Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sodyum bataryalar, lityum-iyon ile benzer maliyete geliyor

    Yeni bir araştırma, sodyum-iyon bataryaların maliyet ve performans açısından hızla olgunlaştığını ve uzun vadede lityum-iyon teknolojisini geride bırakabileceğini ortaya koyuyor.

    Sodyum bataryalar, lityum-iyon ile benzer maliyete geliyor Tam Boyutta Gör
    Lityum-iyon bataryalar (LIB), hızla düşen maliyetleri ve oturmuş tedarik zincirleri sayesinde küresel pazardaki hakimiyetini sürdürüyor. Tam da bu nedenle alternatif teknolojilerin bu tabloya meydan okuması her geçen yıl zorlaşıyor. Ancak yürütülen yeni bir çalışma, sodyum-iyon bataryaların (SIB) artık lityum-iyon bataryalarla maliyet açısından neredeyse aynı seviyeye ulaştığını gösteriyor.

    Araştırmaya göre SIB’ler, henüz özellikle elektrikli araçlar tarafında yaygın kullanıma geçmemiş olsa da hücre bazında maliyet avantajını büyük ölçüde yakalamış durumda. Bununla birlikte araştırmacılar, sodyum-iyon bataryaların önündeki temel engelin enerji yoğunluğu olduğunu vurguluyor. Mevcut durumda gravimetrik enerji yoğunluğu lityum-iyon bataryaların gerisinde kalan SIB’lerin, katı hal (solid-state) sodyum-iyon teknolojilerinin piyasaya girmesiyle bu farkı kapatabileceği belirtiliyor.

    Şebeke ölçeğinde ilk büyük projeler başladı

    Araştırma, sodyum-iyon bataryaların ticari anlamda artık yalnızca teorik bir alternatif olmadığını da ortaya koyuyor. Günümüzde 100 MWh ölçeğinde şebeke tipi enerji depolama tesislerinin inşa edilmeye ve devreye alınmaya başlandığı ifade ediliyor. Aktarılanlara göre tedarik zincirlerinin kurulması ve ölçek ekonomilerinin devreye girmesiyle bu ivmelenme daha da artabilir. Üstelik SIB’lerin, lityum-iyon üretim hatlarında yalnızca küçük değişikliklerle üretilebilmesi de büyük bir avantaj.

    Finlandiya’daki LUT Üniversitesi öncülüğünde, Almanya Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ve İspanya Alcala Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen çalışma, önceki analizlerden farklı olarak yalnızca bugünkü maliyetleri değil, malzeme seviyesindeki performans gelişimlerini ve öğrenme eğrilerini de içeriyor.

    2050 için rekor düzeyde batarya talebi öngörüsü

    Sodyum bataryalar, lityum-iyon ile benzer maliyete geliyor Tam Boyutta Gör
    Projeksiyonlara göre 2050 yılında şebeke ölçeğinde batarya sistemleri için yatırım maliyetleri 28,5-51,9 €/kWh aralığına kadar düşebilir. Bugün lityum-iyon bataryalarla neredeyse aynı maliyet seviyesine ulaşan sodyum-iyon teknolojisinin, orta vadede LIB’leri geride bırakma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca SIB’lerin, hammadde fiyat dalgalanmalarına ve tedarik darboğazlarına karşı daha dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

    Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise 2050 yılına kadar küresel sabit batarya talebinin 67,9 ila 106,5 TWh seviyelerine ulaşabileceği öngörüsü. Bu rakam, önceki maliyet optimize edilmiş enerji sistemi analizlerinde yer alan tahminlerin üzerine çıkıyor ve bugüne kadar raporlanan en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

    Araştırmanın uzun vadeli projeksiyonlarına göre, üretim ölçeği arttıkça maliyeti hızla düşen sodyum-iyon bataryaların seviyeleme depolama maliyeti (LCOS) 2050’de 11,2-13,6 €/MWh seviyelerine kadar düşebilir. Buna karşılık lityum-iyon bataryalar için bu değerin 15,8-22,1 €/MWh aralığında kalması bekleniyor. Karşılaştırma amacıyla kullanılan literatür referans senaryosunda ise LCOS değerleri 19,5-29,4 €/MWh arasında yer alıyor.

    Kaynakça https://www.ess-news.com/2026/01/09/sodium-ion-battery-cells-already-near-lithium-ion-cost-parity-set-to-get-cheaper/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X2504575X?via%3Dihub
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    far neden buğu yapar furkan er boyu twinport nedir sonu istan ile biten ülkeler ben bilmem eşim bilir araba fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum