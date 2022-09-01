Socios’dan Türk futboluna büyük katkı

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Taraftar token olarak adlandırılan yeni bir sınıfın oluşmasında ön ayak olan ve 100’den fazla ülkede sayısız spor partnerine ait kripto paralar piyasaya süren Socios platformunun spor dünyasına katkısı da yadsınamaz.

Taraftar tokenler ne kadar kazandırıyor?

Spor kulüplerinden belirli şartlar altında lisans alan Socios, çıkardığı taraftar tokenlerin ticaretinden de kulüplere belirli bir komisyon ödüyor. Barcelona'dan Paris-Saint Germain'e, Manchester City'den Juventus’a, UEFA'dan NBA'e kadar 160'dan fazla global spor partneri bulunan Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki partner kulüpler bugüne kadar 700 milyon liranın üzerinde gelir elde etti.

Yanlışlıkla zengin oldu 1 gün önce eklendi

Türkiye'deki "Fan Token" iş birliklerine 2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile başlayan, ardından İstanbul Başakşehir FK, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Göztepe, Yılport Samsunspor ve Gaziantep FK ile resmi "Fan Token" partneri olan Socios.com'un ekosisteminde 100'den fazla ülkede 1,6 milyon taraftar yer alıyor.

Taraftarlara söz hakkı verirken unutulmaz deneyimlerin de kapılarını açan Socios.com, onlara hayranı oldukları futbolcularla tanışma, dünyanın en büyük stadyumlarında 11'e 11 maç yapma ve locada maç izleme gibi çok sayıda fırsat da sunuyor.

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Socios ortağı Türk kulüpler ne kadar kazandı?