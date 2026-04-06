Intel'den Nvidia'ya yanıt: VRAM kullanımını 18 kat azaltacak

VRAM kullanımını 18 kat azaltacak
Kaçıranlar için geleneksel oyun motorlarında kullanılan kaplama sıkıştırma yöntemleri, genellikle kalite ile boyut arasında bir denge kurmak zorunda kalıyor. Intel'in geliştirdiği bu yeni sistem ise klasik yöntemlerden farklı olarak yapay zekâ modeli kullanıyor. Bu model, kaplamaların tamamını saklamak yerine, onları yeniden oluşturabilecek "özet" bir veri seti tutuyor.
Bu sayede oyun çalıştığında veya yüklenirken bu verilerden orijinal kaplamalar yeniden oluşturuluyor. Bu sayede hem depolama alanı hem de VRAM kullanımı ciddi şekilde azaltılıyor. Intel'e göre bu yöntemle kaplama verileri 18 kata kadar daha küçük hale getirilebiliyor. Üstelik görsel kalite kaybı yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalıyor, yani pratikte çoğu oyuncu için fark edilmesi zor.
Sadece depolama değil, performans da etkileniyor
Texture Set Neural Compression'ın bu yıl içinde geliştiricilere sunulacak bir SDK olarak yayınlanması planlanıyor. Yani kısa vadede doğrudan oyunculara değil, oyun stüdyolarına ulaşacak. Ancak eğer geliştiriciler bu teknolojiyi benimserse, birkaç yıl içinde "yüksek VRAM şartı" dediğimiz kavram ciddi şekilde esneyebilir. Bu da özellikle orta segment donanımlar için oldukça iyi bir haber.
