden online olarak izlenebilecek.

Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor.

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