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    Ticketmaster biletleri NFT olarak satmayı araştırıyor

    Benzersiz kontrat adreslerine sahip olan NFT’ler yakın dönemde insan hayatını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Ticketmaster biletleri NFT olarak sunmak için araştırmalar yapıyor. 
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    NFT

    Bugün NFT bazı kesimler tarafından kara para aklama olarak tanımlanan ve yeni bir oyun türünün gelişmesine sebep olan kripto para branşı olarak ortaya çıkmış durumda. Sahip olduğu yegâne özellikler ise yeni potansiyellerin araştırılmasını sağlıyor.

    Ticketmaster NFT teknolojisini araştırıyor

    NFT kavramının taklit edilemez ve benzersiz bir kontrat adresine sahip olması aslında pek çok sektörün işine yarayabilir. Ne var ki şu anda kısa yoldan zengin olmak için kullanılıyor. Ticketmaster ise önemli bir araştırma yapıyor.

    Firmanın yayınladığı iş ilanı NFT biletleme araçları konusunda tecrübeli mühendisler aradığını gösteriyor. Yani konser, maç, tiyatro gibi pek çok etkinlikte biletler NFT olarak satışa sunulabilir. Zaten bugün bilet konsepti de kişiye özgü olarak hazırlanan belirteçleri simgeliyor.

    Yakın bir gelecekte kullanıcıların kripto para cüzdanlarında bilet olarak NFT taşıdığını ve etkinliğe girişte kod okutarak girdiğini görebiliriz. Ayrıca premium tarzda biletlerin özel NFT koleksiyonu haline gelmesi ya da kombine tarzında NFT’ler üretilmesi de sürpriz olmaz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 19 saat önce

    Çok güzel yaw

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