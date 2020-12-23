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    Smart, ürün gamını elektrikli SUV ile genişletmeye hazırlanıyor

    Kompakt boyutlarda olacağı açıklanan Smart elektrikli SUV'un altyapısında Geely'nin yeni elektrikli araç platformu kullanılacak. Mercedes-Benz de tasarım ve geliştirme sürecinde büyük rol oynayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Smart, ürün gamını elektrikli SUV ile genişletmeye hazırlanıyor
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    Geçtiğimiz yıllarda geleceği pek parlak görünmeyen fakat yüzde 50 hissesi Çinliler tarafından satın alınında Geely-Mercedes-Benz iştiraki olarak yoluna devam eden Smart, ürün gamına bir SUV model ekleyeceklerini açıkladı.

    Söz konusu açıklama, üreticinin global satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow'dan geldi. Geleceğin elektrikte olduğunu ve bundan en ufak bir şüphe dahi duymadığını dile getiren Lescow, üzerinde çalıştıkları SUV modelin de kompakt boyutlarda ve tamamen elektrikli olacağını belirtti.

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    Smart elektrikli SUV'un detayları henüz belli değil fakat geliştirme sürecinde hem Çinli hem de Alman üreticinin katkısının bulunacağı kesin. Örneğin otomobilin altyapısında Geely'nin Sustainable Experience Architecture (SEA) platformu kullanılacak. Mercedes-Benz de otomobilin tasarımında ve geliştirme sürecinde önemli bir rol oynayacak.

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    Lescow yeni elektrikli SUV'un yanı sıra gelecekteki tüm Smart modellerinde bu platformun kullanılacağını da onayladı. Söz konusu platform Geely çatısı altındaki Lync&Co markasının bazı modellerinde kullanılıyor. Ayrıca Volvo XC20 olarak bahsedilen küçük SUV'da da bu platformun kullanılacağı söyleniyor.

    Lescow, açıklamasında Smart elektrikli SUV'un en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin pazarının gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanacağını belirtti. Ayrıca Avrupa pazarı için tasarlanıp bu bölgede de satılacağının altını çizdi. Yani sonuç olarak iki farklı versiyon görebiliriz.



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