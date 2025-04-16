TSMC, çip paketlemeye radikal bir yaklaşım getiriyor: 2027’de üretime geçecek

Yuvarlaktan kareye geçiş
Geleneksel yonga üretimi genellikle 300 milimetrelik yuvarlak yonga plakaları (wafer) üzerinde gerçekleştirilirken, TSMC’nin yeni yöntemi kare formdaki alt tabakaları (substrate) esas alacak. İlk nesil üretim için düşünülen boyut 310 mm x 310 mm olacak. Bu ölçü, şirketin daha önce test ettiği 510 mm x 515 mm’lik daha büyük panellere kıyasla mütevazı kalsa da, klasik yuvarlak plakalara göre daha fazla yarı iletkeni barındırabilecek.
Yeni üretim tekniği yalnızca TSMC’nin değil, küresel yonga üretim ekosisteminin tamamını etkileyebilir. ABD, Japonya ve Tayvan’daki ekipman üreticileri, kare şekilli tabanlara uygun yeni üretim araçları tasarlamaya başladı bile. Robotik kollar gibi taşıma ekipmanlarının da yeni formata uyarlanması gerekiyor.
Aktarılanlara göre kare yapı, kenar boşluğunu azaltarak daha verimli bir alan kullanımı sağlayacak. TSMC, bu teknolojinin ticarileştirilmesi için Tayvan’ın Taoyuan kentinde bir pilot üretim hattı kuruyor. Hedef, 2027 civarında sınırlı da olsa üretime geçmek.
Çip paketleme artık çok önemli
Çip paketleme geçmişte çip üretimine göre daha düşük teknolojik bir işlem olarak görülüyordu. Ancak günümüzde, özellikle yapay zekaya özel çiplerde performansı belirleyen kritik bir unsur haline geldi. TSMC’nin halihazırda sunduğu CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) teknolojisi, Nvidia’nın Blackwell Superchip’lerinden Broadcom, Amazon, Google ve AMD gibi devlerin çözümlerine kadar birçok gelişmiş sistemin temelinde yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)