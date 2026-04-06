Intel'den Nvidia'ya yanıt: VRAM kullanımını 18 kat azaltacak

Tam Boyutta Gör Intel, Nvidia'nın Sinirsel Doku Sıkıştırma (NTC) teknolojisine yanıt olacak yeni teknolojisini duyurdu. "Texture Set Neural Compression" adı verilen bu sistem, yapay zekâ yardımıyla oyunlardaki kaplama (texture) verilerini ciddi oranda küçültmeyi hedefliyor. Bu da DRAM ihtiyacını büyük oranda düşürebilir.

VRAM kullanımını 18 kat azaltacak

Kaçıranlar için geleneksel oyun motorlarında kullanılan kaplama sıkıştırma yöntemleri, genellikle kalite ile boyut arasında bir denge kurmak zorunda kalıyor. Intel'in geliştirdiği bu yeni sistem ise klasik yöntemlerden farklı olarak yapay zekâ modeli kullanıyor. Bu model, kaplamaların tamamını saklamak yerine, onları yeniden oluşturabilecek "özet" bir veri seti tutuyor.

Bu sayede oyun çalıştığında veya yüklenirken bu verilerden orijinal kaplamalar yeniden oluşturuluyor. Bu sayede hem depolama alanı hem de VRAM kullanımı ciddi şekilde azaltılıyor. Intel'e göre bu yöntemle kaplama verileri 18 kata kadar daha küçük hale getirilebiliyor. Üstelik görsel kalite kaybı yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalıyor, yani pratikte çoğu oyuncu için fark edilmesi zor.

Sadece depolama değil, performans da etkileniyor

Tam Boyutta Gör Bu teknolojinin etkisi yalnızca VRAM kullanımı ile sınırlı değil. Texture Set Neural Compression, farklı aşamalarda devreye girebiliyor. Örneğin, oyun kurulumu sırasında veri boyutunu küçültmenin yanı sıra, güncellemeleri (patch) daha hafif hale getirmeyi hedefliyor. Son olarak Intel, Intel, teknolojinin öncelikli olarak XMX birimlerine sahip kendi GPU'larında (örneğin yeni nesil entegre grafik çözümleri) en iyi performansı vereceğini belirtiyor. Ancak sistem tamamen kapalı değil.

Texture Set Neural Compression'ın bu yıl içinde geliştiricilere sunulacak bir SDK olarak yayınlanması planlanıyor. Yani kısa vadede doğrudan oyunculara değil, oyun stüdyolarına ulaşacak. Ancak eğer geliştiriciler bu teknolojiyi benimserse, birkaç yıl içinde "yüksek VRAM şartı" dediğimiz kavram ciddi şekilde esneyebilir. Bu da özellikle orta segment donanımlar için oldukça iyi bir haber.

