Socios’tan Barcelona’ya önemli yatırım

Taraftar token dediğimiz zaman akla ilk gelen platform olan Socios yatırımlarına devam ediyor. Piyasa şartları nedeniyle bir süredir yeni token çıkarmayan Socios web 3.0 ve NFT gibi alanlara yatırım yapıyor.

Socios’tan sürpriz yatırım

Barcelona spor klübü yaptığı açıklamada görsel ve işitsel ürün geliştirmekten sorumlu olan Barça Studios bölümünün yüzde 24.5 hissesinin Socios tarafından satın alındığını duyurdu. Satın alma bedeli ise 100 milyon dolar oldu.

NFT bilet dönemi çok yakın 1 gün önce eklendi

Socios stüdyodaki yatırımları ile kulübün görsel/işitsel, blok zinciri, NFT ve web 3.0 stratejisine yön verecek. Barcelona hali hazırda taraftar token sahibi ve zaman zaman ikonik NFT koleksiyonları çıkarıyor. Satışın geçtiğimiz yıl gündeme geldiği ve Barcelona Genel Kurulu tarafından 23 Ekim tarihinde onaylandığı ifade ediliyor. Henüz Socios ne tür projeler ortaya koyacak bilinmiyor.

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