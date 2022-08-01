Ticketmaster biletleri NFT olarak satmayı araştırıyor

Bugün NFT bazı kesimler tarafından kara para aklama olarak tanımlanan ve yeni bir oyun türünün gelişmesine sebep olan kripto para branşı olarak ortaya çıkmış durumda. Sahip olduğu yegâne özellikler ise yeni potansiyellerin araştırılmasını sağlıyor.

Ticketmaster NFT teknolojisini araştırıyor

NFT kavramının taklit edilemez ve benzersiz bir kontrat adresine sahip olması aslında pek çok sektörün işine yarayabilir. Ne var ki şu anda kısa yoldan zengin olmak için kullanılıyor. Ticketmaster ise önemli bir araştırma yapıyor.

Coinbase borsası zorda 5 gün önce eklendi

Firmanın yayınladığı iş ilanı NFT biletleme araçları konusunda tecrübeli mühendisler aradığını gösteriyor. Yani konser, maç, tiyatro gibi pek çok etkinlikte biletler NFT olarak satışa sunulabilir. Zaten bugün bilet konsepti de kişiye özgü olarak hazırlanan belirteçleri simgeliyor.

Yakın bir gelecekte kullanıcıların kripto para cüzdanlarında bilet olarak NFT taşıdığını ve etkinliğe girişte kod okutarak girdiğini görebiliriz. Ayrıca premium tarzda biletlerin özel NFT koleksiyonu haline gelmesi ya da kombine tarzında NFT’ler üretilmesi de sürpriz olmaz.

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NFT bilet dönemi çok yakın