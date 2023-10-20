Toyota, Tesla’nın sistemine geçmeye karar verdi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, gelecekteki elektrikli araçlarının, Lexus dahil olmak üzere, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standart'ına (NACS) geçeceğini açıkladı.
Japon şirket, “Toyota'nın araç elektrifikasyon stratejisi kapsamında, Toyota ve Lexus müşterileri Kuzey Amerika genelinde 12.000'den fazla Tesla Süperşarj istasyonuna kolayca erişebilecekler” şeklinde açıklama yaptı.
Toyota, Tesla'nın şarj teknolojisini kullanmaya başlayacak olan bazı elektrikli araçların 2025'ten itibaren şarj girişini kullanabileceğini ve aynı yıl içinde mevcut araçların Tesla şarj istasyonlarına bir adaptör aracılığıyla erişebileceğini belirtti.
Toyota, hangi elektrikli araçların NACS portunu kullanacağını henüz açıklamadı.
Şu ana kadar General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan, Hyundai ve Kia, NACS'ye geçeceklerini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.