    Sodyum-iyon bataryalar 2026’da kullanıma girmeye hazırlanıyor

    Sodyum-iyon bataryalar, yüksek güç, düşük sıcaklık performansı ve düşük maliyet avantajlarıyla 2026’da geniş çapta kullanıma giriyor. Çin, bu bataryada da avantajlı.

    Sodyum-iyon bataryalar 2026’da kullanıma girmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    SIB Endüstri Zinciri ve Standartları Geliştirme Forumu kapsamında değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları, sodyum iyon bataryaların (SIB) deneme projelerinden çıkarak büyük ölçekli ticari kullanıma doğru ilerlediğini belirtti. Uzmanlara göre önümüzdeki iki-üç yıl, bu bataryaların pazardaki yerini netleştireceği kritik bir dönem olacak.

    Çin Bilimler Akademisi akademisyeni ve Tsinghua Üniversitesi profesörü Li Jinghong, sodyum-iyon bataryaların lityum-iyon bataryaların doğrudan yerini almak yerine farklılaştırılmış bir rekabet stratejisiyle öne çıkması gerektiğini vurguladı. Yüksek güç çıkışı, düşük sıcaklık performansı, yüksek güvenlik ve nispeten düşük maliyet gibi avantajları, bu bataryaları hibrit araçlar, kesintisiz güç kaynakları (UPS), enerji depolamada frekans düzenleme ve kurşun-asit batarya ikamesi gibi alanlar için uygun kılıyor.

    Sodyum iyon bataryalar 2026 için yolda

    Şu anda öncelik üretim ölçeğini artırmak, maliyetleri düşürmek, enerji yoğunluğunu iyileştirmek ve ürünleri belirli pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek. Uzmanlar, 2026’nın büyük ölçekli ticari uygulamaların başlayacağı yıl olacağını, iş değerinin daha net görüleceğini öngörüyor.

    Sodyum-iyon bataryalar 2026’da kullanıma girmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Sodyum-iyon bataryalar enerji yoğunluğu lityum bataryalara göre daha düşük olsa da, daha yüksek iyon iletkenliği, hızlı şarj ve deşarj kabiliyeti, düşük sıcaklıkta güçlü performans sunuyor. Bu özellikler, ticari araçlar, madencilik ve inşaat makineleri, tarım ekipmanları ve hibrit sistemler gibi yüksek güç ve akım talebi olan sektörler için ideal.

    Önde gelen üreticilerden CATL, sodyum-iyon bataryaları çeşitlendirilmiş teknoloji yol haritasına dahil etti. CATL’a göre bu bataryalar 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşarak 500 km’nin üzerinde elektrik menzili sağlıyor. Şirket, bu bataryaların Çin pazarında binek araç talebinin yüzde 40’ından fazlasını karşılayabileceğini belirtiyor.

    Maliyetler hızla düşecek

    Öte yandan sektör yetkilileri enerji yoğunluğu arttıkça ve üretim ölçeklendikçe maliyetlerin önümüzdeki iki-üç yıl içinde neredeyse yarı yarıya düşebileceğini öngörüyor. Güncel ürünler yaklaşık 165 Wh/kg enerji yoğunluğu, –40°C ila 45°C arasında kararlı kullanım ve 10.000 döngü sunuyor. Seri üretim maliyetleri 0,4–0,5 yuan/Wh civarında olup, 0,3 yuan/Wh seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 0,042 USD/Wh seviyesine denk gelerek günümüzdeki lityum-demir fosfat bataryalara (LFP) kıyasla oldukça rekabetçi.

    Sodyum iyon bataryalarda da yine öncelik ve avantaj Çinli firmalarda olacak. Çinli şirketler 2026 ile bu bataryaları kullanmayı hedeflerken LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On gibi diğer batarya devleri 2030 civarını hedefliyor.

